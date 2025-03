Erna er fredet fram til valget

Et gammelt ordtak sier at når det er lite vann i bekken, virvles bunnslammet opp. Jeg hørte ordtaket i mine første år som politisk journalist, og har ofte sett det skje i politikken i praksis. Når et parti strever, begynner folk å sette spørsmålstegn ved både strategi og partileder.

Dette skjer nå under overflaten i Høyre, som er samlet til landsmøte denne helgen. De siste dagene har jeg snakket bakgrunn med en rekke Høyre-folk.

Først må det slås fast at Erna Solberg sitter trygt fram til valget. Dersom Høyre vinner valget under Solbergs ledelse, vil hun også sitte trygt. Særlig om hun blir statsminister. Den beste måten å sitte trygt som toppolitiker er popularitet og gode resultater.

For mye «stille i båten»

Samtidig ulmer det under den dannede overflaten i Høyre. Noen mener Erna Solberg burde trukket seg etter Finnes-saken. Det er folk rundt Solberg som frykter at denne saken kan bidra til å koste borgerlig seier ved høstens valg. En leder som må bruke energi på å holde ektefellen unna offentligheten, kan tappes for både fokus og autoritet.

Selv om Høyre-folk håper Solberg makter å løfte Høyre fra dagens dårlige målinger, tenker mange i partiet på hennes etterfølger. Det skjer i det skjulte. For dersom det skulle bli borgerlig valgtap, mener mange at Erna Solberg bør trekke som Høyre-leder. Noen mener det bør skje ganske raskt i tiden etter valget. Andre mener hun bør gå av på landsmøtet i 2026. Mange mener hun selv må ha regien.

Flere har bitt seg merke i at Solberg internt skal ha uttrykt at hun ikke kommer til å trekke seg på en valgnatt. Det sies at hun ikke ønsker å gjøre som SV-leder Kristin Halvorsen gjorde i sin tid. Solberg skal ha uttalt at Halvorsen kastet partiet sitt ut i en tøff og langvarig lederstrid. Noen støtter denne tenkemåten, mens andre er svært skeptiske. De mener Solbergs uttalelse tyder på at hun ønsker å styre hvem som blir hennes etterfølger, og at det kan begrense kandidatene. Fortsatt er det mange som ikke tør å opponere mot henne. Ikke minst fryktes det at interessante kandidater utenfor Solbergs kjerne, kan trekke seg unna fordi de ikke har hennes støtte.

Selv om Høyre-folk håper Solberg makter å løfte Høyre fra dagens dårlige målinger, tenker mange i partiet på hvem som blir hennes etterfølger

To sterke kandidater

Det ikke overraskende to av Solbergs nærmeste framstår som aller mest aktuelle, dersom hun skulle gå av i året som kommer. Det er Henrik Asheim og Ine Marie Eriksen Søreide. Den ene tar gjenvalg som nestleder og den andre er innstilt til det mektige arbeidsutvalget i Høyre. Interessant nok var begge disse å se i VGs store Høyre-intervju i forkant av landsmøtet, der de flankerte Solberg på en rekke bilder.

Et slikt intervju sender sterke signaler. Både om hvem som sitter med makten i partiet, men også om hvem som kan overta selv lederrollen. Ikke minst framstår denne gruppen samstemte om Høyres strategi og framtid, slik Solberg formulerte den: «Vi skal være pur kjedelig.»

Den tredje som var samme med Solberg i VG-intervjuet er Tina Bru. Også hun tar gjenvalg som nestleder. Om hun hadde tatt gjenvalg til Stortinget høst ville hun vært svært aktuell. Hun er svært godt likt og regnes som en dyktig politiker med bredt politisk fokus. Hun har styrt et av de tyngste departementene, Olje- og energidepartementet. Noen mener hun har hatt en mer selvstendig rolle enn Asheim internt i Høyre, og har tatt initiativ til å diskutere ømtålige tema.

De som blir løftet fram får viktige verv, mens andre opplever å jobbe hardt uten å bli lagt merke til

Når folk peker på Asheim er det fra en blanding av ulike ståsteder. Noen foretrekker ham, og skryter av hans politiske oversikt og erfaring. I tillegg pekes det på at han er en politikertype det er lett å bli glad i. Noen mener likevel at han har vært for tett klistret til Erna Solbergs prosjekt og fremstår aller mest som en lojal nestleder. Enkelte mener han kan framstå mindre selvstendig enn både Bru og Søreide. Andre spør seg om han er for pragmatisk. Likevel mener de fleste at Asheim er best posisjonert til å bli Høyres neste leder. Særlig dersom et lederskifte skjer i år.

Slik det nå framstår har Asheim styrket sin posisjon internt i partiet siden høsten 2023. Også da snakket jeg bredt i partiet om hvem som kan være arvtageren til Erna Solberg, og skrev kommentaren: «Alle snakker om Ine.» Den gangen ble Eriksen Søreide løftet fram som den mest aktuelle kandidaten. Hun er fortsatt svært aktuell, men mange tviler på om hun har lyst.

Eriksen Søreide blir omtalt som en svært dyktig og kunnskapsrik politiker, som få kan måle seg med i Høyre. Hun har dessuten en høy stjerne internasjonalt. Det blir blant annet lagt vekt på at hun er en uavhengig politiker som i mindre grad enn andre driver med spill og spetakkel. Eriksen Søreide oppleves dessuten ikke så tett klistret til Solbergs miljø, noe som blir vektlagt positivt av en del utenfor Solbergs indre sirkel.

Solbergs miljø blir av flere omtalt som en klikk. En klikk som utelukker en rekke dyktige politikere og bestemmer hvem som får lov å skinne i rampelyset i partiet. Ifølge flere består denne indre kjernen både av en sentral gjeng av Solbergs foretrukne politikere, men også av en gjeng ambisiøse rådgivere. De som blir løftet fram får viktige verv, mens andre opplever å jobbe hardt uten å bli lagt merke til. Siden Solberg har sittet med makten i så mange år, har denne todelingen satt seg tungt i partiet, blir det sagt av flere.

Frølich - en stigende stjerne

Siden høsten 2023 er det et navn som fremstår som en sigende stjerne i Høyre: Stortingsrepresentant Peter Frølich kan også komme inn i Høyres ledelse. Men valgkomiteen har kun gitt ham en delt innstilling. Dermed kan han bli danket ut av ordfører i Bodø Odd Emil Ingebrigtsen. Men like fullt blir han nevnt av en del som en kommende Høyre-leder.

De som snakker om Frølich peker på hans engasjement for Ukraina som et eksempel på hans dype erkjennelse og innsikt i den urolige verden vi lever i. Noen mener han bokstavelig talt er «en å ha med i krigen». Som TV2 nylig skrev blir han omtalt i partiet som «lille Churchill». Litt for spøk og litt for alvor mener noen at han trolig ville være Norges viktigste motstandsmann ved en krig, slik som Gunnar Sønsteby eller Jens Christian Hauge.

Frølich snakker direkte. Mens Søreide snakker om behov for en bedre «sikkerhetsarkitektur», sier Frølich at «vi må forberede oss på krig». Noen mener hans store forsvarsengasjement og tydelige språk trengs i ledelsen av Høyre. Derfor er det spennende om han får en av de ledige plassene i Høyres ledelse under landsmøtet.

Det er ingen tvil om at Erna Solberg vil bli valgt ved akklamasjon på Høyres landsmøte denne helgen. Det er imidlertid interessant å følge med på folkene i hennes nærhet. Naturlig nok sier ingen av dem at de vil bli ny Høyre-leder, men de vet alle at det fort kan bli en aktuell problemstilling. Det vet også Erna Solberg. Derfor blir det ekstra interessant om hun løfter noen av dem fram. Akkurat det er et privilegium Solberg kan bruke, om hun vil.