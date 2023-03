Fosen-demonstrantene fortsetter å blokkere departement for departement. Både statsminister og olje- og energiminister sier raust at de er glade for demonstrantenes engasjement. Sanne demokrater må si det, selv om de ikke liker protestene. Utsagnene avspeiler også at ministrene er fullt klar over at det er de som til slutt sitter med makta.

De kan med andre ord tillate seg noen ulovlige protester.

Fjernet tre ganger

Departementenes egne folk er ikke like rause. Når denne kommentaren skrives har politiet på oppfordring fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) fjernet demonstranter hver dag siden natt til mandag.

Tillater ikke sikkerhetsfolkene protester? Jo, men de begrenser dem.

Makta som er demonstrasjonenes mål bruker makt for å stoppe demonstrantene. Da kan sikkerhetsfolkenes avgjørelser til og med oppfattes som politiske. De begrenser og stopper kritiske ytringer mot makta.

Man kan diskutere hvor alvorlig det er, men det er uansett problematisk.

Det ser ikke bra ut.

Makta som er demonstrasjonenes mål bruker makt for å stoppe demonstrantene

Glemte DSS konteksten?

Sikkerhetsfolkene kan komme unna med at de utelukkende vurderer sikkerheten. Men når kontekst er at noen tyr til sivil ulydighet for å kjempe for minoriteters rettigheter, kan ikke direktoratsfolk overse at politiaksjonene fort blir noe mer enn «sikkerhetstiltak».

Det blir oppfattet som ytterligere en krenkelse. Derfor burde sikkerhetsfolkene ikke vært så ivrige, men overlatt vurderingene til politiet. Aksjonistenes advokater kritiserer også politiet for at etaten ikke har gjort en selvstendig vurdering:

«Det er uheldig om vurderinger av begrensninger i slike demonstrasjoner gjøres av dem demonstrasjonen er rettet mot, istedenfor av politiet», uttaler advokat Maria Hessen Jacobsen i en pressemelding fra Elden advokatfirma.

Grunn: «Samfunnskritisk funksjon»

Hva var grunnen til at demonstranter ble fjernet? Sikkerhet er en grunn DSS oppgir. En annen er at aksjonistene i Forsvarsdepartementet blokkerte rømningsveier. De hindret også ansatte i departementet å komme på jobb, hevdet DSS, ansatte som allerede var bedt om å ta hjemmekontor.

Flere dager har DSS begrunnet fjerningen med at demonstrantene hindret departementene i å ivareta sin samfunnskritiske funksjon, ifølge en pressemelding.

Det er godt mulig at grunnene er både gode og presise, men DSS bør i det minste ta seg bryet med å forklare offentligheten hva som er samfunnskritisk, ellers skapes det en følelse av at overivrige sikkerhetsbyråkrater gjemmer seg bak innholdsløse fraser.

DSS bør i det minste ta seg bryet med å forklare offentligheten hva som er samfunnskritisk

Avmakt

Aksjonene er ulovlige. Slik sett kan politiet fjerne aksjonistene når de vil. Men de er fredelige og ikke-voldelige. Verken bygninger eller gjenstander blir ødelagt.

Dessuten er de uttrykk for en avmakt. Da bør statens forvaltere i det lengste unngå å bruke makt.