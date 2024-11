De ville henge Mike Pence - nå holder USA pusten i frykt for nye opptøyer

WASHINGTON DC, USA (Vårt Land): Det er sol og stille i Washington DC få dager før valget. I parkområdet The Mall nedenfor Kongressen er det en upolitisk marsj for hjertesyke amerikanere som råder grunnen.

Marsjen snur like ved der demonstranter den 6. januar 2021 reiste en galge. De ropte at de ville henge visepresident Mike Pence. Visepresidenten leder senatet, og har som oppgave å overse tellingen av stemmer i det såkalte valgmannskollegiet. Der vant Biden, og Pence nektet å utpeke Trump på tvers av folkeviljen.

Uavklart valg

Nå venter en hel verden i spenning. Valgresultatet vil påvirke krigen i Ukraina, krigen i Midtøsten, USAs forhold til Kina, verdenshandelen, og det vil påvirke demokratiets stilling i verden.

Men det kan bli lenge å holde pusten. Meningsmålingene er utrolig jevne, selv om Trump er i siget. I 2020 så man tidlig hvem som ville vinne, selv om valget teknisk sett ikke var avgjort før noen dager etter. I år vil valget mest sannsynlig bli avgjort av ørsmå marginer i noen av de såkalte svingstatene. Da kan ting ta tid.

I 2000 ble ikke valget mellom Bush og Gore avgjort før 12. desember, da Høyesterett med 5 mot 4 stemmer satte en stopper for en ny omtelling i Florida. Da hadde jurister kranglet i ukevis om «hanging chads», utydelige hullmerker på stemmesedlene brukt i Florida. Den omstridte Høyesterettsavgjørelsen sikret Bush en knappest mulig seier med én stemmes overvekt i valgmannskollegiet.

I 2020 var seieren klar. Joe Biden fikk flest stemmer, og klart flest stemmer i valgmannskollegiet. Det hjalp ikke. Mistilliten var så stor at ekstreme Trump-tilhengere stormet Kongressen. I en måling i 2023 svarte 70 prosent av republikanske velgere at de ikke trodde Biden egentlig vant i 2020.

«Junior-Hitler»

Tonen er hard og uforsonlig. En Harristilhenger jeg møte i morges omtalte visepresidentkandidat Vance som «Junior-Hitler». Han lo ikke da han sa det.

Noen ganger virker språkbruken bevisst overdrevet. En må sjokkere for å bli hørt i dagens USA. Kanskje galgen som ble reist på Capitol Hill for å henge Mike Pence var symbolsk ment? Noen hevder det. Kanskje Trump bare vil provosere når han sier at han vil være en diktator «bare den første dagen»? Eller hva mener han egentlig når han sier han mener forsvaret må settes inn mot landets «indre fiender»?

Bare les dette Trump-sitatet fra 2023: «I 2016 erklærte jeg meg som deres stemme. I dag vil jeg legge til at jeg er deres kriger. Jeg er deres rettferdighet. Og for dere som har blitt gjort urett og forrådt, så er jeg deres hevn».

For meg høres det ut som kraftige blås i hundefløyta. Trump signaliserer at han vil bli en enda mer autoritær leder enn han var i hans forrige presidentperiode. Og mange av hans tilhengere liker dette.

Frykter borgerkrig

Alle som holder pusten før tirsdagens valg må være forberedt på å holde den lenge. Opptellingen, nyopptellinger, og juridiske utfordringer av valgresultat kan dra ut i tid. Trumps leir har bemannet kraftig opp med advokater over hele landet til å bestride lokale opptellinger, og har satt inn lojale Trump-tilhengere i valgstyrer. I Høyesterett har republikanerne et klart flertall.

Og selv når svaret er klart, er det ikke sikkert et eventuelt Trump-tap vil bli anerkjent av store mengder av hans tilhengere.

Frykten er stor for nye opptøyer. «Vinduene er hele, foreløpig», som en forbipasserende sa og pekte mot kongressbygningen. Da kongressen ble stormet 6. januar 2021 ble dører og vinduer slått inn. I en måling i juli svarte 31 prosent av spurte republikanske velgere at de trodde det ville bli mye politisk vold etter valget. 24 prosent av de spurte demokratiske velgerne sa det samme.

Blant såkalte republikanske «valgfornektere» svarte 65 prosent at de fryktet det var en mulighet for at det kunne bryte ut borgerkrig i USA. Blant resten av velgermassen frykter over 40 prosent det samme.

Ingen galge for Kamala

Det eneste garantert fredfulle utfallet av tirsdagens valg er hvis det viser en klar Trump-seier. Harris vil neppe sende sine tilhengere til å storme kongressen for å «fight like hell» hvis hun taper. Det er lite trolig at hennes tilhengere vil bygge en galge for å henge visepresidenten.

Til gjengjeld vil de møte en president som ønsker å fengsle og bruke forsvaret mot politiske motstandere. Og som bare skal være diktator «den første dagen».

Det er all grunn til å holde pusten.