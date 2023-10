Når Jesus beskrives som en kriger med maskingevær som vasser i fiendenes blod, så minner det mer om en beskrivelse av Antikrist enn av Kristus.

Jeg har sett den ferske kinofilmen «Praying for Armageddon». Selv om den er norskprodusert, er det stort sett USA den handler om. Det er koblingen mellom kristensionismen og Donald Trump og det republikanske partiet som gjør denne filmen til noe mer enn en sær historie.

En nokså spesiell motorsykkelgjeng vies stor oppmerksomhet i filmen, der de kjører rundt og vifter med sverd og drømmer om å drepe for Jesus med maskingevær. De er faktisk portrettert med en viss varme og bidrar utvilsom til filmens underholdningsverdi.

Men jeg blir ikke så skremt av dem. Derimot av noen av pastorene som i sine megakirker forkynner lengselen mot det store endetidsslaget som skal utrydde Guds og Israels fiender. Og mest skremmer nok de republikanske politikerne som støtter dem og lover å fremme deres sak. Er det noe Israel ikke trenger, så er det venner som drømmer om mer vold.

Jeg har ikke møtt noen som ber om at Harmageddon skal komme eller gleder seg til å delta med våpen i hånd. Men siden de finnes i USA, kan det ikke utelukkes at det finnes her også.

Kristensionisme er en ideologi

Men gir dette et riktig bilde av de kristne som støtter Israel? Joe Biden må kunne kalles en kristen sionist. Han er kristen og støtter Israel. Men han er ikke en kristensionist. Kristensionismen er en ideologi som begrunner støtten til en jødisk stat i Palestina ut fra tekster i Bibelen. Men også det er en mangslungen bevegelse med mange forståelser av både politikken og Bibelen.

Kristensionismen er faktisk eldre enn sionismen. Den oppsto i England på begynnelsen av 1800-tallet blant kristne som brant for at jødene skulle omvende seg til Jesus. Noen av dem leste Bibelens profetier slik at jødenes omvendelse først ville skje når de kom tilbake til Det hellige land. Derfor engasjerte de seg i å få jøder til Palestina.

Disse kristensionistene så ikke for seg at jødene skulle opprette noen stat. Det var derimot målet til den sionistiske bevegelsen Theodor Herzl grunnla i begynnelsen av forrige århundre. Den britiske utenriksministeren Arthur Balfour var kristensionist, noe som betydde mye for at sionistene fikk gjennom sitt ønske om et jødisk hjemland i Palestina.

Kobling til endetiden

Da staten Israel ble til i 1948, så mange kristne dette som oppfyllelsen av Bibelens profetier. Men mange så det også som et tegn på at Jesu gjenkomst nærmet seg. Koblingen mellom sionisme og endetidsteologi kom til å prege deler av den kristensionistiske bevegelsen. For mange er det bare snakk om en forventning om at Jesus skal komme igjen. Men for noen blir dette en viktig forståelsesramme for både tro og politikk.

Midt på 1800-tallet kom den britiske teologen John Nelson Darby opp med den helt ny forståelse av Johannes Åpenbaring og Daniels bok i Bibelen. Han mente å se at historien ville gå gjennom noen bestemte faser, der endetiden var den siste. Det er mange ulike meninger blant tilhengerne om detaljene i tidsskjemaet. Men sentralt i avslutningen av endetiden står slaget ved Harmageddon som skal lede til Tusenårsriket der Kristus og de troende skal styre verden og jødene skal ta mot Kristus.

Israel blir avgjørende for historien

Det er ut fra en slik tankegang at staten Israel får en helt avgjørende verdenshistorisk betydning. Det er mot Israel alle verdens makter skal samle seg til det store slaget. Derfor er det å sørge for at Israel har kontroll over det hellige land avgjørende for Jesu gjenkomst. Det har heller ingen hensikt å arbeide for fred, for det endelige slaget er uavvendelig. Derimot er det viktig å sørge for at Israel er sterkest mulig.

Når en slik tankegang kobles på amerikansk utenrikspolitikk, kan det få store konsekvenser. Derfor er de nære forbindelsene mellom denne delen av kristensionismen og Donald Trump og det republikanske partiet som dokumenteres det som gjør denne filmen vesentlig.

I USA mer enn Norge

Så langt har imidlertid ikke amerikansk Midtøsten-politikk vært preget av Harmageddon-tenkning. USA har engasjert seg i fredsprosessen helt tilbake fra 1970-tallet og sett det som viktig å hindre at konflikten kommer ut av kontroll. Den brede støtten til Israel i USA skyldes langt mer enn kristensionismens innflytelse, selv om evangelikale velgere har hatt en nøkkelrolle i de siste valgene.

Blant norske israelvenner har jeg ikke inntrykk av at denne formen for kristensionisme står så sterkt, selv om endetidstenkningen til Darby har preget pinsebevegelsen. Det jeg oftest støter på som spesifikk kristen begrunnelse for å støtte Israel er Bibelens profetier om jødenes hjemkomst. Jeg har ikke møtt noen som ber om at Harmageddon skal komme eller gleder seg til å delta med våpen i hånd. Men siden de finnes i USA, kan det ikke utelukkes at det finnes her også.