Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Torsdag ettermiddag skriver avisa Dagen at leder i Presteforeningen i Møre bispedømme, Anders Barstad, innrømmer at det var han som lekket et internt brev i en personalsak til NRK før jul.

Brevet ble omtalt av både NRK, Dagen, Vårt Land og en rekke andre medier. Det var blitt sendt mellom biskop i Møre, Ingeborg Midttømme, og sokneprest i Giske, Benjamin Anda. Sistnevnte har blitt mye omtalt i norske medier den seneste tiden, etter at han i et intervju med Sunnmørsposten snakket om sin teologiske motstand mot kvinners prestetjeneste.

NRK ble senere felt i Pressens faglige utvalg for brudd på god presseskikk, siden mediehuset hadde skrevet at Anda «nekter å samarbeide med kvinnelige prester».

I det omtalte brevet skal Anda har bedt biskopen om sluttpakke. Etter at brevets innhold ble omtalt i media, uttrykte Anda at han syntes det var svært leit og krevende at brevet var blitt lekket.

– Man skulle ha sluppet at dette ble opprivende mediesaker for flere parter, og ikke minst at korrespondanse mellom arbeidsgiver og arbeidstaker ble lekket, skrev han i en tekstmelding til Vårt Land.

Belastende

Det er et klart tillitsbrudd at en leder for Presteforeningen lekker et personalbrev til media. Tillitsvalgt Anders Barstad skriver til Dagen at han beklager lekkasjen sterkt og gjerne skulle hatt hendelsen ugjort. Det må vi tro ham på.

Samtidig forteller denne svært uheldige personalsaken også om et ufint debattklima rundt de prestene som har uttrykt teologisk motstand mot kvinners prestetjeneste.

Barstad skriver til Dagen at «kommentarfelt, private eposter, meldinger og kommentarer som han (Anda, red.anm.) har fått, har gitt ham en tilleggsbelastning som jeg skjønner har vært vanskelig, og som jeg er lei meg for.»

For det har utvilsomt vært utrivelig lesning å se hva slags reaksjoner Anda har møtt i det offentlige rom etter saken blåste opp i etterkant av intervjuet i Sunnmørsposten. Det har ikke bare fått han selv til å reagere, men også dem som setter pris på ham som prest og som ønsker å beholde han i menigheten sin.

[ Vil bygge et «skeivt hellig rom» i kirkebygget ]

Medias ansvar

Det har så langt ikke kommet frem noe som tyder på at Anda motsetter seg å samarbeide med kvinnelige kolleger. Det er selvsagt lov å være rykende uenig i hans teologiske standpunkt, men det er nødt til å være en mye høyere terskel for hvordan det uttrykkes og følges opp.

Også vi i mediene må ta vårt ansvar for den tonen som settes rundt betente saker som omtales hyppig og omfattende i media. Vårt Land har ikke sjeldent fått tilbakemeldinger på at vi gir for mye oppmerksomhet til prester som ikke vil samarbeide med kvinner, og temaet kvinneprestmotstand.

Vi mener det er riktig å gi dette temaet oppmerksomhet, samtidig som det må gjøres på en respektfull måte. Det er ingen som er tjent med at det legges lokk på disse utfordringene Den norske kirke står overfor. Med med den oppmerksomheten kommer også et viktig ansvar.

Samtidig forteller denne svært uheldige personalsaken også om et ufint debattklima rundt de prestene som har uttrykt teologisk motstand mot kvinners prestetjeneste — Elise Kruse, religionsredaktør

Biskopen på banen

Det er det først og fremst avgjørende at Den norske kirke og dens ansatte tar, for nå virker det som arbeidsmiljøet i Møre bispedømme har fått seg en solid knekk. Ikke bare med denne seneste saken, men ikke minst ble det tydelig allerede da resultatene fra Den norske kirkes arbeidsmiljøundersøkelse for kvinnelige prester kom i 2021.

Den viste at hver fjerde kvinnelige prest i Den norske kirke i Møre har opplevd uønskede hendelser basert på sitt kjønn og yrke. Det er fortsatt et skremmende høyt tall som bør få flere til å reagere.

I den utrygge situasjonen som nå har oppstått er det viktig at biskopen viser at hun tar situasjonen på alvor, og utviser trygt og stødig lederskap. Ikke minst er det viktig at også hun tar avstand til den tonen som har fått sette seg i debatten om kvinneprestmotstand.

Den tjener nemlig ingen.

[ Ber kirka ta moralsk ansvar for kvinneprestmotstandere ]