De som ler av kvinnedrap

Det blir ofte sagt at likestilling er kommet langt i vestlige land. Noen mener også at den er gått for langt. Men den som tar seg bryet med å sjekke, vil se at dette er langt fra sant. Metoo er et av fenomenene som har avdekket hvor kort likestillingen er kommet og hvor mye kvinner blir utsatt for – og må finne seg i.

Det samme viser et ferskt og grotesk fenomen på det sosiale mediet TikTok, som særlig ungdom bruker. Trenden, som har bredt seg i mange vestlige land, er at unge menn legger ut videoer der de forteller om sine fantasier om å begå hard vold mot og drap på kvinnen de er kjæreste med eller går ut med.

Ifølge en artikkel Yahoo News Australia la ut i mars har det blitt lastet ned tusenvis at slike videoer. Mange av dem er nå fjernet av TikTok selv, men de lå så lenge ute at de rakk å få hundretusenvis av «likes» før de ble fjernet. Ifølge flere mediehus ligger fortsatt noen av disse videoene ute.

«Før vi kysser trekker jeg ut en pistol og dreper deg»

De fleste videoene, lagt ut av unge menn, starter med å henvende seg i du-form til en kvinne. Kanskje er hun også en faktisk person. Det vet vi lite om. Mennene forteller først om en tenkt og hyggelig aktivitet de vil gjøre sammen med sin date eller kjæreste. Det kan være en romantisk kveld på stranda, en tur på en fjelltopp eller en båttur. Deretter beskrives drap på kvinnen nokså detaljert. Ofte blir det avsluttet med begrepet «lol», som betyr: «Jeg ler og ler» – eller «jeg ler høyt».

Slik lyder budskapene i noen av videoene som blir gjengitt i internasjonale medier, oversatt til norsk:

«Tenk deg at vi dro på fiskedate og jeg kjørte deg ut midt på havet og la deg i en søppelsekk og kastet deg over bord ved et uhell – lol»

«Tenk deg at vi går ut på date og ser på stjernene. Vi har øyekontakt lenge, og går inn for å kysse, men før vi kysser, trekker jeg ut en pistol og bare f–king dreper deg».

«Tenk deg at vi drar på en gokart-date. Jeg kjører i stedet en SUV og kjører den over deg og du f–king dør lol».

«Tenk deg at vi dro på treningsdate, men i stedet for å se deg på benken, presser jeg vekten min så hardt jeg kan på nakken din og du bare dør. Det høres morsomt ut».

Enkelte unge menn har uttalt at dette ikke er alvorlig ment, men kun ment som humor.

Normalisering av vold

I mars samlet TikTok-er Bekah Day fra USA bilder fra noen av videoene og la dem ut på sosiale medier. Hun skrev blant annet: «Denne trenden er ikke morsom. Dere er ikke morsomme. Vold i hjemmet er ikke en spøk, dere er syke».

Til Newsweek utdypet Bay: «Det er ekstremt skummelt hvor normalisert vold i hjemmet er blir på internett. Det er kommet til et punkt der menn sitter og ler av det. Det er trist og opprørende å se hva noen gjør for å få likes og kommentarer. Det er visse ting på internett som er absolutt uakseptabelt».

New York Post, som også omtaler fenomenet, peker på at i USA blir 24 kvinner utsatt for voldtekt, psykisk vold eller forfølgelse av sin romantiske partner hvert minutt. Det vises til tall fra en nasjonal hjelpetelefon for de som er utsatt for vold i hjemmet.

En rekke internasjonale medier har omtalt trenden. Blant annet i Australia, USA og Storbritannia. Til Yahoo News Australia sier Allan Ball, direktør for Hvite bånd i Australia, at denne trenden er et tegn på hvordan mange menn behandler kvinner: «I utgangspunktet forsterker og understreker denne TikTok-trenden aggresjon og lav respekt for kvinner på den mest motbydelige måten».

Han mener holdningene som vises i videoene oversettes til atferd der kvinner blir sett på som underordnet, en vare og et objekt. Han mener trenden er en påminnelse om hvor mye arbeid australske menn og gutter må gjøre for å forstå kjønnsdriverne bak vold.

Ikke kommet til Norge

Etter det vi vet er ikke denne TikTok-trenden kommet til Norge. I alle fall ikke i nevneverdig grad. Vi kan håpe det betyr at norske menns holdninger til kvinner er bedre enn i land som USA, Australia og Storbritannia.

Samtidig er det dessverre mye som tyder på at holdninger blant store grupper av norske menn har store likhetstrekk med holdningene disse videoene viser. Tall fra Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) fra 2020 er dyster statistikk:

17 prosent av kvinner har blitt utsatt for vold fra samlivspartner. Over 20 prosent av kvinner oppgir at de har vært utsatt for et seksuelt overgrep før de fylte 18 år. Ni prosent av kvinner i Norge har blitt voldtatt i løpet av livet. Nesten en fjerdedel av norske kvinner, 22 prosent, oppgir at de har vært utsatt for alvorlig vold etter at de ble 18 år.

Krisesentersekretariatet skriver på hjemmesidene sine at statistikk om vold mot kvinner og vold i nære relasjoner er en viktig indikator på likestilling og oppfyllelsen av menneskerettigheter i et samfunn.

Synet på kvinner

Det er selvsagt bra at TikTok har forsøkt å strupe den groteske trenden der unge menn legger ut sine fantasier om å begå vold og drepe sine kjærester eller kvinner de går ut med. Slikt skal ikke bli liggende på et nettsted for ungdom.

Men det fjerner dessverre ikke det forstemmende faktum at disse fantasiene, volden og drapene er et faktum vi lever med i Norge og andre vestlige samfunn. Dette til tross for at vi i vår del av verden liker å smykke oss med høy grad av likestilling.

Dessverre sier både TikTok-videoene, voldene og drapene på kvinner mye om manglende likestilling og lik verdsetting av kinner som mennesker og likeverdige individer med samme behov, følelser og rettigheter som menn.

Den groteske Tiktok-trenden viser kun fram toppen av et isfjell når det gjelder vestlig kvinnesyn i mange miljøer. Selv om likestillingen er kommer langt på noen punkter må vi snart begynne å ta dette innover oss.

