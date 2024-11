Flere har stilt spørsmål om det er mulig for Erna Solbergs ektemann, Sindre Finnes, å bo i statsministerboligen dersom hun blir statsminister.

I fjor kom det fram at Finnes hadde bedrevet aksjespekulasjoner i stor stil mens kona var statsminister, og løyet om det. Dermed var Erna Solberg inhabil i et stort antall saker mens hun var statsminister. Ja, så omfattende var dette at hverken Solberg eller andre har den totale oversikten.

Finnes vilje til å lyve for landets statsminister er svært alvorlig. Det viser at Finnes har hatt en svekket dømmekraft. Men det mest alvorlige er at en slik svekket dømmekraft kan gjøre ham til en sikkerhetsrisiko for Erna Solberg, og dermed også for Norge.

Finnes var fullt klar over reglene

I et intervju Dagens Næringsliv gjorde med fra Arendalsuka 2022, fortalte Finnes at han fikk beskjed fra Statsministerens kontor om at han ikke kunne eie aksjer. Han fortalte da at dette var tungt for ham. I ettertid vet vi at han eide aksjer, og handlet med dem nøyaktig slik han selv ønsket, uten å ta hensyn til reglene.

Nå ligger Solberg an til å bli statsminister igjen, med en ektemann som ikke har respekt for regler og som har vist at han er villig til å omgå sannheten. Selvsagt er dette en krevende situasjon for både Høyre og Erna Solberg. Men dette er ikke bare et slags valgteknisk problem for Høyre. Dette angår også det norske folk.

Ny vending – Bergenseksil

I går ble det kjent at Finnes hadde solgt seg ut av sine aksjer og sagt opp jobben i Norsk Industri. Dette er åpenbart gjort for å komme kritikere i forkjøpet. At Finnes har solgt seg ut av aksjer som kan gjøre kona inhabil er en selvfølge. At han også har sagt opp jobben i Norsk Industri, etter alt som har skjedd, framstår også som en nødvendighet.

Men flyttegrepet virker som en tilsløring. For når alt kommer til alt, spiller det ingen rolle om Finnes bor i Bergen eller Oslo.

Dette illustreres av Erna Solbergs egen uttalelse i desember i fjor. Da sa Solberg til NRK at det var naturlig at Sindre skulle bo i statsministerboligen dersom hun blir statsminister på ny: «Så lenge jeg er gift med Sindre, så er det helt naturlig at vi bor sammen også. Det er jo ikke det å bo i statsministerboligen, det er spørsmålet om han kommer til å handle aksjer eller ikke, og det kommer han ikke til å gjøre.»

Betyr dette at alt er greit?

Uansett om Solberg nå har forsøkt å ta grep, er fortsatt det store spørsmålet: Er dette nok? Er det nå slik at ingen behøver å sette spørsmålstegn ved Finnes rolle som statsminister-make? Eller ved Solbergs egen rolle?

Det enkle svaret er rett og slett nei.

Finnes har vist vilje til å lyve. Selv om han hadde lovet Statsministerens kontor at han ville selge unna aksjer, som åpenbart kunne gjøre statsministeren inhabil, valgte han å gjøre det motsatte. Og han valgte å lyve. Da dette ble avdekket beklaget han, både overfor den tidligere statsministeren og for hele landet.

Solberg uttalte i flere runder at hun ikke hadde grunn til å mistro sin mann. Selv om hun tok et slags ansvar for sin inhabilitet, fikk det ingen konsekvenser. Mange hadde også sympati for Solberg, som var rundlurt av mannen.

Det få tenkte på var at løgn og fortielser i slike posisjoner kan være en grov sikkerhetsrisiko. Selv om Solberg ikke diskuterte sensitive statshemmeligheter med Finnes, er dette alvorlig. Å bære på en hemmelighet i en slik posisjon kan gjøre mennesker utsatt for både utpressing og press fra personer som følger med.

Finnes hadde løyet før

Mens aksjesaken rullet, dukket det også opp en annen sak der Finnes hadde løyet. Dagens Næringsliv avdekket at Finnes hadde latt seg omtale som siviløkonom siden 1990. Dette er en tittel han aldri har hatt. Han gikk til og med med siviløkonom-ring. Da det ble avslørt beklaget han begge deler. Også denne gangen.

Han fortalte at han burde korrigert tittelen i media, som i rundt 30 år hadde omtalt ham som siviløkonom. Den store forskjellen er at Solberg var klar over denne løgnen. Hun visste at Finnes aldri hadde fullført graden sin. Slik flere skrev, ga dette aksjehandelssaken en ny dimensjon. En av dem var Elin Ørjasæter. I Nettavisen skrev hun: «Finnes understøttet løgnen aktivt ved å bruke siviløkonom-ringen ved store, offisielle anledninger, sammen med sin kone Erna Solberg. (...) Erna Solberg visste utmerket godt at ektemannen aldri fullførte utdanningen.»

Viljen til å lyve

Vi vet fortsatt ikke om Sindre Finnes har løyet om andre og alvorlige ting som ikke er avdekket. Eller om han kommer til å lyve igjen.

Det kan gjøre ham til en alvorlig sikkerhetsrisiko, både for statsministeren og for landet vårt. Ikke fordi han får vite statshemmeligheter, men fordi han kan ha tilgang til informasjon vi andre ikke har tilgang til. Han vet hvor Solberg skal reise, og hvem hun møter.

Selv om Sindre Finnes skal bo i Bergen er han fortsatt Solbergs ektefelle. Uansett om han har solgt seg ut av aksjer og sagt opp jobben, er det store spørsmålet om både det norske folk og Erna Solberg kan stole på at han ikke lenger vil sette tilliten hennes, eller Norges sikkerhet, på spill.

Uansett hvor populær, viktig og mektig Erna Solberg har vært og er, både i Høyre og i Norge, er dette et sentralt spørsmål. Det samme gjelder hennes egne manglende habilitet i forrige periode.

Solbergs tunge ansvar

Et annet sentralt spørsmål som Erna Solberg burde tatt tyngre innover seg, er om hun har privatisert habilitetsspørsmålet. Hun har omtalt egen inhabilitet som et spørsmål om at hun ikke visste, og lagt ansvaret på sin ektefelle. Slik har hun bidratt til å gjøre habilitet til et spørsmål om mannens svik og sin egen uvitenhet. Habilitet er derimot noe formelt. Flere statsråder har måttet gå av på grunn feil gjort på deres vakt, selv om de ikke visste. Solbergs nyfortolkning er en klar uthuling og svekking av det vi kan kalle det norske habilitets-instituttet. Det vil stå etter Erna, enten hun vinner valget eller ikke.

Så tilbake til Finnes og hans manglende forståelse av sannhet og løgn: Hvordan kan vi vite om Finnes har gjort ting som gjør ham utsatt for hemmelig press, og dermed gjør ham til en sikkerhetsrisiko for en statsminister og for Norge? Det er dette saken handler om. Ikke om Finnes bor i Oslo eller Bergen.

Hans eksil i Bergen en tilsløring av Erna Solbergs tunge ansvar for at hun har vært Norges mest inhabile statsminister.