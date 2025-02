Vårt Lands debattleder Kristine Banggren Gripsgård diskuterer sex før ekteskap på Dagsnytt 18 på NRK i kveld. Der møter hun pastor Daniel Sæbjørnsen.

I dagens podkastepisode av Epleskrotten møter vi «Amanda» som gjorde alt «riktig» i seks år. Hun ventet med sex. Da hun endelig fikk ringen på fingeren og sex var «lovlig» - ja da fikk hun enorme smerter i retur. Hun beskriver smerten ved sex som barnefødsler. «Det er som om hodet står i åpningen», sier hun i podkasten.

Men først. La oss tenke følgende scenario: Tusenvis av amerikanske menn blir intervjuet av en statistiker om seksualitet og kristendom. Så finner man ut at 1 av 5 menn opplever samleie som smertefullt. Og så finner man ut at dobbelt så mange kristne menn sliter med ereksjonsproblemer, sammenliknet med resten av populasjonen. Så finner man ut at forkynnelsen man har gitt i kirkene faktisk korrelerer til både smertene og ereksjonsproblemene.

– Amanda og andre norske kristne (og jødiske og muslimske) kvinner fortjener enda forskning. De fortjener bedre forkynnelse. De fortjener menn som engasjerer seg, skriver Kristine Banggren Gripsgård. (Matilde Solsvik)

Dette kan ikke frikirkeligheten i Norge leve med. Til det har vi importert for mange bøker fra evangelikale sammenhenger, til det har vi hentet inn for mange amerikanske forkynnere og for mye kultur og trender fra evangelikal sammenhenger. Det settes ned en kommisjon raskt, på tvers av kirkesamfunn. Vi må jo finne ut: Er de norske mennene preget på samme måte? Eller ikke? Hvordan kan vi sikre at flere opplever sex som mindre smertefullt?

Smertene

Scenarioet over skjedde selvsagt aldri. Men du kan bytte ut ordet «mann» med «kvinne» og «ereksjonsproblemer» med «vaginisme». Og kommisjonen uteblir. Ja, da jeg skrev om vagnisime og funnene fra undersøkelsene til Sheila Wray Gregorie i 2024 var det ikke en eneste pastor eller forkynner som responderte på tematikken i spaltene.

Vaginisme er en tilstand der de ytre musklene i skjeden strammer seg slik at skjedeåpningen lukker seg. Muskelspenningene er ufrivillige. En skiller mellom primær og sekundærvaginisme. Poenget er at det blir umulig eller smertefullt å gjennomføre samleie.

Men kvinner klager jo alltid

Men kvinner har jo alltid klagd litt over smerter, eller hva? Og de gjør jo så mye greier i løpet av livet, føder og sånn, så det er kanskje ikke rart at sex er forbundet med smerter? Eller?

I femti år har forskere visst at religiøs konservatisme er sterkt korrelert til vaginisme: Det er visse budskap som er sterkt forbundet med vaginisme. (Og nei, jeg sier ikke med dette at å vente ikke kan være bra for folk. Come on - les riktig! Men jeg sier at venting også kan lede til kompliserte resultater.)

Amanda og andre norske kristne (og jødiske og muslimske) kvinner fortjener enda mer forskning. De fortjener bedre forkynnelse. De fortjener menn som engasjerer seg.

Betinget av menns interesse

Politiker Fredrikke Marie Quam ble kalt korridorenes dronning i sin tid, da hun kjempet for kvinnesaksspørsmål. Veien til gjennomslag gikk gjennom mennene - så hun vandret til støtt og stadighet rundt på korridorene på Stortinget i håp om å kunne å endre mennenes perspektiver. Hun visste at hun ikke fikk til endringer i kvinnenes situasjon, med mindre menn også engasjerte seg.

Den samme tanken har jeg hva angår frikirkelighet og vaginisme. Framgang i dette spørsmålet er betinget av menns interesse og engasjement. Kanskje er det ikke kult nok å engasjere seg i denne saken enda. Kanskje vil vi ikke ta det innover oss. «Hæ, vi vi vil jo det beste for folk! Og dessuten: Det finnes forskning på at kristne har et bra sexliv også!»

Det er fint det. Men det er ikke det jeg adresserer. Jeg mener at når vi vet at budskap levert i kristendommens navn korrelerer til vaginisme, ja - da bør vi sperre opp øynene.

Din datter, din søster

Kanskje blir det legitimt for ledende menn å engasjere seg i dette først om noen år. Det har jo alltid vært litt sånn – det har ikke alltid vært kult å engasjere seg for kvinnelig stemmerett heller.

Forkynner! Tenk om det var din søster, din datter eller din kjæreste.

Eller vent: Det kan jo være din søster, din datter og din kjæreste. For jeg sier som gynekolog Thorbjørn Brook Steen i tredje episode av podkasten Epleskrotten: Sex er faktisk gode, gode greier! Og Vår Herre skapte et helt et organ kun til nytelse. At kvinner får vaginisme som følge av forkynnelsen ...

Det er det som virkelig er synden her.