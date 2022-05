Debatten om hvilke flagg som kan tillates på 17. mai er enkelte år et sikkert vårtegn. Det er noe klamt og beklemmende over årets debatt om barn fra Ukraina kan få vifte med hjemlandets flagg i prosesjonene på 17. mai.

I Oslo foreslo Eivind Trædal fra Miljøpartiet De Grønne dette. Han er medlem av 17. mai-komiteen i Oslo og ville slik gi en anledning til å markere støtte til Ukraina. Trædal foreslo nye flaggregler for hovedstadens nasjonaldagsfeiring, men har siden trukket forslaget. Han kommer imidlertid til å gå med både norsk og ukrainsk flagg når han sammen med de andre i komiteen går først i toget.

Senere har flere hengt seg på ideen om flaggmangfold. Blant andre Øystein Dolmen, Knutsen og Ludvigsen-sangeren i Trondheim, som sammen med flere vil ha ulike flagg i byens opptog.

«Ikke forbud mot andre flagg»

Dette er retningslinjene som 17. mai-komiteen i Oslo har for barnetoget: «Elevene oppfordres til å bære det norske flagget, eventuelt det samiske flagget eller FN-flagget i toget. Det er ikke forbud mot andre flagg.»

Det kan altfor lett leses som et passivt signal: Det er ikke ønskelig med andre flagg. Oppfordringen burde være like aktiv som Oslo-ordfører Fabian Stang før 17. mai i 2008: Ta gjerne med andre lands flagg i barnetoget.

Norge har etter hvert et stort mangfold av innbyggere med røtter i andre land. Dette kan godt vises 17. mai. Jeg blir varm om hjertet når jeg ser at folk tar på seg nasjonaldrakter og det fineste de har for å feire Norges store dag. Da vil det være raust å også slippe fram flaggene deres.

17. mai-togene i Norge er verdensberømte

Zelenskyj: Norge er ideal

17. mai-togene i Norge er verdensberømte. I stedet for militærparader feirer vi vår uavhengighet og frihet med barn i prosesjoner. Vi skjønner vel ikke helt hvor uvanlig dette er i verdenssammenheng, men vi skal være stolte over tradisjonen.

Da Ukrainas president Volodomyr Zeleskyj talte til Stortinget 30. mars, viste han til Norges sine 17. mai-tog og håpet at Ukraina en dag kunne feire en ny frihet på samme måte. Stortinget ble invitert til å bli med i et slikt ukrainsk tog «for å feire vår felles fred og våre barns fremtid».

Midt i en krig tar en president seg tid til å peke på at Norge er idealet for frihetsfeiring. Det skal vi merke oss og ikke la landets store dag bli for selvsentrert.

En politisk markering

Det skal ikke være politiske markeringer i barnetoget, sa lederen for 17. mai-komiteen i Oslo på Dagsrevyen onsdag. Hvis det er dette som egentlig reflekterer motviljen mot andre flagg, er det litt vanskelig å forstå. Hele 17. mai er jo en politisk markering over verdier og ideal vi mener er de beste for mennesker.

Vi feirer demokratiet som politisk styringsform. Ideen om demokrati kom fra utlandet og ble nedfelt i vår grunnlov. Da må vi gi rom for mennesker som har kommet fra utlandet og som vil feire vårt demokrati. Som Eivind Trædal har pekt på: 17. mai er ikke bare en feiring av landet vårt, men av verdier og rettigheter som deles av mennesker over hele verden.

Nasjonalfølelsen trenger ikke svulme så mye at den ekskluderer

Flaggkupp fra Russland og Kina?

Kan vi risikere at andre land «kupper» for eksempel barnetoget i Oslo med sine flagg hvis det blir fritt fram for ulike flagg? Et tenkt scenario kan være at ivrige ambassader planter flagg i familier med røtter i andre land. Vi kan se for oss at barnetoget har store flekker med flagg fra Russland og Kina. Hva da?

En tenkt situasjon som dette trenger uansett ikke være til hinder for å løse opp den strenge flaggoppfordringen. Ukrainas ambassadør ønsket i år å gå i hovedstadens barnetog, men ble nektet. Det er fullt forståelig. Det er barnas tog. Og selv om barna går med andre flagg, representerer de uansett ikke andre enn seg selv.

Svulmende nasjonalfølelse

Vi må passe oss litt for at nordmenn – det lille, rike folket i nord – ikke blir oppfattet som smålige og selvtilfredse. Nasjonalfølelsen trenger ikke svulme så mye at den ekskluderer.

Her passer det å gjengi Vidar Børve fra Bergen, medlem av 17. mai-komiteen i byen i 2013. Da flaggdebatten var løs det året, var han i Bergensavisen positiv til å slippe til andre flagg: – Jeg tror ikke dette vil gjøre flagget vårt mindre betydningsfullt.

