Det melder Youth With A Mission (Ungdom i Oppdrag) på sin Facebook-side fredag kveld.

«Med stor sorg vil vi meddele at Loren Cunningham, grunnlegger av Youth with a Mission, døde i dag klokken 04:20, lokal tid, på Kona, Hawaii. Loren Cunningham ble 88 år. Han døde i sitt eget hjem mens sov og var omgitt av sine nærmeste; kona Darlene, to barn, svigerbarn og tre barnebarn.», skriver de.

I vår ble det kjent at Cunningham var alvorlig kreftsyk.

Youth with A Mission ble etablert i 1960, etter et ønske om å engasjere flere unge mennesker i misjon. Det første tiåret sendte organisasjonen ut unge mennesker på misjonsturer i skoleferier. Så vokste omfanget, og organisasjonen opplevde en veldig stor vekst. I løpet av kort tid hadde Youth with a Mission etablert arbeid i mange land på alle verdens kontinenter.

I dag arbeider Ungdom i Oppdrag i over 190 land, med anslagsvis 30.000 medarbeidere fra alle kristne kirker. Loren Cunningham har selv forkynt evangeliet i alle verdens land, og anses som en av sin generasjons mest innflytelsesrike, globale misjonsledere.

Ungdom i Oppdrag i Norge ble etablert i 1972, og tusenvis av nordmenn har vært innom organisasjonen.

