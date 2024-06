Eirik Høyer Leivestad er en tenker, forsker og forfatter vi med rette venter mye av. Denne våren utgir Lord Jim Publishing hans andrebok, Krystallpalasset. Historien om en beboelig metafor, om byggverket Joseph Paxton og hans medarbeidere satt sammen til Verdensutstillingen i London det Herrens år 1851, med moduler av glass og jern. Paxton arbeidet opprinnelig med å bygge drivhus for den engelske overklassen da han fikk oppdraget.

Krystall (Lord Jim publishing)

Sakprosa

Eirik Høyer Leivestad

Krystallpalasset. Historien om en beboelig metafor

190 sider, Lord Jim Publishing 2024

Glasspalasset har senere gitt opphavet til en hel intellektuell tolkningstradisjon like til denne dag. Det er forbløffende å lese Leivestads påvisninger av hvor forutseende skaperne av The Crystal Palace har vært på ideplanet, og vi får ane hvordan moderniteten utgjør et kontinuum frem til våre dagers radikale KI-omkalfatringer.

For eksempel var det allerede på attenhundretallet ideer om å bygge hele byer inn i megakupler av glass. I Leivestads diskurs er det snakk om en ubrutt teknologisk visjon som vi ennå ikke kjenner konsekvensen av, stadig håpefulle under klimakrisenes verdensomveltninger. I drivhusmetaforens vidløftige tradisjon nevner forfatteren R.B. Fullers Expo-eksperiment i 1967, samt økologiske romstasjon-bygg som skal gjenskape et levelig klima for mennesker, vegetasjon og dyr. Hvem vil det mon være husrom for der?

Å blende folk

Leivestad gir en interessant innføring i prosessene rundt planleggingen av krystallpalasset, med en betimelig oppmerksomhet på hvordan dette elitære og spektakulære prosjektet faktisk bedøvet engelske klassemotsetninger en periode, i alle fall inne i bygningene, der folk lot seg overvelde av teknologi og håndverk fra hele verden. Arrangørene fryktet revolt, men arbeiderne viste klasse.

Å blende folk med mektige byggverk har både romerske keisere og kirkelige strateger visst å nyttiggjøre seg gjennom historien. Kanskje vår tid må nøye seg med å se baksiden av teknologiens blendverk når vi skuer mot himmelen og drømmer om satellittnettverket av reflektorer som skal returnere sollyset ut i det uendelige rom.

Finstemt

Når Leivestad vender leserblikket mot kritikerne av krystallgigantomanien, er det særlig kapitelet om den russiske kritikken som gjør inntrykk. F.M. Dostojevskij var en av blendverkets sterkest kritikere, antakelig noe tynget av ressentimentets ånd, men forutseende og kompromissløs i sin forutsigbare avstandtagen.

Leivestad er formuleringenes mester

Her blir stilnivået i boken finstemt endret og et annet type historisk rom får sitt særpreg. Den samme endringen på stilnivå skjer når sosialradikale rørsler og profeter drøftes, for eksempel Marx, Fourier og Lenin. Disse partiene er skrevet med en viss lød som får undertegnede til å undres på hvordan Leivestad vil forvalte klassekritikken i det videre forløp.

Uansett, vekslingene mellom stilnivåer og språkbruk er et omen på godt håndverk og et levende, mimetisk språk. Men hvor ble det av C.P. Snow og tenkningen rundt de to kulturer? Siden Leivestad balanserer så ivrig mellom teknologisk-vitenskapelig visjon og humanistisk kritikk skulle jeg gjerne sett det tankegodset utprøvd.

Presis språkmaskin

Underveis blir jeg nysgjerrig på hvordan forfatteren behersker fascinasjonsobjektet Krystallpalasset, som altså i mange henseender også er historien om et metaforisk blendverk. Smitter det over på språkbruken?

Leivestad er formuleringenes mester, men den presise språkmaskinen hans holder seg også med mange overlessede setninger. På begrepsplan noterer jeg at det lett fjonge «fantasmagori» overforbrukes i påfallende grad innenfor en kort passasje. Det kan nedjusteres til neste opplag, men vekker min interesse fordi et fascinasjonsspråk lett kan bli ukritisk i sine retoriske valg, slik en hel generasjon språklig lot seg trollbinde av “Teknologipalassets” skjermer, apper og duppeditter.

Siste kapittel i boka bærer kanskje bud om samme type identifikasjoner, som vi snart skal se. Spørsmålet på et allment nivå er hva beundring og fascinasjon for materielle fascinasjonsobjekter gjør med vår mentale beredskap og dermed vår språkutvikling.

PALASS: Glasspalasset, på engelsk kalt The Crystal Palace, har siden det ble ferdigstilt i 1851, gitt opphav til en hel intellektuell tolkningstradisjon like til denne dag. (Wikimedia Commons)

Åndelig-visjonær tenkning

Sjangeren Leivestad utvikler på norsk er en krysning mellom det filosofiske essayet og det som ble kalt det litterære essayet; altså en skrivemåte som kombinerer en essayistisk lesning gjennom et stort utvalg kilder og sitater. Intensiteten i perspektivvekslinger og kildebruk avspeiler både et idéhistorisk lynne og et særegent filosofisk-litterært talent. Ansatsene til en åndelig-visjonær tenkning gjør Leivestad langs den historiske kraftlinjen mellom Fullers holistiske ideer og filosofen, paleontologen og jesuittpateren Teilhard de Chardin.

La meg også nevne den kløktige sitatbruken fra dannelsesromanen Jane Eyre gjennom hele boka og dens metaforiske bidrag til menneskeliggjøringen av planter og vekster; eller var det kanskje plantliggjøringen av unge engelske piker i full knupp.

Helstøpt og variert

I bokens siste hovedkapittel, «Drivhuseffekter», eksellerer Leivestad i en språkmodus som truer med å tippe over i teknologibejaelse av kosmisk format, tross forfatterens kritiske holdning; et frislepp av terminologisk briljans og litterær dedikasjon. Jeg må streve for å fordøye dette kunnskapsmettede oppvisningsnummeret, men følger til gjengjeld stadig nøye med på hvordan den tidligere kritikken av klassesamfunn, varefetisjisme og en undertrykket sosial kraft integreres i bokens finale. Det holdt så vidt!

Med «Krystallpalasset» bør Eirik Høyer Leivestad kunne håpe på et internasjonalt publikum

Den kritiske gjennomsyringen av et helstøpt og variert verk munner faktisk ut i et overhistorisk perspektiv. Overgangen fra det 19. til det 21. århundre kan nemlig forstås som en bevegelse «fra Eden til Arken, fra den globaliserte verden til Romskipet Jorden»:

«Den kosmiske drivhusingeniøren tok de uløste spenningene med seg inn i et nytt årtusen, der både det ekskluderende og det inkluderende drivhuset virket stadig mer outrerte: det ene i form av de rikes luksuriøse overlevelsesarker.»

Internasjonalt

Bokdesignen ved Andreas Töpfer fortjener bemerkelse. Boka er utstyrt med røffe kartonglignende permer og elegante kombinasjoner av tekst og fargebruk (som kunne kalles verdikonservativ blått). Noter og paginering opprettholder denne fargebruken, noe som faktisk forenkler lesningen. Satsspeilet fremstår ved første øyekast som avkappet ved toppen av hver side, noe som vanskeliggjør kritikerens kommentararbeid med pennen fordi toppmargene er så smale, men tilsvarende muliggjøres et inntrykk av tekstlig flyt. En åpenbar kandidat når bokdesignerne skal utdele sine priser.

I disse dager blir det kjent at det er oppdaget en ny eksoplanet som har mange likheter med vår egen klode. Overflatetemperaturen ligger på 42C, også det nærmer seg etter hvert jordiske betingelser. I denne og mange andre klimasammenhenger er det en gave til offentlig samtale at en lærerik bok som dette utgis, som et redskap til å tenke med – og for å lære fremtiden å kjenne i fortidens speil.

Med «Krystallpalasset» bør Eirik Høyer Leivestad kunne håpe på et internasjonalt publikum.