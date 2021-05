Israel ønsket ikke den krigen som pågår med Hamas i Gaza. De israelske lederne trodde Hamas ville unngå krig, og så ikke at den måten de håndterte situasjonen i Jerusalem ga Hamas en begrunnelse for å angripe Israel.

Når krigen først er i gang, følger Israel den samme militære logikk som ved tidligere kriger i Gaza: Det gjelder å redusere Hamas slagkraft mest mulig før krigen må stanses. Men fortsatt krig innebærer uakseptable lidelser for sivilbefolkningen i Gaza. Og erfaringen fra tidligere kriger er at angrepene styrker Hamas og bare midlertidig svekker deres militære slagkraft.

Mange israelere er drept, også barn. Men slike menneskelige tragedier rammer langt flere i Gaza. Det skader også Israels omdømme. Israel bør nå ta mot det våpenhviletilbudet Egypt har fått Hamas til å akseptere.

Hamas vinner fram også på Vestbredden

Selv om Hamas er påført mange tap, har Hamas derimot styrket sin posisjon. De har tatt ledelsen for motstanden mot Israel i hele det palestinske området. Fatah-styret i Ramallah er satt i skyggen, og også på Vestbredden kan man nå se Hamas-flagget.

For et par måneder siden ble det skapt forventninger om at valg kunne bringe fram nye krefter i palestinsk politikk og bryte den låste situasjonen der Hamas og Abbas framsto som de eneste alternativene. Nå legger derimot Hamas grunnlaget for å kunne overta makten når engang en mulighet byr seg.

Det vil være en tragedie for det palestinske samfunnet at en islamistisk organisasjon med liten interesse for menneskerettigheter og demokrati overtar makten der. Hamas har prioritert kampen mot Israel framfor sin egen befolknings velferd.

Krigen redder Netanyahu

Også i Israel lå det før krigen an til at man kunne få en ny regjering på tvers av gamle skillelinjer, og der også de palestinske borgerne i Israel fikk del i regjeringsmakten. Nå har krigen og opptøyene mellom palestinere og jøder som den førte med seg, knust dette forsøket. I stedet har Netanyahu igjen styrket sin stilling og kan til og med beholde makten. Hamas og Netanyahu trenger hverandre for å holde fiendebildene oppe.

I 15 år har Israel søkt å bekjempe Hamas ved å blokkere Gaza. Tanken var at det skulle underminere Hamas. I stedet er vreden over situasjonen rettet mot Israel, og Hamas står like sterkt. Resultatet er nye kriger med jevne mellomrom, og en stadig forverring av situasjonen for de som bor der. Det er nå på tide å finne andre måter å forholde seg til Hamas og folket i Gaza.