«Norske menigheter trenger å løfte blikket. Opp på veggen»

I flere kirker vises sanger, salmer og liturgi på skjerm. Det er tid for å følge deres eksempel og ta kampen mot papiret i gudstjenesten. For dette handler ikke bare om gamle vaner, men hvordan vi som sitter i kirkens benkerader kan delta mer aktivt i gudstjenesten – i en tidsalder der teknologien kan gjøre det enklere for oss.

Kjøpt på nettet (uten frakt) koster en innbundet, rød salmebok nå 399 kroner. Det er mer enn en roman koster. Det finnes sikkert kvantumsrabatter. Men det er ingen grunn til å bruke penger på å fornye den dyre boksamlingen som Den norske kirke har i hvert gudshus. Bruk dem heller på digitale salmebøker.

Salmeboken som dominerer i Norge er ti år gammel. Det er på tide å tenke nytt.

Stirre i en bok

Kommer jeg inn i kirken midt i en salme, er det et begredelig syn som møter meg (jo da, det hender at jeg kommer for seint). Jeg er med i en sangglad kirke, så det er lyd nok. Men der står en flokk og stirrer ned i en bok. Flere i dåpsfølget, som ikke er så kirkevante, ser rundt seg og lurer på hvorfor de har fått en bok og hvorfor det står nummer på veggen.

Men noe har skjedd i min menighet. Kirketjeneren har sluttet å klatre i gardintrappen for å henge opp salmenumrene på veggen. Nå viser en projektor numrene på veggen.

Et lite skritt for menneskeheten, men et stort skritt for menigheten.

Sangens glade tropp

Jeg vil se mer skrift på veggen. Ikke bare på familiegudstjenester, men hver søndag.

Salmetekster på veggen gir en helt annen opplevelse av å synge sammen. Det gir sterkere følelse av fellesskap. Det er så enkelt at når jeg løfter blikket, ser jeg også at jeg synger sammen med andre. Det kommer også mer lyd ut av meg. (Selv om enkelte vil si at det kommer rikelig fra før.)

Dessuten er det mer moro enn å stirre ned i boka som jeg må bla fram og tilbake i. Noen ganger finner jeg ikke salmen før langt ut i første vers. Eller jeg gauler i vei med tre verselinjer før jeg skjønner (hører) at jeg er i feil salme.

Ganske irriterende. Og litt flaut.

Det er på tide at folkekirken lærer av frikirkene som ikke bruker salmebøker. En ting er at mange av dem ikke tar seg råd til rådyre salmebøker, men de fornyer også sangene oftere.

Bibel på veggen

Jeg skulle gjerne sett at bibeltekstene også kom opp på veggen mens de ble lest opp. Det man leser og hører samtidig, oppfatter man faktisk bedre.

Et stykke ut i prekenen kan det være at jeg lurer på hva som var utgangspunktet for det presten preker. Eller jeg kjeder meg, rett og slett . Da kan jeg kaste et blikk på veggen der bibelteksten står. Så kan jeg selv fundere på hva teksten vil si meg.

Utbyttet av en gudstjeneste kan på denne måten faktisk bli større.

Noe faller ned

På en vanlig gudstjeneste sitter jeg der, på altfor smale kirkestoler, og skal sjonglere både salmebok, mobil (nødvendig også til offergaven) og liturgiark. Stadig raser noe av det på gulvet.

Liturgiarket forteller meg hvor jeg er i gudstjenesten og hva jeg skal delta i. Tidligere hadde man ikke liturgiark. Man fikk pent lære seg gudstjenestens gang og henge med så godt man kunne. At arket gjør liturgien tilgjengelig er fint. Men den kan også komme opp på veggen.

Legger man salmetekster inn i liturgien på veggen, så har man samlet alt på ett sted. Jeg trenger ikke lete i salmebok, ark eller mobil, men har ett sted å se.

Hva med en app?

Kan man ikke bare lage en app for dette? Jo, og noen er visstnok i gang med å lage den. Da risikerer vi at vi igjen stirrer ned på noe. Men da er det i alle fall på noe som kanskje inkluderer noen i menigheten bedre: synshemmede og andre som har dysleksi, eller problemer med å lese.

Når salmebøker skal skiftes ut, kan kirker beholde de blå salmebøkene med stor skrift, større kirker kan ha ett eksemplar eller to av salmebok i punktskrift, men for syns- og lesehemmede kan en gudstjeneste-app være en bedre løsning. Der kan man både lese og lytte til liturgi, bønner og salmer, eller printe ut i punktskrift og storskrift lokalt.

Det er på tide å få nesa opp fra salmebok og løfte blikket opp på veggen – eller over til mobilen.