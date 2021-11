Onsdag ble en ny, tysk regjering klar. Det ble slik Tobias Balke fra Berlin absolutt ikke ønsket: En koalisjon med De Grønne og Fridemokratene, sammen med sosialdemokratene.

Før valget i høst drev Balke valgkamp for Die Grünen i Charlottenburg, Berlin. Det har han gjort i 16 år - like lenge som Merkel har vært forbundskansler.

De grønne, SPD, og venstrepartiet Die Linke, var hans foretrukne koalisjon.

Og absolutt ikke Fridemokratene (FDP).

Trafikklyset

Men slik ble det. Den nye regjeringen kalles en «trafikklyskoalisjon» etter de tre partienes farger: Rød, gul og grønn. Og veien til ny regjering gikk raskere enn mange hadde forventet, selv om valget var i september.

Rettferdig, mer klimavennlig og mer produktivt, slik oppsummerer avisa Der Spiegel den nye koalisjonens plattform.

Forhandlingene startet formelt i oktober, og 300 politikere fra de tre partiene har sittet i 22 ulike arbeidsgrupper de siste ukene. Der har det vært mye gi og ta, som at De Grønne droppet varslede fartsgrenser på motorveiene, og Fridemokratene gikk med på en tidligere utfasing av kull som energikilde.

Angela Merkel får ikke problemer med å sove trygt om natten med Olof Scholz som forbundskansler. — Une Bratberg

Ambisiøs plattform

Onsdag la de fram en 177 sider lang regjeringsplattform. På pressekonferansen anerkjente de ulikhetene seg i mellom, men at de hadde tilstrekkelig felles ståsted for å gå videre. Viktige saker er bekjempelse av pandemien, øke minstelønnen og jobbe mot å slutte med kull og øke fornybar energi til 80 prosent innen 2030.

BLOMSTER: Angela Merkel får en diger blomsterbukett av finansminister Olaf Scholz. Han blir Tysklands neste kansler. (Markus Schreiber/AP)

Den frivillige valgkampmedarbeideren i Berlin grøsset ved tanken over å få det markedsliberale Fridemokratene i koalisjon med De Grønne. Han syntes de var «fryktelige», for de ville blokkere klimapolitiske tiltak som er viktige for De grønne, mente han. Og de vil senke skattene.

Det er ikke så rart at han mente det, De Grønne og Fridemokratene (FDP) er i utgangspunktet ikke det man ville kalle naturlige samarbeidspartnere, politisk er avstanden stor: For De Grønne er miljø og klimakamp aller viktigst, mens liberale FDP er for en nyliberal økonomi med lave skatter og har vært mindre opptatt av miljøsaken. De kalles Venstres søsterparti, men mange mener de har gått i mer liberalistisk retning de siste årene og er mer konservativ enn norske Venstre når det kommer til økonomisk politikk og arbeidsliv.

Men samtidig har begge partiene både vist og sagt at de kan samarbeide både til venstre og høyre. Det eneste partiet ingen vil samarbeide med er høyrepopulistiske Alternative für Deutschland (AfD).

Bedre enn i 2017

Og sist gang det ble gjort koalisjonsforsøk, gikk det ikke så bra. Etter valget i 2017, gikk Fridemokratene (FDP) i regjeringsforhandlinger med Angela Merkels parti og De Grønne, før FDP trakk seg fra forhandlingene. Da de trakk seg uttalte FDPs leder Christian Linder at «det er bedre å la være å regjere enn å regjere feil».

Men denne gangen lå det tidlig an til at det kunne gå bedre. For rett etter valget i september – faktisk allerede dagen etter – skal de to partilederne ha møttes til samtaler seg i mellom. Det var uten Olof Scholz, sosialdemokratenes leder og valgvinneren, og han som var sjefen.

Annelena Baerbock (De Grønne) og Christian Lindner (FDP) visste utmerket godt at de sto sterkere sammen, og med vissheten om at Olof Scholz trengte dem.

Nå er det Olaf Scholz som skal fylle fornuftige sko etter Merkel — Une Bratberg

Klima, selvsagt

Baerbock, den ene av De Grønnes to ledere, blir Tysklands første kvinnelige utenriksminister, og partiet får også – selvsagt – klimadepartementet.

Christian Lindner blir finansminister.

Angela Merkel har sagt at hun ikke har noen problemer med å sove trygt om natten med Olof Scholz som forbundskansler. Han blir beskrevet som kjedelig og ikke spesielt karismatisk, men grundig, selvsikker og ambisiøs. Magasinet Der Spiegel omtalte ham en gang som «legemliggjøringen av kjedsomhet i politikk».

VALGKAMP: Thomas Balke under valgkampen i Berlin for De grønne tidligere i år. Han ønsket seg ikke Fridemokratene i en koalisjon, men slik ble det. (Erlend Berge)

Men han gjorde ingen store tabber under valgkampen, og regnes nok som en trygg skikkelse i Tyskland, hvor man nå får en trepartiregjering, for første gang i etterkrigstiden. Det er ikke lenger tilstrekkelig med to partier for å danne en flertallsregjering.

Nå er det Olof Scholz som skal ta over etter Angela Merkel.

For første gang på 16 år var ikke Angela Merkel kandidat. Tysklands førstegangsvelgerne har aldri opplevd en annen sjef enn Merkel. De var to år da hun ble kansler første gang.

