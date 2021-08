Tok Ropstad litt for mye Møllers tran?

Mandag kveld kom det som framstår som den mest oppsiktsvekkende nyhetssaken om KrFs strategi fra KrF siden sidevalget i 2018. VG siterer Ropstad på at det er uaktuelt å støtte budsjettet til en eventuell Ap/Sp-regjering. Dersom dette medfører riktighet vil det bryte med både Ropstads strategi og med KrFs rolle som sentrumsparti gjennom hele partiets historie.

Nyhetssaken omhandlet også et nei til regjeringssamarbeid med de rødgrønne. At Ropstad sier nei til dette er hverken oppsiktsvekkende eller overraskende. Tvert imot er det både forventet og selvfølgelig. Du finner ingen parti som vil snakke om andre regjeringsalternativer mens de selv sitter i regjering. Det er heller ikke oppsiktsvekkende at Ropstad ikke er villig til å være med å radbrekke det samme budsjettet for 2022 som han selv har vært med lage.

For hele perioden?

Det som er oppsiktsvekkende, er at det framstår som om han sier et absolutt nei til budsjettsamarbeid resten av stortingsperioden. Dersom han og KrF virkelig mener dette, står Ropstad ikke bare i fare for å gjøre seg selv helt uten politisk innflytelse. Han står også i fare for å ødelegge partiets politiske kapital: Muligheten til vippemakt.

Selv om KrF kun har sittet i regjering med høyresiden, har de flere ganger inngått budsjettavtaler med den andre siden. Også Ap har gitt KrF budsjetthjelp når det har røynet på. For oss som har fulgt tett gjennom flere tiår, er et lett å minnes nå avdøde Jon Lilletun som jublet etter at Ap hadde gitt Bondevikregjeringen budsjetthjelp for 2004. Lilletuns uttalelse lød slik: «Et godt budsjett er blitt bedre». Bondevik uttalte etter avtalen: «Jeg er veldig takknemlig for at Ap strakte seg for å få til en avtale. Jens og jeg har alltid funnet ut av det med hverandre. Det har hjulpet også denne gangen».

Særlig de store partiene som Høyre og Ap vet at når det røyner på, er det viktig å ha venner i politikken. Også de som til daglig framstår som motstandere. Så mye kan skje i politikken i løpet av fire år. Da gjelder det å ha flest mulig dører bitte litt på gløtt.

Spørsmålet er derfor om Ropstad tok munnen litt for full da han uttalte at han ikke vil inngå budsjettforlik med en rødgrønn regjering i hele fireårsperioden. Det framstår også som om denne oppfatningen lever i KrF.

Bollestads åpne dør

Erkjennelsen om at det er viktig å ha åpne dører, må ha vært til stede da KrFs nestleder Olaug Bollestad for fire uker siden uttalte seg mer rundhåndet i et intervju i Politisk kvarter. Der bekreftet hun at KrF kan komme til å inngå ulike former for politisk samarbeid med en regjering bestående av Sp og Ap, dersom regjeringspartiene lider nederlag på valgdagen.

NRK hadde i samme slengen intervjuet førsteamanuensis og valgforsker Terje Knutsen fra Universitetet i Bergen. På sin side mente han at det var en «viss illojalitet mot regjeringsalternativet de sitter i nå» og at Bollestads utsagn «signaliserer at det er sprekk i Solbergregjeringen når de er villig til å gå i andre allianser».

Uttalelsen fra Knutsen er både historieløs og underlig. At et sentrumsparti kan samarbeide i flere retninger, burde han vite. At det nettopp er lang tradisjon for slike samarbeid, burde han også vite. Dessuten har Erna Solberg uttalt flere ganger at hennes dør alltid er åpen for FrP, selv om hun vet at FrP absolutt ikke vil samarbeide med Venstre og KrF. Hverken Solberg eller Bollestad viser illojalitet. De holder dører åpne for politisk gjennomslag. I bunn og grunn er det ansvarlige og folkevalgte politikeres jobb.

Derfor er det mye som tyder på at Kjell Ingolf Ropstad tok akkurat litt for mye Møllers tran i VG-intervjuet. Selv om det er langt fra sikkert at Ropstad vil få mulighet til redde et budsjettforlik for en rødgrønn regjering, er det mye som tyder på at han i et gitt tilfelle, og dersom han ser det tjenlig, likevel vil gjøre det. Med en så ugjennomtenkt uttalelse som den Ropstad kom med mandag, risikerer han å møte seg selv i døra de neste årene – med mindre han nyanserer seg i dagene som kommer.

