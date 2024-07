Joe Biden er sionist og en sann israelsvenn. Det er verken Donald Trump eller Kamala Harris.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu besøker denne uka Israels ene solide støtte i verden: USA. Han kommer midt oppe i en kaotisk tid i amerikansk politikk, der mye er usikkert. Gjelder det også forholdet til Israel?

Netanyahu sa før han reiste at uansett hvem som styrer USA, vil Israel være USAs sanne venn. Håpet er selvsagt at det motsatte gjelder: At uansett hvem som styrer USA, vil USA være Israels sanne venn. Hittil har det vært slik. Både republikanske og demokratiske presidenter har stilt trofast opp for Israel, og har hatt støtte for det i et stort flertall av folket. Men vil det fortsette slik?

Trump er ikke noen ekte israelvenn. Han støtter Israel fordi det tjener ham politisk

I Joe Biden har Israel hatt en trofast venn. Biden er en overbevist sionist og israelsvenn, noe han har vist gjennom vedvarende støtte i den krigen Israel nå fører. Biden er president ut dette året, og Israel vil trenge hans fortsatte støtte, ikke minst hvis krigen med Hizbollah trappes opp eller Iran blir mer direkte engasjert.

To sionister

Men Netanyahu har et dårlig forhold til Biden. Biden og Netanyahu står egentlig for hver sin versjon av sionismen. Biden vil ha et Israel som deler landet med palestinerne og slutter fred med naboene. Netanyahu vil ha en jødisk stat på mest mulig av det bibelske landet, og ser ingen plass for palestinsk selvstendighet.

Selv om Biden har sørget for våpnene Israel trenger for å føre krigen, har han kritisert Israel for å ha gått for brutalt fram mot den palestinske sivilbefolkningen. Netanyahu har ikke lyttet til Biden, men derimot brukt uenigheten til å framstille Biden som negativ til Israel.

Republikanernes mann

Netanyahu er ikke i Washington primært for å treffe Biden. Det var republikanernes leder som tok initiativet til å invitere ham til å tale i Kongressen. Helt siden han første gangen holdt en slik tale i 2015 har han satset på republikanerne mot demokratene, og dermed brutt en lang israelsk tradisjon for å ikke ta side i amerikansk innenrikspolitikk.

Donald Trump betalte ham godt for denne støtten ved å flytte ambassaden til Jerusalem og bane veien for normaliseringsavtalene med Gulfstatene og Marokko. Men Trump forventet lojalitet som takk, og ble sur da Netanyahu gratulerte Biden med seieren i 2020. Senere har Trump uttalt seg nedsettende om den israelske statsministeren.

America first

Dette illustrerer at Trump ikke er noen ekte israelvenn. Han støtter Israel fordi det tjener ham politisk. Ikke minst har han brukt det til å sikre støtte fra de konservative evangelikale kristne. Men han har ikke noe forhold til verken Israel eller sionismen.

En bærebjelke i Donald Trumps politikk, og ikke minst i MAGA-bevegelsen, er «America first». USA skal konsentrere seg om seg selv og sine problemer og muligheter, og ikke trekkes inn i all verdens konflikter. Verden må lære seg å ordne opp selv uten å stadig rope på USA for å få hjelp.

Den grunnleggende logikken i America first tilsier at USA bare skal støtte Israel når det tjener USAs interesser. Trump har sagt at støtten til Israel bør være rent transaksjonell, det vil blant annet si at den må gis som lån, ikke som gave. Israel kan ikke stole på at Donald Trump stiller opp for dem dersom han som president finner at det ikke tjener hans interesser.

Kan Harris velge å markere seg mer kritisk til Israel for å vinne flere velgere?





Republikanerne i endring

Også her kan det bli en dragkamp mellom MAGA-politikken og republikanernes tradisjonelle Israel-vennskap.

Visepresidentkandidat J.D. Vance er en av de fremste talsmenn for America First. Erfaringene fra han tjenestegjorde som soldat i Irak har gitt ham en grunnleggende skepsis til den tradisjonelle amerikanske intervensjonspolitikken. Han var en av de som sto sterkest på for å kjempe mot Bidens hjelpepakke til Ukraina og Israel tidligere i år.

Vance sier det er koblingen til Ukraina han kjempet mot. Israel er et unntak fra doktrinen om å ikke blande seg inn. Israel er demokratiets spydspiss mot islamismen, og må derfor støttes, sier han.

Men det er uenighet om dette blant Trumps støttespillere. Den tidligere Fox-verten Tucker Carlson er av dem som er kritiske til Israel-støtten. Han har ingen formell posisjon i partiet, men er blant dem Trump lytter til, og han var en ivrig pådriver for at Vance skulle bli visepresident.

Harris lite markert

Netanyahu er nok likevel mer spent på hvor Kamala Harris står. Hun har ikke markert seg særlig i utenrikspolitikken. Hun har tidligere sagt at hun står fast ved støtten til Israel og sier nå at hun vil føre Bidens politikk videre. Men hun har hatt rollen med å målbære Bidens kritikk av Netanyahus politikk, og har dermed framstått som mer Israel-kritisk enn ham.

Harris hører ikke til den generasjonen i det demokratiske partiet som står Israel nær, slik ekteparet Clinton og Biden har gjort. Hun er gift med en jøde og har gode forbindelser til det jødiske samfunnet i USA. Men hun skal også samle et parti der mange velgere er sterke motstandere av støtten til Israel. Mange av dem nektet å stemme på Biden. Kan Harris velge å markere seg mer kritisk til Israel for å vinne noen av dem?

Vil Netanyahu nå møte en tøffere Biden?

Blir Biden tøffere?

Det er altså et usikkert terreng Netanyahu nå skal manøvrere i. I tillegg kommer at han er en svært upopulær leder i hjemlandet, og en kontroversiell person blant amerikanske jøder. Begge deler preger besøket.

Men fortsatt har Biden kontrollen i et halvt år til. Han vil nok gjerne bruke denne tiden til å realisere sin store plan om en nyordning i Midtøsten i forståelse med Saudi-Arabia. Det forutsetter at Netanyahu gir etter, avslutter krigen i Gaza og åpner for en palestinsk stat. Vil Netanyahu nå møte en tøffere Biden?