En lang valgkamp i USA er over. Donald Trump gjorde et godt valg, bedre enn mange forventet. Han står særlig sterkt utenfor de store byene, blant menn og blant minoriteter i USA.

Målinger viser at mange av de som stemte på Trump i USA er opptatt av økonomi og innvandring. Det er to politiske saker det ikke er vanskelig å forstå at velgerne er opptatt av. Mange har stemt på den som de mener vil styrke amerikansk økonomi og sikre grensen mot sør.

Demokrati og falske nyheter

Danby Choi, redaktøren i Subjekt, mener norske medier har for dårlig balanse og ikke greier å formidle at Trump er kul.

Men her er det som om Choi ikke har fått med seg den store bekymringen rundt Trump. Den handler i liten grad om kulhet, identitetspolitikk eller Trumps økonomiske politikk. I den grad det handler om Trumps politiske linje, er bekymringen størst knyttet til hans manglende vilje til å støtte Ukraina.

Det som er vanskelig for mange i Norge å forstå er at amerikanerne støtter Trumps forhold til fakta, sannhet og hans vilje til å underkjenne demokratiske valg. På NRKs valgsending ble to Trump-tilhengere i en vippestat intervjuet. De ble spurt om de var overrasket over at Trump nå så ut til at vinne en vippestat etter at Biden vant i denne staten sist. De to kvinnene så rett inn i kamera og sa: «Vi tapte ikke sist. Valget var stjålet fra oss.»

Trumps vilje til å lyve og underkjenne sannheten er årsaken til at en rekke av dem som var Trumps nære medarbeidere i Det hvite hus i forrige periode, denne gangen har advart mot Trump. En av dem var Stephanie Grisham, som var pressetalsperson i Det hvite hus. Hun gikk av etter opptøyene mot senatet 6. januar 2020. Hun fortalte at Trumps holdning var som følger: «Dersom du sier en ting mange nok ganger, blir det til slutt en sannhet.»

Når mange i Norge har vært kritisk til Trump handler det ikke først og fremst om hans politikk, men om hans løgner. Dermed også hans antidemokratiske innstilling. Selv om flere republikanere på delstatsnivå hadde ansvar for opptelling av stemmer etter valget, og insisterte på at Trump faktisk tapte i 2020, påsto Trump hardnakket at valget ble stjålet fra ham. Og hans budskap gikk inn hos hans velgere. Rett etter valget i 2020 trodde 70 prosent av republikanske velgere at valget var stjålet. Mye tyder på at tallet var høyere i 2024. Trumps løgner ble trodd.

Når det er sagt, handlet støtten til Trump i 2024 mye om hans økonomiske politikk og hans innvandringspolitikk.

Vi må forholde oss til at Trump vant

Uansett må vi nå forholde oss til at Trump vant et demokratisk valg i USA. Nå er det viktig at vi forsøke å tenke konstruktivt, både om hvordan vi forholder oss til våre nære allierte USA i en urolig verden, og hvordan vi som et lite og demokratisk samfunn forholder oss til sannhet, løgn og demokrati framover. Når verdens mektigste statsleder er villig til å lyve, er det viktig at vi opparbeider en demokratisk motstandskraft.

I Norge er det allerede stor tiltro til demokrati, til institusjonene og til den redaktørstyrte pressen. Tillit til demokratiske verdier er høyere hos oss enn i svært mange andre land. En stor Ipsos-undersøkelse viser dessuten at skoleelevers støtte til demokratiske verdier øker jo bedre kunnskap elevene har.

Kunnskap om demokrati synker

Derfor er det bekymringsfullt at en ICCS-rapport om medborgerskap fra 2022 viser at kunnskapen om hva som er demokratiske verdier er synkende hos ungdom. Unge menn kan aller minst om demokrati. Undersøkelsen fra Ipsos viser at norske fjortenåringer fremdeles kan mer om demokrati og medborgerskap enn gjennomsnittet for elever i andre land. Men for første gang går de norske resultatene ned. Norge har den største nedgangen blant de 15 landene som også deltok i forrige undersøkelse. Andre studier tyder på at denne utviklingen har vart en stund.

I rapporten konkluderes det også med at lav kunnskap om demokratiet kan gjøre at unge lettere blir offer for manipulasjon gjennom for eksempel falske nyheter.

I en del grupper i Norge er det en oppfatning at de som engasjerer seg i Norge og sier positive ting om Trump utgjør et demokratisk problem. Dette er en stor misforståelse. Vi trenger diskusjoner om både Trump og demokrati

Vi skal være forsiktig med å si at manglende demokratisk forståelse er den eneste grunnen til at unge menn støtter Trump. Det kan være årsaker som økonomisk politikk, motstand mot det politisk korrekte og Trumps innvandringspolitikk.

Men det som er bekymringsfullt er at disse politiske sakene ser ut til å bety mer enn demokrati. For dersom demokratiet uthules og ryker vil ingen av oss ha den samme innflytelsen på slike spørsmål i framtiden.

Og det er altså slik – grovt sett – at den gruppen som har lavest forståelse for demokrati også er den gruppen som i størst grad støtter Trump. En stor Ipsos-undersøkelse viser at nesten halvparten av unge menn mellom 18–24 år ville stemt Trump om de bodde i USA.

Et gode med politisk engasjement

I en del grupper i Norge er det en oppfatning at de som engasjerer seg i Norge og sier positive ting om Trump utgjør et demokratisk problem. Dette er en stor misforståelse. Vi trenger diskusjoner om både Trump og demokrati. Det som er farlig i et samfunn er når disse debattene uteblir.

Dersom vi skal makte å holde fast på sannhet, demokrati og hva som er fakta må vi har mer faktabaserte og åpne diskusjoner i samfunnet. Og vi må ha historieundervisning tungt inne i våre klasserom og i den offentlige samtalen. Vi må undervise om krigen, om fascismen på 30- og 40-tallet og vi må ha høy beredskap i både skoler, hjem og samfunn om holdninger, ideologier og politikk.

Og vi må holde de kritiske spørsmålene og debattene høyt, både på høyre- og venstresiden av norsk politikk. Så må vi alle lytte til den unge generasjonen og ta deres perspektiver og syn på alvor, og gi motstand der vi mener det er nødvendig.

Kun slik bygger vi demokratisk motstandskraft.