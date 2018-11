Anmeldelse

Kyrkjegarden rundt Gamle Aker kirke er innhylla i svovelstinkande tåke. At noko er muffens, luktar på endå lengre lei. Dette er utgangspunktet for det nye teikneserieeventyret med Krüger og Krogh, spesialetterforskarane i det topphemmelege AFMA - Avsnitt For Mellemliggende Anliggender.