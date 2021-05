Det kan tippe over i Midtøsten

Folk i Gaza og Israel kan puste litt lettere. Rakettene og bombene faller ikke lenger over sivile. Men situasjonen er både spent og usikker. Ingen av de forholdene som ledet til de siste kamphandlingene er løst. Og både på israelsk og palestinsk side har man en lederkrise som gjør det vanskeligere å ta fatt på dem.

Hamas-leder Yaha Sinwar truer nå med at raketter vil regne over i Israel på nytt dersom ikke det han kaller okkupasjonen av Al Aqsa opphører. Han viser ingen medfølelse med følgene for egen sivilbefolkning, men sier at 10.000 martyrer står klar til å ofre seg.

Høyspenning i Jerusalem

Spenningen på Tempelhøyden i Jerusalem er fortsatt høy etter at israelske styrker stormet de muslimske helligdommene under Ramadan. Det kan når som helst skje en episode der som får det til å koke over.

Den planlagte utkastelsen av palestinere i Jerusalem, som var en vesentlig årsak til at situasjonen eskalerte, truer fortsatt. Israelsk høyesterett skal avgjøre saken om noen få uker, og om de bekrefter utkastelsen, kan det utløse nye demonstrasjoner.

Situasjonen gjør det åpenbart at Israel ikke kan leve med å la tingene være som før i forholdet til palestinerne. Det kan skape et nytt engasjement for å finne bedre løsninger. — Vårt Land

Blant palestinske borgere av Israel har disse hendelsene antent en latent frustrasjon og misnøye over det de opplever som å være annenrangs borgere av Israel. Også i byer med blandet befolkning opplever de press for å flytte ut til fordel for jøder. De har lenge klaget over dårligere oppfølging fra israelske myndigheter.

Særlig har de klaget over politiets manglende innsats for å bekjempe kriminalitet i den arabiske befolkningen. Nå opplever de at politiet rykker inn med store styrker fordi jøder er rammet. Det kommer også anklager om politibrutalitet som minner om Black Lives Matter. At en politimann skjøt en 16 år gammel jente i ryggen utenfor hjemmet hennes i Jerusalem, er et nytt bidrag.

Usikkerheten kan skape nytt engasjement

Men denne situasjonen gjør det åpenbart at Israel ikke kan leve med å la tingene være som før i forholdet til palestinerne. Det som skjer i Jerusalem, på Vestbredden og i Gaza, får også betydning for interne forhold i Israel. Det kan skape et nytt engasjement for å finne bedre løsninger.

Mange palestinere er lei både Fatah og Hamas. Det avlyste valget viste at nye krefter var i ferd med å vinne fram. Den store generalstreiken som nylig ble gjennomført, var organisert nedenfra, og ikke av Hamas og Fatah. I Israel er det fortsatt mulighet for at krisen ender med en regjering som samler over gamle skillelinjer.

Det er altså også muligheter for nye begynnelser og initiativer. Vi utenforstående kan bidra til det ved å oppmuntre til dialog og vilje til forandring - og la være å bidra til å skjerpe motsetningene.

