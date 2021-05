Abortdebatt på KrFs banehalvdel

KrF starter torsdag sitt digitale landsmøte, med en laber oppslutning på 3,8 prosent på Vårt Lands ferske måling. Men en sak som vil skape temperatur er SVs abortvedtak om selvbestemt abort helt til uke 22. Innholdet i forslaget står i sterk motsetning til det KrF tror på. For første gang på lenge er ikke KrF en liten minoritet i abortdebatten. Vedtaket har skapt mange og sterke reaksjoner i ulike miljøer, også blant SV-ere. Partiet fikk 70 utmeldinger like etter landsmøtet.

Saken har mobiliserende kraft blant flere på KrFs banehalvdel; de som mener fosteret trenger rettsvern. Mange av dem som nå reagerer, er tilhengere av den eksisterende abortloven og ønsker å beholde et økende rettsvern utover i svangerskapet, slik intensjonene har vært i norsk abortlov siden den ble vedtatt på slutten av 70-tallet.

Ytterparti eller allianseskaper?

Det store spørsmålet nå er hvor KrFs leder Kjell Ingolf Ropstad og KrFs landsmøte ønsker å plassere partiet i denne nye abortdebatten. Partiets første ryggmargsrefleks vil trolig være å fortsette som en tydelig motstander av dagens abortlov. Et parti som går i motsatt retning av SV og blir en motpol på den abort-konservative siden. Et parti som ønsker å stramme inn der SV vil liberalisere.

Men KrF kan tenke annerledes. De kan stille seg spørsmålet hva som er viktigst akkurat nå. Er det viktigst for KrF å flagge primærstandpunktet? Eller er det viktigere å stå i en brei allianse sammen med blant annet Høyre og Sp, som sikrer fosterets rettsvern i siste delen av svangerskapet? Er det viktig å alliere seg med politikere i for eksempel Ap, som tenker i samme baner?

Ulike abortsyn internt

Trolig vil det være ulike syn på dette internt i KrF. Som vi vet fra tidligere, finnes det ulike syn på dagens abortlov i partiet. En VG-måling fra 2018 viste for eksempel at kun 53 prosent av KrFs egne velgere var positive til å stramme inn den mye omtalte paragraf 2c, som ble et tema i regjeringsforhandlingene. Dette er paragrafen som i dag åpner for abort etter 12. svangerskapsuke, der «det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet».

Det er mange i KrF som er for dagens abortlov, selv om de ikke sier det høyt. De mener det må jobbes på andre måter for å få ned aborttallene. Denne gruppen vil ønske at KrF ikke skal være et ytterparti, men et allianseparti i abortsaken.

Dersom SVs abortvedtak er det som får KrF over sperregrensen ved valget i 2021 og gir Solberg sin tredje periode, vil det være tidenes selvmål i norsk politikk. — Berit Aalborg, politisk redaktør

Brei allianse

Både i Sp og Høyre, og i andre partier, finnes det mange politikere som vil spille på lag dersom KrF inntar en allianseposisjon. Det har vi sett de siste dagene. Da kan det både være mulig for KrF å tiltrekke seg velgere og danne et bredt flertall.

Men dersom KrF går i ytterfløy-posisjonen, kan de fort skyve fra seg mulige alliansepartnere i både Sp, Høyre og i andre partier. Vi har sett hvordan ytterposisjonen kan utfolde seg i sin mest ekstreme variant. Et eksempel er polarisering i USA, der abortmotstandere har beleiret abortklinikker og terroriserer unge kvinner som kommer for å ta abort. Noen vil huske Børre Knudsen og Ludvig Nessas abortaksjoner på 80-tallet med plastfoster badet i ketchup. Vi vet hvilken effekt det hadde på mer moderate alliansepartnere. De forsvant og vendte ikke tilbake. De ytterliggående abortmotstanderne ble isolert. Få ville assosiere seg med slike virkemidler. Dette skadet også de som i ulike varianter ønsket rettsvern for foster.

Avisa Dagen er allerede i gang med en variant av en slik strategi. På onsdagens førsteside har de bilde av et digert foster i uke 22, med teksten «Slik ser et 22 uker gammel foster ut, Audun Lysbakken». En polariserende førsteside, egnet for å skape sterke følelser. Det er viktig å snakke om de vanskelige realitetene i abortsaken, men selvsagt vet Dagen at Lysbakken er fullstendig klar over hvordan et foster i uke 22 ser ut. Førstesiden er også egnet til å jage vekk en rekke mulige alliansepartnere som ikke ønsker å bli assosiert med en slik ytterliggående aksjonsform.

Mulige alliansepartnere

Men det er ikke bare i politikken det finnes alliansepartnere for KrF. Også i helsevesenet finnes det folk som er bekymret for en utvidelse til uke 22. En av av dem som har hevet stemmen er Ida Rydeng, sosialist, feminist og tidligere SV-politiker. I Klassekampen skrev hun teksten: «Det feministiske tabuet», der hun stilte spørsmål om utvidet abortgrense er en sak venstresida ikke tør å motsi. Hun tar til orde for å snakke om fosterets rettigheter.

Tirsdag skrev nestleder i Jordmorforbundet, Kristin Holanger, en kronikk i Vårt Land der hun advarte mot at en utvidelse av selvbestemt abort kan føre til at reservasjonsretten brukes mer. Jordmødrene har allerede flere ganger varslet om svært krevende situasjoner der barnet overlever aborten.

På Facebook dukket det denne uka opp grupper som «Feministisk initiativ for dagens abortlov». I løpet av halvannet døgn hadde gruppa flere hundre følgere. Her finnes det folk med svært ulik profil. Der finnes det følgere fra både det konservative og liberale Kristen-Norge. Flere har hatt tilknytning til KrF. Andre har ingen tilknytning til kristen tro, men tar til orde for å verne dagens abortlov slik den er i dag, uten utvidelser.

Ropstad signal

På vei inn i KrF-landsmøtet er det svært interessant hvilke signaler Kjell Ingolf Ropstad gir. På TV 2 lød oppslaget slik: «KrF-lederen har gitt opp kamp for innstramminger i abortloven». Ropstad sa videre at KrFs viktigste fokus nå vil være å jobbe mot utvidelser av abortloven.

Dersom dette blir KrFs linje, kan de klare både å bidra til en bred allianse og komme over sperregrensen. Mye er avhengig av hva KrFs landsmøte vedtar og hvordan Ropstad legger dette fram. Dersom fokuset blir at KrF fortsatt vil stramme inn dagens abortlov, kan det skade partiets mulighet til å bygge brede allianser.

Dersom Ropstad vil unngå ytterligere liberaliseringer i abortloven, fortsetter han slik han startet i TV 2. Da legger han til side kampen for innstramming og erkjenner at selvbestemt abort er kommet for bli. En slik posisjon vil gi KrF større troverdighet i dagens viktige debatt. Men det vil også øke sjansene betraktelig for å bygge allianser. Når alt kommer til alt er det kun brede allianser som skaper sikre seiere og varig politikk.

Audun Lysbakken har gitt Kjell Ingolf Ropstad en unik mulighet til å redde partiet. Dersom SVs abortvedtak er det som får KrF over sperregrensen ved valget i 2021 og gir Solberg sin tredje periode, vil det være tidenes selvmål i norsk politikk.

