I dag er vår tronarving Ingrid Alexandra myndig og får eget kontor på slottet. Da hun ble født på Rikshospitalet den 21. januar i 2004, var hun første jente med rett til å arve tronen i Norges moderne historie. Det gjør dette til en historisk dag, uansett hva man måtte mene om monarkiets fremtid.

Ingrid Alexandra skal fortsatt konsentrere seg om utdanningen sin, melder Kongehuset, men det er åpenbart at livet hennes nå blir merkbart forandret. Det blir flere forpliktelser, representasjoner, offentlige oppdrag – og mer oppmerksomhet.

Da hennes far kronprins Haakon ble myndig, opphørte forsiktighetsprinsippet fra pressen nokså umiddelbart. Hans kjærlighetsliv og ungdomstid ble fulgt tett. Og dette var før smarttelefonenes tid. Ingrid Alexandra må leve med at nær sagt hver eneste menneske hun møter er «redaktør» i sin egen «lokalavis».

Søker offentligheten

Instagram-profilen hennes er denne uken oppdatert med en rekke portretter fra hennes eget liv. Ingrid Alexandra søker med andre ord selv den nye offentligheten. Bilder fra besøket på Stortinget torsdag er delt med hennes til nå 11.400 følgere.

Profilen er ikke mange måneder gammel, og følgerskaren vil vokse.

Gjør et godt inntrykk

Prinsessen har hatt noen enkeltstående oppdrag allerede, og signaleffekten er selvsagt stor når hun velger å vise sitt engasjement for klimasaken, for frivilligheten og for kunst og kultur. Hun har også vært på vingene med et F-16-fly, og rapportene fra Forsvaret etterlater et inntrykk av en jente med humor og jordnærhet – med andre ord: En datter av sin far og mor.

Hun har en rekke rollemodeller, og hun kan også få innspill fra en liten hærskare av dronningemner i de europeiske kongehus. 5 av 7 tronarvinger fra hennes generasjon, er jenter.

De bærer alle en tung bør på sine skuldre, og har i realiteten i liten grad et personlig valg. Det skal mye til å si nei takk til tronen.

Det er nå hun skal stake ut sin egen vei, og det er også nå hun kanskje vil lete etter en livsledsager. Både hennes far og hennes bestefar valgte partnere som skapte voldsom debatt, ja, tilnærmet krise i norsk offentlighet. Begge har fortalt at de vurderte å si fra seg tronen dersom de ikke fikk leve sammen med den de elsket.

For Sonja og Mette-Marit lå forventningene om hva en prinsesse skulle være, som et tungt skylag over deres første år i den krevende offentligheten.

[ Kronprins Haakon til Vårt Land: Jeg takker mor - og andre modige kvinner ]

Kan følge sitt hjerte

De har banet vei for Ingrid Alexandra. Det er ingen som forventer at hun skal finne seg en prins med «blått blod», og takk for pris for det. Hennes far har flere ganger gitt uttrykk for at hun står helt fritt til å følge sitt eget hjerte, både med tanke på hvem hun eventuelt vil være kjæreste med og med tanke på om hun faktisk ønsker å ta den rollen hun er født inn i.

Denne uken blir vi bedre kjent med Ingrid Alexandra. Førsteinntrykket er godt. De neste ti årene vil bli avgjørende. Presset hun vil bli utsatt for de neste årene, avgjør om hun vil oppleve livsrollen sin som en byrde eller en gave.