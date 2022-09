Dronning Elizabeth (1926-2022)

Dronning Elizabeth II døde i dag, torsdag 8. september 2022, 96 år gammel, etter 70 på den britiske tronen. Hun døde fredfullt på slottet Balmoral i Skottland, opplyste Buckingham Palace i en pressemelding klokken 19:30.

Dronningen var den lengstlevende monarken på den britiske tronen. På myndighetsdagen i 1947 lovet hun at hun skulle vie hele sitt liv «enten det ble langt eller kort» til å tjene Storbritannia og Samveldet. Det ble et langt liv, men hun har holdt løftet hun ga.

Dronningen har helt til det siste, til tross for skrantende helse, fortsatt med representasjonsoppgaver. Senest denne uken tok hun imot Det konservative partiets nye leder Liz Truss, som hun innsatte som Storbritannias statsminister. Truss ble den femtende regjeringssjefen i løpet av dronningens 70 år på tronen.

Churchill CHURCHILL: Den britiske statsministeren Winston Churchill sier farvel til dronningen utenfor No. 10 Downing Street i 1955. (AP Photos/Ap)

Ikke født til å bli dronning

Ingen kunne forutse at dronning Elizabeth skulle bli dronning da hun ble født 21. april 1926, som eldste barn av hertugen og hertuginnen av York. Men dette endret seg brått da dronning Elizabeths onkel, Edward VIII, abdiserte for å gifte seg med den fraskilte amerikaneren Wallis Simpson i 1936. Dronning Elizabeths far ble kong George VI, mens hun ble arveprinsesse. I 1952 overtok hun som monark, 25 år gammel, ved hennes fars altfor tidlige død.

Hennes mest kontroversielle valg

Dronningen giftet seg i 1947 med den dansk-greske prins Filip, som døde i 2021, 99 år gammel. Valget av prins Filip, som hadde nære slektninger som hadde kjempet for Nazi-Tyskland under andre verdenskrig, blir ansett som den mest kontroversielle beslutningen dronningen noen gang har tatt. Mens prins Filip var kjent for sitt temperament og utålmodighet, har dronningen blitt karakterisert som rolig og pragmatisk, men også bestemt. Sammen hadde paret fire barn: Charles, som nå blir konge, Anne, Andrew og Edward. På fritiden har dronningen vært opptatt av hester, hunder og friluftsliv. Hun har ved flere anledninger gitt uttrykk for sin ektefølte og personlige gudstro, og har tatt oppgaven som overhode for Den engelske kirke på dypeste alvor.

Vendte seg mot henne etter Dianas død

De største krisene i dronningens regjeringstid har i hovedsak vært forårsaket av hennes barn. Ikke minst vendte mange briter seg mot dronningen etter prinsesse Dianas død i 1997. Dronningens avmålte respons på sin tidligere svigerdatters død ble av mange briter oppfattet som kald og hjerterå.

I de siste årene har kritikk mot Huset Windsor i økende grad blitt rettet mot kongehusets yngre generasjoner. Den aldrende dronningen, som alltid har vært respektert, har i sine siste år også blitt en elsket monark.

Slutten på en epoke

Dronning Elizabeths død markerer slutten på en epoke i britisk historie. Da hun overtok tronen var Winston Churchill statsminister, og andre verdenskrig fremdeles friskt i minne. I løpet av dronningens regjeringsperiode har Storbritannias imperium blitt til Det britiske samveldet, da flere titalls land i Afrika og Kariben har blitt selvstendige.

Dronningen har vært kjent for sin kjærlighet for Samveldet og har lagt ned en stor innsats i å pleie relasjonene til Storbritannias tidligere kolonier. Mange mener for eksempel det var dronningens personlige popularitet som gjorde at et flertall av australiere stemte nei til å avskaffe monarkiet i 1999.

«Stiff upper lip» gjennom endringer

På hjemmebane har dronning Elizabeths regjeringstid også vært preget av endrede tider: fra et tradisjonelt etterkrigssamfunn via den seksuelle revolusjonen og økende innvandring til 80-tallets postmoderne kjendiskultur og dagens kulturkriger og wokisme. Dronningen løp ikke alltid endringene i møte, og var kjent for sin sans for tradisjoner, sin «stiff upper lip», sin nøkternhet, sin trofasthet og sin arbeidsvilje.

Samtidig har kongehuset blitt profesjonalisert og modernisert i løpet av dronningens regjeringstid, ikke minst har forholdet til media endret seg. Hun har derfor mye av æren for at oppslutningen om det britiske monarkiet har forblitt såpass høy.

Ved dronningens død ble hennes sønn, prins Charles, kong Charles III. Etter dronningens uttrykte ønske blir hans kone dronning Camilla. Men kong Charles er allerede 73 år gammel, og monarkiets fremtid hviler hos dronningens barnebarn, Prince William av Wales, og hans familie.

---

Dronning Elizabeth

Elizabeth Alexandra Mary Windsor ble født 21. april 1926 i London.

Fra 1947 gift med prins Philip, hertug av Edinburgh fram til hans død i april 2021. Fire barn: Prins Charles (født 1948), prinsesse Anne (1950), prins Andrew (1960) og prins Edward (1964). Åtte barnebarn og tolv oldebarn.

Britisk statsoverhode siden 6. februar 1952, da hennes far kong George VI døde.

Kronet i Westminster Abbey i London 2. juni 1953.

Hun er også overhode for Samveldet av nasjoner og statsoverhode for 14 av samveldelandene utenom Storbritannia.

Verdens eldste monark og den som har sittet nest lengst på tronen, etter Thailands kong Bhumibol, som døde i 2016. Han var konge i 70 år og 127 dager.

Elizabeth er den britiske monarken som har sittet lengst på tronen noensinne, etter at hun slo den gamle rekorden til sin tippoldemor dronning Victoria, som satt i 63 år og sju måneder på tronen.

(Kilder: NTB arkiv, BBC )

---