Snyen (SU) og Svenneby (Unge Høyre) vant ungdomsdebatten

Tirsdag kveld var det lederne for ungdomspartiene som debatterte mot hverandre på Arendalsuka. Det ble en informativ og god debatt med svært dyktige og unge politikere. Her er Vårt Lands vurderinger av deres innsats:

Ola Svenneby, Unge Høyre

Framstår som en av de aller mest rutinerte og trygge av alle ungdomslederne. Han var svært overbevisende og god retorisk da han gikk til angrep på MDG. Svenneby påpeke at de valgte Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum som regjeringsalternativ. Unge Høyre-lederen mener de to har tvilsomme klimarulleblad. Han kjørte hardt mot venstresiden og kom med mange gode poenger som illustrerte fordelene med Unge Høyres linje i mange spørsmål. Han klarte balansen mellom å forsvare regjeringen og samtidig fremstille Unge Høyres politikk. Han trives tydelig i debatt, er uanstrengt og treffer ungdom godt.

Astrid Willa Hoem, AUF

Hoem er offensiv, forberedt og klokkeklar i spørsmål om klima og sosial boligpolitikk. Veldig god til å få frem hvor stor forskjell hun mener det er mellom høyresiden og venstresiden i klima- og fordelingspolitikken. Forklarer på troverdig vis hvordan klimakrisen må brukes til å skape nye jobber for alle de som skal bidra til det grønne skiftet. Viser et imponerende kunnskapsnivå i spørsmål om omstilling fra fossil til grønn økonomi. Viser et oppriktig engasjement for å endre boligpolitikken i mer sosial retning. Er en sterk debattant og er i ferd med å bli en viktig politiker for et parti som kan komme i regjering.

Andreas Simon Brännström, FpU

Spissformulert, engasjert og godt forberedt. Brännström viser at han er i stand til å fremstille politikken til partiet sitt effektivt, blant annet da han i klimaspørsmålet sa følgende: «De eneste som vil juble over klimapolitikken til den norske venstresiden er oligarkene i Russland og sjeikene i Saudi-Arabia når de vil knekke nakken på norsk økonomi». Han er den som snakker mest i store ord og nærmest fremstiller de politiske sakene som svart-hvitt-bilder. Han kom greit ut av kveldens debatt.

Edel Marie Haukland – KrFU

KrFU-lederen er en av de mest erfarne av ungdomslederne. Hun framsto både trygg og debattvant, og kom med flere artige one-linere. Hun viste også evnen til å spille på humor i en krevende debatt. Blant annet da hun repliserte at klimaendringer kan gi et helvete for generasjonen som er ung i dag, og føyde til at KrFU er lite glad i helvete. Hun var på hugget både om psykisk helse og skolepolitikk. Tidvis la hun seg imidlertid på samme linjen som KrFs partileder, Kjell Ingolf Ropstad: De fremstår så opptatt av å forsvare regjeringen, at de bruker verdifull tid på dette, heller enn å peke på hva de selv mener og vil kjempe for. Alt i alt en god og solid innsats.

Synnøve Kronen Snyen, Sosialistisk Ungdom

Saklig, nøktern og lavmælt i stilen, som er veldig tillitvekkende for tilhørerne. Skiller seg dermed positivt ut fra de andre ungdomspartilederne som er langt mer høylytte. Hun var en av debattens vinnere. Hun var veldig offensiv i spørsmålet om å få ned klimagassutslippene og endring av norsk boligpolitikk i en mer rettferdig retning. Kronen Snyen ser ut til å være svært komfortabel med rollen som ungdomspartileder og promoteringen av Sosialistisk Ungdoms politikk. Hun var særlig god da hun angrep dagens regjering som ikke har gjort nok for folk som er utenfor arbeidslivet. En av ungdomspolitikkens nye stjerner.

Sondre Hansmark, Unge Venstre

Poengtert, skarp og tydelig når han fikk ordet, som da han sa: «Når rød side snakker om en rettferdig klimapolitikk er det de driver med å plukke fra hverandre de klimatiltakene vi har innført.» Han viste til at den sittende regjeringen har fått til større kutt i klimautslippene enn den forrige, og kalte dette et «taktskifte». Han var solid da ha snakket om skaping av flere grønne arbeidsplasser. Pleier å være en av de beste i ungdomspartilederdebattene, men har framstått mer offensiv og poengtert tidligere.

Teodor Nordenstrøm Bruu, Grønn Ungdom

Veldig offensiv, konfronterende og nesten aggressiv i spørsmålet om klima. Fremstår selvsikker på at ungdommene er på lag med hans linje, mye på grunn av FNs ferske klimarapport. Bruu er tydelig indignert på vegne av klimaet og fremtidige generasjoner. Likevel blir han svakere, mindre tydelig og mer usynlig når debatten dreier over på boligpolitikk og rettferdig fordeling, og det virker som lufta gikk ut av ballongen etter den offensive starten – og bommet blant annet på tema i et spørsmål om utenforskap.

Alberte Tennøe Bekkhus, Rød Ungdom

Tøff, retorisk god og på offensiven, og snakker rett til ungdom i sitt segment, men når kanskje ikke så langt utenfor. Hun kom med flere gode one-linere som denne «Vi har ikke hatt en boligpolitikk i Norge siden 1980». Hun vil kutte BSU og heller jobbe for billigere boliger. Hun var på sitt beste da hun snakket om velferdsstaten, og sa blant annet «Jeg er stolt av velferdsstaten», før hun pekte på at dagens regjering ikke har tatt vare på velferdsstaten hun er så glad i. Hun glimtet også til da hun snakket om at mange unge er stuck i et valg de tok da de var 15 år. Hun tok derfor til orde for mer fleksible studieløp. Hun var tidvis ujevn i debatten.

Torleik Svelle, Senterungdommen

Svelle gjorde en grei debatt, men framstod innimellom litt på utsiden av debatten. Han sa blant annet at det ikke er alle som har lyst å bo i blokk, og var dermed gjenkjennelig som representant for Senterungdommen. Han tok til orde for at det skal være lettere å bo ved skogkanten. Svelle framsto tidvis litt svak i noen av temarundene, men det var få av Senterpartiets saker som sto på dagsorden i kveld. Han var på sitt beste da han snakket om hvordan noen mennesker faller utenfor samfunnet, og da slo han til og pekte på Solberg-regjeringens klokkertro på store systemer. Her var han mest lik sin voksen-partileder Trygve Slagsvold Vedum. Svelle har en del å gå på å være i sentrum av de store temaene i debatten.