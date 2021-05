Nei, pandemien er langt fra over

Tall blir alltid store når det gjelder India, den asiatiske giganten med over 1,3 milliarder mennesker. Det er likevel nesten ufattelig at India på en uke har registrert over 1,5 millioner nye koronasmittede, en økning på 47 prosent fra uken før, med 350.000 nye smittede bare på søndag. Og dette er trolig bare toppen av isfjellet.

Smitteøkningen rammer først og fremst Indias egne innbyggere, men innebærer samtidig et kraftig varsko mot modellen der rike land har sikret seg nesten alle plassene fremst i vaksinekøen — Vårt Land

Helsevesen nær kollaps

Et på forhånd svakt indisk helsevesen er nå på randen av kollaps, der mange sykehus til og med mangler oksygen til pasientene. Og i krematoriene hoper det seg opp med så mange døde, at man har måttet ta i bruk provisoriske kremeringsbål på åpne plasser i friluft.

I et tettbebodd land med store fattigdomsproblemer er årsakene til den tragiske utviklingen mange, men det faller et tungt ansvar på statsminister Narendra Modi. Så sent som i mars hevdet han at India var inne i sluttkampen mot koronapandemien. Den eksplosive smitteøkningen rammer først og fremst Indias egne innbyggere, men innebærer samtidig et kraftig varsko mot modellen der rike land har sikret seg nesten alle plassene fremst i vaksinekøen.

Øker global smittefare

Selv om både Verdens helseorganisasjon (WHO) og det solidariske vaksinefordelingsprogrammet Covax har kjempet for en mer rettferdig fordeling av koronavaksiner mellom rike og fattige land, har man ikke lykkes i å få tilstrekkelig forståelse for at en jevnere fordelingsmodell også ville vært en fordel for innbyggerne i rike land.

Tragisk nok er utviklingen i India ekstra ille for de aller fattigste i Afrika, som må se langt etter de store vaksineleveransene de var lovet nettopp fra India. Det må nå være åpenbart at den globale spredningen ikke lar seg stanse dersom vi tillater viruset å spre seg og mutere i fattige land med mye svakere vaksinetilgang enn i Europa og USA. En indisk «dobbeltmutant» er allerede registrert i flere andre land, inklusive USA og Storbritannia.

Religiøse feiringer

Hinduer og sikher feiret i midten av april nyttår, samtidig som muslimer kom sammen for å feire første dag av ramadan. Dermed har store ansamlinger bidratt til smittespredningen.

For å bremse denne enorme smittebølgen, er det gledelig at ledere i USA, EU og en rekke andre land i helgen raskt kunngjorde at de vil sende betydelig hjelp til India. Særlig trengs innsats for opptrapping produksjonskapasitet av vaksiner i India, som er en av verdens største farmasiprodusenter. Samtidig bør utviklingen der ha lært oss hvor tvingende nødvendig det er å redusere den skammelige ubalansen i fordelingen av vaksiner mellom rike og mindre velstående land.

