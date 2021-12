Kåre Willoch forandret Norge

Den eneste rene Høyre-regjering etter krigen ble ledet av Kåre Willoch. Han passet til det. Han var slik som vi forestilte oss Høyremenn skulle være: Fra vestsiden av Oslo, med korrekt riksmål, bakgrunn fra shipping, utdanning som økonom og med klar polemikk mot sosialismen.

Tenkte egne tanker

Men så hadde vi ham kanskje ikke likevel. For Willoch var en mann som tenkte sine egne tanker og inntok sine egne standpunkter. I fjernsynsserien om de norske statsministrene lot han det skinne gjennom at han er kritisk til den krigsdeltakelse norske regjeringer har holdt på med i utlandet. I Palestinaspørsmålet har han lenge ligget godt til venstre for Arbeiderpartiet. Samtidig støttet han KrFs syn på barnefamilienes økonomi. Likevel har aldri noen vært i tvil om at han hører til i Høyre og støtter de som har overtatt partiet etter ham.

[ Kåre Willoch (H) og Kjell Magne Bondevik (KrF) sterkt uenig om Hareides sidevalg ]

Willoch hadde et ry som en kalkulatorhjerne som holdt seg til harde fakta. Men han hadde atskillig humor, og han hadde sine myke sider.

Jeg husker godt da jeg satt på kontoret hans midt i et intervju. Så ringte datteren, og jeg fikk høre Willoch avlegge rapport for helgens barnevaktjobb, med stor omsorg for detaljene i et barns liv og behov. Han har selv innrømmet at kona og døtrene har fått ham til å endre syn. Særlig gjaldt det abort og likestilling.

Politikk, borgerlig samarbeid, fra v: Johan J. Jakobsen (Sp), Kåre Kristiansen (KrF), Jo Benkow (H), Kåre Willoch (H), 16.09.1989 (Lars O. Flydal)

Oppriktig interessert i andre

Hans skarpe polemikk og påståelighet kunne forlede til å tro at han var en sta politiker som ikke var lett å samarbeide med. De som deltok i hans regjeringer forteller den motsatte historien: Willoch hadde en utpreget evne til å sette seg inn i andres standpunkter og forsto at også andre hadde behov for å få sitt gjennom. Han var også oppriktig interessert i andre mennesker, både deres synspunkter og deres ve og vel. Men han hadde sine klare grenser som han ikke lot seg presse ut over.

[ Willoch-varsko om «norskfødte» barn ]

Willoch ledet Høyre da optimismen var på sitt mest lyseblå. Hans polemiske kraft og lederevner ble utfylt av Erling Norviks folkelige sjarm og Jo Benkow sosiale profil - og Høyre suste over 30 prosent på meningsmålingene. Willoch ble statsminister for en ren Høyreregjering i 1981 - og sjelden har en regjering utrettet så mye. Kringkastingsmonopolet falt, boligomsetningen ble overlatt til markedet, renta ble sluppet fri og en rekke reguleringer fjernet.

Skapte en annen politisk atmosfære

Da dette ble fulgt av jappetid og økonomisk krise, var det mange som hevdet at regjeringens frislipp hadde skylden. Willoch har hele tiden insistert på at det var andre faktorer - og ikke minst etterfølgerens politikk - som førte til disse utskeielsene. Uansett ble Norge varig forandret. Reformene er blitt stående, og de bidro også til å skape en annen politisk atmosfære, som fortsatt preget norsk politikk.

BORTGANG: Kåre Willoch, tidligere statsminister og partileder i Høyre, døde mandag, 93 år gammel. (Vårt Land)

Kåre Willoch var allerede en erfaren politiker da han ble statsminister i 1981. Han hadde vært handelsminister både i John Lyngs regjering i 1963 og Borten-regjeringen 1965-71, og hadde møtt på Stortinget siden 1954. Han ble leder for Høyre i 1970.

[ Willoch ville ha eget sikkerhetsdepartement ]

Fritt-talende embedsmann

Etter at regjeringen hans gikk av i 1986 forlot han den aktive partipolitikken. Men som fylkesmann i Oslo og Akershus var han langt mer fritt-talende enn embetsmenn til vanlig tillater seg. Helt til det siste var han en aktiv deltaker i samfunnsdebatten, og en som ble lyttet til også utenfor eget parti.

Selv om han bare var statsminister i drøyt fem år, blir Kåre Willoch stående som en av de som har gjort mest for å forme Norge i det siste hundreåret.

[ Kåre Willoch er død. Han ble 93 år gammel ]