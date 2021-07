Dødelig partipolitisk vaksinespill i USA

«Vær så snill. Ta vaksinen. Mine kolleger og jeg her på akutten i Jacksonville strever med å ta vare på våre pasienter som er innlagt med andre sykdommer enn Covid-19, fordi sykehusene er fylt opp av uvaksinerte med korona. Hvis du ønsker at det skal være plass til deg dersom du skulle bli utsatt for en bilulykke, hvis du må ta blindtarmen, føde, har brukket noe, får hjertesvikt, lungebetennelse, slag, ja så be for at de rundt deg bryr seg nok til å ta vaksinen. Dette føles mer skremmende enn i januar».

Dette skrev legen Keels Jorn på Facebook tidligere i juli. Et dempet henstilling, uten store fakter, uten å etterlate tvil om alvoret i det hun skriver.

Keels Jorn i Florida er bekymret med rette. Og hun ønsker at folk skal «bry seg nok til å ta vaksinen». I USA er det nesten bare uvaksinerte som er innlagt på sykehus, 97 prosent av de som dør av korona der nå, er uvaksinerte. Smittetallene har tredoblet seg siden starten av juli. Hver fjerde nye smittede er i Florida, hvor Keels Jorn bor og jobber. Der meldes det om rekordøkning av sykehusinnleggelser.

Alle dødsfall er tragiske, men disse er i tillegg unødvendige, de kunne jo så lett vært unngått.

Delta-dominansen

Nå er deltavarianten dominerende i store deler av verden, inkludert Europa og Norge. Jo flere vaksinerte, jo færre blir syke, og de vaksinerte som blir det, får stort sett milde symptomer.

Solidaritet og nestekjærlighet i praksis er å vaksinere seg, slik at de som av ulike årsaker ikke kan ta vaksinen, blir beskyttet av flokken rundt dem.

For de aller fleste er dette uproblematisk. I Norge sier nesten alle ja til vaksiner. Men enkelte steder er vaksineskepsisen så sterk at den rett og slett utgjør er en helsetrussel. Såpass at Verdens Helseorganisasjon i 2019 satte vaksineskepsis på lista over de ti største helseutfordringene verden står overfor.

Da var Covid-19 ennå nesten et år unna.

I USA er pandemi og vaksine blitt partipolitikk. Det har det vært fra starten, men ikke så tydelig som nå. Donald Trump ønsket å minimere hvor farlig viruset var, slik at det ikke skulle ødelegge for hans gjenvalg. Til Bob Woodward innrømmet han at han tonet koronapandemien ned, men sa det var for å ikke skape panikk i befolkningen.

Nedstengning, munnbind, vaksine – hva du mener, alt handler om hvor du står politisk. — Une Bratberg

Pandemien har blitt en en del av kulturkrigen, polariseringen, hvor du bor, fortellingen om hvem du er og hva du tror på. Det viser seg også i hvilke områder smittetallene øker.

Usikre og nølere

Et lite eksempel: I slutten av juni hadde 86 prosent av de som stemmer på Demokratene tatt minst en dose. Blant Republikanerne var tallet 52 prosent. Og i en oversikt fra New York Times i april viser at de områdene med lavest vaksinedekning har én ting felles: Flertallet av stemmene gikk til Trump under valget i fjor. Andre målinger viser at rundt 40 prosent av republikanske velgere er usikre eller uvillige til å ta vaksinen. 16 prosent av demokratiske velgere sier det samme.

Og dette fra CNN på torsdag, som tydeliggjør den politiske vaksinepolarisering: 93 prosent av hvite demokrater har blitt vaksinert med minst en dose, men bare 54 prosent av hvite republikanere.

Konservative har vært skeptiske til tiltakene fra dag én. Mange får dessuten sin informasjon fra spinnville konspirasjonsteorier og selverklærte eksperter. Desinformasjon og feil florerer, og det er utrolig vanskelig å rette det opp. Det hører også med til bildet at informasjonen ikke når ut til alle miljøer, og det å få fri fra jobben for å ta vaksine, er ikke selvsagt, særlig for lavtlønte.

Blandede signaler

Dette får alvorlige konsekvenser. Smittetallene går opp. Og da er det enda mer foruroligende at amerikanske republikanske politikere ikke akkurat har anstrengt seg for å konfrontere desinformasjon blant sine egne velgere. Enkelte nekter også å si offentlig om de er vaksinert eller ikke. Andre igjen sender blandede signaler, for eksempel ved å si at de ikke er motstandere av vaksine, men at det også er innafor å jobbe for naturlig flokkimmunitet. Eller at vaksine er lurt, men vi er jammen ikke sikre på hvor trygg den er.

Men det kan være en endring på gang i USA, fordi tallenes tale er så klare. Den framstående republikaneren Mitch McConnell hadde polio som liten, og har lenge vært tydelig på sitt vaksine-ja. Flere andre konservative gjør det samme, blant annet tidligere pressetalskvinne Sarah Huckabee Sanders. Hun vil gjerne blir guvernør i Arkansas, og fronter en vaksinekampanje i delstaten, samtidig som hun passer på å kritisere Joe Biden og Kamala Harris på generelt grunnlag.

Donald Trump igjen

Og bakom lurer Donald Trump. Fremdeles.

Frank Luntz, en republikaner som nå er Joe Bidens rådgiver for å nå flere vaksinenølere, sa det ganske presist: – Nøkkelen er at ingen skal føle de må gjøre det, men de må ville det selv. Å tvinge dem eller fornærme dem vil ikke hjelpe. Meldinger fra politikere hjelper ikke, hvis du ikke er Donald Trump. Hvis Trump hadde sagt «Hei, ta vaksinen, folkens», ville det merkes.

Men Donald Trump sier ikke det. Sist uke sa han heller: «Folk nekter å ta vaksinen fordi de ikke stoler på Bidens administrasjon, de stoler ikke på valgresultatet.»

Midt i pandemien, er det noen som ikke vil se det store bildet, og ha et felles mål om flest mulig vaksinerte og færrest mulig syke. Det er ikke overraskende at Donald Trump velger å ikke tenke på andre enn seg selv.

Men hva kan få tvilende amerikanere å si ja til vaksinen?

Kanskje skeptikere som angrer? Leger forteller om pasienter innlagt med korona som angrer dypt på at de ikke tok vaksinen. Andre har fortalt om folk som vil ta vaksinen i hemmelighet, slik at ikke familien skal finne ut at de er på «feil» side.

Phil Valentine er en kjent talkshow-vert i Nashville, men radioshowet hans sendes i kanaler over hele USA. Han har brukt radioprogrammet sitt for å spre vaksineskepsis. Men nå er han dødssyk av korona og ligger på sykehus.

Broren hans er ikke i tvil om at mange lot være å vaksinere seg for at Phil ikke gjorde det.

Valentine ber nå alle ta vaksinen.