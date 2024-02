Det finnes en rød tråd gjennom Trond Giskes ferd gjennom Arbeiderpartiet og norsk politikk. De viktigste stikkeordene er konflikt, maktbruk og krav om beinhardt lojalitet.

Denne helgen har vi vært vitne til Giskes maktbruk i Trondheim Ap. Hans tilhengere kastet leder Gunn Elin Høgli. Siden hun egentlig var valgt for to år, måtte de stille mistillitsforslag mot henne. Giskes lokallag Nidaros er blitt så stort at de trengte få andre for å kaste lederen. Lørdag ettermiddag ble Pål Sture Nilsen valgt som ny leder i lokalpartiet, og Giske kunne innkassere full seier. Selv er han nå valgt som nestleder. Han sitter dermed gunstig plassert i forkant av en stortingsnominasjon der han trolig ønsker å stille som førstekandidat.

Men denne gangen har det gått så hardt for seg at flere av Giskes partikollegaer har fått nok, og gått hardt ut mot ham, både i forkant og i etterkant av møtet. Blant annet skrev TV2 saken fredag: «Den ene Ap-toppen etter den andre i Trondheim går nå åpent ut mot det som blir oppfattet som et maktgrep fra Trond Giskes side». Lørdag skrev Adresseavisen at nestlederen som selv valgte å trekke seg som kandidat etter mistillit mot leder nå krever gransking av «kupp.»

Lokallederen hadde ansatt en Giske-kritiker

Høgli som fredag ble presset til å gå av, ble i sin tid valgt med støttet fra Giskes fløy. Ifølge henne selv skjønte hun allerede i 22. mai i fjor at hennes tid som leder snart var over. Hun hevder at hun fikk en telefon fra Giske der han truet med et ekstraordinært årsmøte for kaste henne. Grunnen skal ha vært at Høgli skal ha ansatt en AUF-er, Emilie Græsli, som medarbeider i valgkampen. Græsli tok for to år siden et kraftig oppgjør med Giske i forbindelse med metoo-saken mot ham i fylkespartiet. Ifølge Høgli skal hun også ha blitt ringt opp av valgkomiteens leder Eva Kristin Hansen samme dag, i samme ærend.

Både Giske og Hansen bestrider at disse samtalen skal ha skjedd. Hansen bekrefter riktignok overfor Adresseavisen at hun var uenig i ansettelsen av AUF-eren. Noen vil tro på Giske og Hansen. Men de alle fleste som har fulgt Giske vil huske at den påståtte samtalen har store likhetstrekk med måten Giske skal ha opptrådt gjennom årene. I denne harde konflikten står ord mot ord. Men mye tyder på at det kun Giskes mest hardnakkede tilhengere som vil tro på hans versjon.

Selve saken om ansettelsen av Græsli førte til flere saker i media, og framsto som en ren farse. Blant annet skrev Aftenposten at flere kilder hevdet at Giske tok hemmelig opptak på forsoningsmøte etter ansettelsen. Flere politikere i Trondheim Ap skal ha reagert.

Alt dette lå i potten på Trondheim Aps årsmøte i helgen. De som var til stede på årsmøtet forteller om en svært anspent stemning. Dramaet fredag gikk så hardt for seg at den det ble omtalt som et «shitshow» av Siv Sandvik, politisk redaktør i Adresseavisen. Hun sa dette til NRK: «Det er heilt vilt det som har skjedd her inne. Partiet riv seg sjølv i fillebitar.»

Vedvarende konflikter rundt Giske

De som har fulgt med på Giskes ferd gjennom politikken vil huske at konfliktene har fulgt Giske over tid. I forbindelse med metoo varslet flere kvinner om Giske oppførsel. Men Giske greide å gjøre metoo-saken i det sentrale Ap – til et spørsmål om maktkamp, og et ønske fra Hadia Tajik om å presse ham ut av nestlederrollen. Det hele endte med vedvarende bråk, konflikter og uro. Ikke minst falt Ap kraftig blant kvinnelige velgere i denne perioden. Mange av dem kom aldri tilbake.

Uro, konflikter og bråk ble det også da Giske ønsket å stille til leder i Trøndelag Ap. I forkant av dette årsmøtet sto flere unge AUF-kvinner fram med historier der de hevdet at Giske på ulike måter hadde opptrådt upassende mot dem. Blant annet skrev NRK denne saken: «Trøndelag AUF trekker støtten til Trond Giske som fylkesleder etter nye anklager om upassende oppførsel».

Denne helgen sto altså Trondheim Ap for tur.

I fredagens sak i TV2, som er sitert over, advarte gruppeleder Emil Raaen mot å kaste sittende leder Gunn Elin Høgli. Nestleder Jørn Arve Flått, som natt til lørdag trakk seg, hevdet at «alle i Trondheim Ap lever på Giskes nåde.» Han sa blant annet dette til TV2 på fredag: «Han holder seg i bakgrunnen, men hvis det er noe han er uenig i, så viser han vilje og evne til å blande seg inn, sier han, og viser til at Nidaros har flertall i Trondheim Ap.»

Ødelegger sitt eget parti

Det ligger i demokratiets natur at det er politisk kamp og motsetninger i et politisk parti. Interessekamp er selve kjernen i demokratiet. Det er politikkens vesen.

Men Giskes opptreden er noe annet. Dersom du snakker direkte med en rekke av hans gamle venner sier de at det har vært vanskelig å leve med den beinharde lojaliteten han gjennom årene har krevd. En av dem sa for et år siden at det ikke handlet om politikk, men om Tronds posisjon. Få tør å si dette offentlig.

Noen vil mene det er litt rart og smått når flere store medier dekker konflikter i et lokalparti i Trondheim. På den ene siden er det sant. Samtidig handler dette om en mann som trolig ønsker å komme tilbake på Stortinget for Trøndelag Ap. En mann som i flere år har skapt både bråk, uro og motsetninger i Ap og i det politiske Norge.

Denne helgen er han valgt som nestleder i Trondheim Ap. Han kan komme tilbake på Stortinget igjen.

Konflikter følger Trond Giskes faner. Lite tyder på at akkurat det vil ta slutt.