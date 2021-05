TV-kjendisen normaliserer ekstrem retorikk. Uansett om det var intensjonen eller ei

TV-showet hans det mest populære i USA. Tucker Carlson ser inn i tv-ruta via Fox News kveld etter kveld, mens millioner følger med.

– Han sier det som det er, mener tilhengerne. Han rører i gryta av misnøye, medie-skepsis, vaksinemotstand, korona-trøtthet og usikkerhet. Han har ikke ansvaret for å samle et splittet USA, men kan høres ut som om han gjør sitt beste på det motsatte. Det tjener både han og Fox News på - å gi sendetid til folk som bevisst provoserer og har et tøyelig forhold til fakta.

Utskiftning

Nylig ble det mer bråk en vanlig da 55-årige Carlson sa at det det demokratiske partiet forsøker å bytte ut velgerne med nye, mer lydige velgere fra den tredje verden. Og at ingen burde akseptere det.

Det høres ut som en rørete kommentar på Facebook en sen kveld. Men befolkningsutbytting er kjernen i en konspirasjonsteori brukt av hvit overmakt- og hvite nasjonalistgrupper. Påstanden er at ikke-hvite mennesker vil erstatte hvite i vestlige land, hjulpet av jøder og «progressive» politikere.

Med de uttalelsene var han med på å legitimere hvit nasjonalisme. Det mente borgerrettsorganisasjonen Anti-Defamation League (ADL), som krevde at Tucker skulle fjernes fra kanalen fordi han «omfavnet teorien om hvit overmakt», kjent som The Great Replacement.

Selv hevdet han at han snakket om valg-lover.

Men han sa også at han visst at venstresida og alle «portvokterne på Twitter blir hysteriske» hvis du bruker ordet «replacement».

Han fortsatte neste gang han var på lufta: Det er demokratene som vil bruke masse-innvandring for å endre landets demografi.

– For å vinne og holde på makta, vil demokratene endre på befolkningssammensetningen. Deres mål er å gjøre deg irrelevant, sa han.

[ Vær på vakt når de politiske kameleonene skifter farge ]

Ikke bare i randsoner

«Den store utskiftningen» var tittelen på det såkalte manifestet til terroristen som angrep to moskeer og drepte 51 mennesker i Christchurch, New Zealand for tre år siden. Drapsmannen fra Texas som skjøt og drepte 22 mennesker på en Walmart-butikk i El Paso i 2019, skrev blant annet at han «bare forsvarte mitt land fra kulturell og etnisk ombytting som følge av en invasjon.» Han var, som Philip Manshaus, inspirert av Brenton Tarrant på New Zealand.

– You will not replace us! Det ropte demonstranter i Charlottesville i 2017.

Men ord som invasjon, befolkningsutbytting eller utskiftning blir ikke lenger brukt bare av høyreradikale og ekstremister, men er blitt vanlig i innvandringskritiske debatter. Det ser vi også her i stadig større grad. Både på «grunnplanet» og blant ytterliggående høyrepartier i Europa. Viktor Orbán i Ungarn har snakket om «muslimsk invasjon». Matteo Salvini i Italia har sagt at det er et pågående forsøk på et «etnisk bytte av et folk med et annet». Blant annet.

[ – Nativismen er en reaksjon mot økt innvandring ]

Når Tucker Carlson også gjør det (og det er ikke første gang), er han med på å normalisere en retorikk som er ekstrem, uansett om det var intensjonen eller ei.

I april 2019 spurte Tucker Carlson om lederne vil sitte «passivt å se på at invasjonen fortsetter». Da var det migranter fra Sentral-Amerika han refererte til.





STJERNE: Rush Limbaugh, her sammen Melania Trump, og kona Kathryn . (Patrick Semansky/AP)

Den nå avdøde radiokjendisen Rush Limbaugh har sagt at dersom ikke migrantene blir stoppet, vil USA miste sin identitet, og det som er «unikt amerikansk».

– Derfor kaller folk det en ­invasjon, sa han på radioprogrammet sitt som hadde 15 millioner ukentlige lyttere.

[ Tyskland er høyreekstremismens hotspot ]

«Uredd og morsom»

«Tucker Carlsons varemerke er hans uredde og morsomme politiske blikk på hvordan Amerikas styrende klasse har sviktet den jevne amerikaner.»

Slik beskriver Fox News selv «Tucker Carlson Tonight».

Blant kritikere blir han stadig anklaget for fremmedfiendtlighet og rasistiske kommentarer, uten at det ser ut som det biter på. Han er laget av teflon, alt preller av, er en av beskrivelsene, selv om hans uttalelser tidligere har ført til at annonsører har trukket seg.

Carlson blir beskrevet som en som daglig «kaster bomber, fornærmer millioner men gleder millioner av andre.», og flere republikanske strateger har trukket ham fram som en mulig presidentkandidat ved neste valg.

Han kommenterer og provoserer og tar ofte «en Trump» med å si «Jeg bare spør». Likefullt har han et ansvar for ordene han velger. Det er viktigere enn noen gang, i den polariserte virkeligheten amerikanerne lever i.