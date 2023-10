Fredag fikk vi vite at Loren Cunningham er død, 88 år gammel.

Loren Cunningham grunnla i 1960 Youth With a Mission, en global misjonsbevegelse med permanent arbeid i over 190 land. I 1978 grunnla han University of the Nations, sammen med professor Howard Malmstadt (1922-2003). I 1999 hadde Cunningham personlig besøkt i alle verdens nasjoner og 100 territorier og øysamfunn, som et personlig svar på misjonsbefalingen.

Cunningham avla Norge mange besøk, hvor han flere ganger reiste på turne for å utfordre til misjon, første gang i 1974, hvor han talte i ni byer sammen med Broder Andreas fra Åpne Dører. Hans Majestet Kong Harald gav i 1995 audiens til Cunningham og Ungdom i Oppdrags leder, Alv Magnus. Hans siste besøk i Norge skjedde i februar 2020, da han talte til en fullsatt Markus kirke i Oslo.

Fram til koronapandemien pleide Loren å gjeste de fleste kontinenter hvert år. Hans omfattende reisevirksomhet, rike erfaring, visjonære kapasitet og lederevner bidro til å gi ham en rolle som internasjonal brobygger i Guds rike.

[ Da Ungdom i oppdrag etablerte seg i Røsvik, ble de tatt imot med åpne armer på kirkekontoret ]

Bibelfattigdom

Cunninghams største fokus de senere år var å avslutte det han kalte «bibelfattigdom». Han brant for at alle mennesker skulle ha tilgang til Bibelen på sitt morsmål, en brann som fulgte ham til hans siste levedag. Loren mobiliserte både egen misjon, samt inspirerte ledere for andre misjoner og kirkesamfunn til målrettet innsats for å påskynde oversettelse og distribusjon av Bibelen, særlig i områder med språk uten en tilgjengelig bibeloversettelse. Der Skriften kommer – følger forandringer ved Den hellige ånd, hevdet han.

Da prosjektet «Bibelen til alle» ble lansert i Norge, med dør-til-dør aksjon i Finnmark i 2014, var han med og banket på dører i Karasjok med tilbud om en gratis bibel.

Loren Cunningham ble født 30. juni 1935 i Taft i California. Hans foreldre, Tom og Jewell Cunningham var kirkeplantere for Assemblies of God i USAs sydvestlige hjørne. Mange av prinsippene og verdiene som ble rådende for Youth With a Mission, hadde han arvet fra sin far og mor.

Bølger av ungdom

Da han som 21-åring i 1956 reiste i Karibia for å vitne om troen på Kristus, fikk han en visjon der han så et levende verdenskart med bølger som slo inn over alle verdens land. Senere forvandlet bølgene seg til bølger av unge mennesker. Han forsto dette som et kall til å mobilisere ungdom til å reise fra alle verdens land til alle verdens land med evangeliet. I 1960, fire år senere, etter avsluttet teologisk og filologisk utdannelse, etablerte han det som skulle bli en av verdens største misjonsbevegelser i moderne tid.

Cunningham giftet seg med Darlene i 1964, og sammen fikk de to barn; Karen Cunningham og David L. Cunningham, som begge er engasjert i Youth with a Mission.

Loren har skrevet seks bøker, den første; Er det virkelig deg Gud? er oversatt til 140 språk. Loren og kona Darlene har alltid stått sammen i ledelsen av Youth With a Mission, og har de senere årene vært bosatt på Kailua-Kona, Hawaii, der de har bygget opp en campus for University of the Nations.

Alv Magnus, tidligere leder for Ungdom i Oppdrag

Andreas Nordli, leder for Ungdom i Oppdrag