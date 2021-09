Tysk valg: Kan bli en bemerkelsesverdig snuoperasjon

Ved valget 26. september får innbyggerne i EUs mektigste medlemsland – og i Europas største økonomi – ny forbundskansler, eller statsminister. Olaf Scholz håper de siste meningsmålingene holder helt inn.

For første gang siden 2006 leder nemlig det tyske sosialdemokratiske partiet SPD over Angela Merkels konservative CDU/CSU på meningsmålinger.

Scholz er sosialdemokratenes kanslerkandidat, og finansminister i koalisjonsregjeringen med Merkels CDU og deres bayerske søsterparti CSU.

Blir dette resultatet i valget om fire uker, er det en bemerkelsesverdig snuoperasjon for SPD, som har slitt kraftig de siste årene - som sine sosialdemokratiske kolleger i mange europeiske land.

På den siste meningsmålingen får SPD 23 prosents oppslutning, mens CDU/CSU får 22 prosent.

Kristendemokratene har fram til nylig ledet på meningsmålingene, men oppslutningen har altså sunket den siste tiden.

SAMMEN: Angela Merkel og finansminister på G20-møtet i fjor. (Hannibal Hanschke/AP)

Vant TV-debatten

Og under den to timer lange valgdebatten på tysk fjernsyn søndag, ble Scholzs nye favorittstempel styrket. Det mente i alle fall tv-seerne, som syntes Scholz gjorde en bedre figur enn både kristendemokraten Armin Laschet og De grønnes statsministerkandidat Annalena Baerbock.

Scholz var «rolig» og «statsmannaktig» mens de andre to brukte tida på angrep og forsvar.

Slagordet hans er «Scholz packt das an» - Scholz vil takle det. Mange har kommentert at det har den samme familiære tilnærmingen og «feelingen» som Merkels slagord i 2017 «Dere kjenner meg».

Og det gjør tyskerne så absolutt. Nå er hennes 16 år som landets leder i tykt og tynt nesten over. Hun er Tysklands mest populære politiker.

At Scholz framstiller seg selv som en logisk arving etter Merkel, setter ikke kansleren selv spesielt pris på. Hun forstår jo også hvor effektiv taktikk dette er fra Scholz, og meningsmålingene viser at det funker - så langt.

For Olaf Scholz ser det ut til å være et smart trekk å selge at han har de samme egenskapene som Merkel, men en annen politikk. — Une Bratberg

– Hadde ikke skjedd med meg

Tirsdag denne uka kastet hun seg inn i valgkampen - noe som blir betegnet som uvanlig og ukarakteristisk for henne.

Merkel kritiserte Scholz for at han ikke har villet avvise et regjeringssamarbeid med venstrepartiet Die Linke.

– Med meg som kansler ville det aldri ha vært en koalisjon som Die Linke inngår i. På det punktet er det stor forskjell mellom ham og meg når det gjelder Tysklands framtid, sa hun.

Konservative valgstrateger håper at ved å trekke inn en mulig koalisjon med venstrepartiet Die Linke og sosialdemokratene, vil det drive sentrumsvelgerne i partiet mot kristendemokratene i stedet. De har lenge irritert seg over Scholz sin Merkel-taktikk.

Scholz (63) er tidligere ordfører i Hamburg og et kjent politiker for tyskerne. Han var minister i Gerhard Schröders regjering og måtte forsvare en rekke kontroversielle økonomiske reformer, og fikk dermed sin del av fiender innad i partiet. Flere mener nettopp dette er grunnen til at han ikke ble SPD-leder for to år siden. Han blir heller ikke beskrevet som spesielt karismatisk, heller litt kjedelig.

Bred appell

Men et av hans sterkeste kort er at han har lang erfaring og en bred appell.

Et annet poeng, som stadig trekkes fram i tyske medier, er at Scholz ikke har gått på noen smeller i valgkampen - så langt.

Tabbekvoten har hans politiske motstandere fylt opp. Bilde av en smilende Armin Laschet under flomkatastrofen i juli, er ikke glemt av tyskerne:

Mens Tysklands president Frank-Walter Steinmeier talte til nasjonen og til ofrene for ekstremværet, ble Laschet sett leende og småpratende i bakgrunnen.

Laschet er også tatt for plagiat i en bok han utga for 12 år siden. De grønnes Annalena Baerbock har jukset på CV-en og glemt å innrapportere betydelige inntekter.

Men det er atskillig flere grunner og tung tradisjon for at tyskere uansett samler seg bak den som virker stødigst. Hvordan SPD skal få koalisjon på plass er et annet kapittel.

Om det er de andres flauser og omdømmetap eller Scholz sin evne til å framstå som stabil og troverdig som gjør utslag på meningesmålingene, får vi se om fire uker. Da går tyskerne til valg.

Uten mor Merkel.