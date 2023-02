Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

På morgenen 10. februar kommer det hastevarsel til redaksjonen: Klokka 08.45 vil finansminister Trygve Slagsvold Vedum og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård holde pressekonferanse på Lillehammer om E6 over Gudbrandsdalslågen.

Samtidig kommer det varsel via NTB om at klima- og miljøminister Espen Barth Eide vil holde en pressekonferanse på samme tid – i sitt eget departement i Oslo.

Hastevarsel betyr at journalistene får liten tid til å forberede seg. Den samme korte tidsfristen får også eventuelle aksjonister.

Lågendeltaet: En stor symbolsak

Da verneforskriften for Lågendeltaet ble fastsatt i statsråd 12. oktober 1990 var målsettingen tydelig: «Formålet med fredningen er å bevare et viktig og spesielt våtmarksområde i sin naturlige tilstand med vegetasjon og dyreliv, og å verne om et spesielt rikt og interessant fugleliv, særlig av hensyn til trekkende, hekkende og overvintrende vannfugl.

Vårt Land begynte å skrive om de nye E6-planene for noen år siden. Jeg så at saken var viktig for Lillehammer og Innlandet, men ikke at den hadde nasjonal interesse.

Nå har den blitt en av de store symbolsakene for naturvern i dette landet. Sammen med vindmøllene på Fosenfjellet, mulig gruveutbygging i Repparfjord, mulig gruvedrift i Førdefjorden og mulig vindkraftutbygging i flere av samenes beiteområder har Lågendeltaet satt regjeringen Støre på en stor prøve.

Den har de ikke bestått.

Biltema – et passende sted?

På Lillehammer stiller Vedum og Nygaard opplagt klokka 08.45. Vedum spør med et smil om det er mulig å få kaffe. Stemningen er god, ifølge lokalavisa gd.no. Det skjer i kafeen på Biltema, sikkert et sted som departementenes kommunikasjonsfolk mente var passende for å snakke om vei.

Ministrene for penger og vei kommer med en melding som får naturvernere over hele landet til å bli grå i ansiktet: Regjeringen vil endre verneforskriftene til Lågendeltaet slik at de lovlig kan bygge ny E6-bro over et sårbart naturområde.

En minister blir ydmyket

Vårt Lands journalist går til Klima- og miljødepartementet på samme tid, men der er ingen statsråd. Senere forklarer departementet at NTB feilaktig sendte ut invitasjon. Egentlig var Espen Barth Eide bare tilgjengelig for å svare på journalisters spørsmål. På telefon.

Eller låste han seg inne på sitt kontor og nektet å møte journalistenes ubehagelige spørsmål ansikt til ansikt? Det kan jeg lett forestille meg og forstå – selv om det nok ikke stemmer. For hele avgjørelsen er en ydmykelse for en klima- og miljøminister. Om han noen gang har hatt ambisjoner på Lågendeltaets vegne, så tapte han politisk denne gangen.

Altinget.no publiserte samme dag en artikkel med overskriften: Barth Eide om Lågendeltaet-løsning: – Dette skal egentlig ikke skje.

Alt tyder på at Espen Barth Eide kom i mindretall i regjeringen.

Hele avgjørelsen er en ydmykelse for en klima- og miljøminister.

Et direktorat blir ydmyket

Et annet sted i Oslo ser jeg for meg at noen direktorats-byråkrater gråter stille mens de sverger lavt. De hadde slått det fast: «Miljødirektoratet gir ikke dispensasjon til å bygge ny E6 gjennom naturreservatet. Betingelsene for å gjøre unntak fra vernevedtaket, er ikke oppfylt.»

Direktoratet peker på «forringelsen av svært verdifull natur», «svært samfunnsøkonomisk ulønnsomt» og «ikke vesentlig samfunnsinteresse» – hvis verneforskriftene blir endret.

Teksten ble lagt ut på direktoratets nettsider 19. desember. Merk deg datoen.

Fram og tilbake til Lillehammer fredag morgen og formiddag kjører nå to ministre – på vegne av hele regjeringen Jonas Gahr Støre – over et helt fagdirektorat.

Min medfølelse går til Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet, som frontet avgjørelsen om at det ikke kunne gis unntak for firefelts motorvei med 110 kilometers fartsgrense over verneområdet. Hun og hennes medarbeidere har nå lært en grundig lekse: Politikk trumfer fag(folk).

Det er ydmykende – og vondt å se.

Jubel for Naturavtalen

Barth Eide gikk høyt ut etter at verdens land – Norge inkludert – undertegnet den såkalte Naturavtalen i Montreal 19. desember i fjor. Altså – samme dag som Miljødirektoratet kunngjorde at det ikke kunne gjøres unntak fra vernet for Lågendeltaet.

Avtalen var julepresang til en hel verden. Et vesentlig mål i avtalen er at minst 30 prosent av land og hav på jorden skal bevares innen 2030.

– Dette er avtalen som skal hjelpe oss å løse naturkrisen og gi oss mer natur i stedet for mindre, sa klima- og miljøminister Espen Barth Eide ifølge regjeringens egen rapport.

Nå kan vi si: Ja, bortsett fra i Lågendeltaet, da.

Regjeringen har mistet troverdighet

Naturavtalen ga meg et lite håp – om at verneinteresser ikke så lett skulle valses over og asfalteres.

Ikke bare har regjeringen knust forestillingen om at vernet natur har varig vern. Også håpet om at sårbar natur i større grad kan vernes er knust. De har mistet troverdighet i spørsmål om naturvern.

Det er vel to år igjen av de rødgrønnes regjeringstid. Miljøvernere vil gjøre sitt ytterste for å minne oss på den fatale avgjørelsen som ble kunngjort fredag. Natur og Ungdom har varslet aksjoner mot veibyggingen.

Dommen fra generasjoner etter oss kan bli hard: Naturen tapte i 2023.

Den ble overkjørt.