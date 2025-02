For 250 år siden var kongelige ekteskap gjerne et ledd i alliansebygging, som da 11 år gamle Marie Antoinette, datter av Østerrikes keiser, ble lovet bort til den franske tronarvingen, den kommende Ludvig XVI. I 1770 ble de gift – han var 16, hun 15 år gammel.

Alliansetenkning var også vanlig blant borgere flest – mange foreldre bestemte hvem barna deres skulle gifte seg med for å styrke slektens posisjon eller odelsgårdens innflytelse.

Med årene seiret det romantiske kjærlighetsidealet, iallfall i den vestlige verden. I dag anser vi det som en selvfølge at den enkelte må få bestemme hvem han og hun velger som livspartner. Ikke av plikt, men av lyst.

---

TV-serie

Harald & Sonja

4 episoder

Regi/manus: Vibeke Idsøe

Med: Gina Bernhoft Gørvell, Sindre Strand Offerdal, Anders Baasmo, Anneke von der Lippe med flere

Norge 2025

Prime Video

Premiere 14. februar

---

Snakkisen rundt kronprins Harald

Monarkiene har imidlertid hengt kraftig etter i denne utviklingen, noe tv-serien Harald & Sonja viser med all tydelighet. Vi kan le av det i 2025, men for 60-70 år siden var kongehusene i Europa frenetisk opptatt av å bevare sin innflytelse ved å sørge for at tronarvingene giftet seg med de få tilgjengelige prinsesser som fantes.

Å slippe til borgerlig blod ville ødelegge monarkienes opphøydhet over folket. Heller ikke borgerne ville ønske at kongehuset ble for alminnelig – hele poenget er monarkiets annerledeshet, mente man.

Regissør og manusforfatter Vibeke Idsøe har gjort en strålende jobb med å i scenesette stemningen rundt kadetten Harald, en kronprins i begynnelsen av 20-årene. Snakkisen i utenlandske sladrespalter rundt 1960 var når forlovelsen mellom ham, født i 1937, og den ett år yngre greske prinsesse Sofia skulle offentliggjøres.

Også avisa VG brukte mye spalteplass for å få bekreftet begivenheten, skjønt dementiene fra Slottet var mange. Men fotografier av de to sammen tydet slett ikke på noen god kjemi. Sofia datet etter hvert den spanske prinsen Juan Carlos som hun så giftet seg med.

Tidlig på 1960-tallet framsto det som utenkelig at kronprinsen skulle få gifte seg med en borgerlig kvinne. Kong Olav var overbevist om at det ville ødelegge monarkiet

Kong Olavs strenge krav

Idsøe har lagt inn fine ekko av The Crown, den britiske kongehusserien som viste motsetningen mellom plikt og personlige behov i skildringen av dronning Elizabeth II. I Harald & Sonja gjør kong Olav V det klinkende klart for sin sønn Harald at han alltid må velge plikten overfor kongehuset dersom han skulle havne i en følelsesmessig konflikt. Tidlig på 1960-tallet framsto det som utenkelig at kronprinsen skulle få gifte seg med en borgerlig kvinne. Kong Olav var overbevist om at det ville ødelegge monarkiet.

TV-serien henter sin dramatiske nerve fra de holdningsendringene som i løpet av tiåret finner sted hos kongen, i samfunnet, blant norske politikere og i statskirken fram til forlovelsen mellom Harald og frøken Sonja Haraldsen omsider kunne bekjentgjøres i mars 1968.

Men hvordan falt kronprinsen overhodet for en kvinne av folket?

En nydelig ironi presenteres av kong Olav selv da han på Haralds 23-års dag holder tale for sønnen og hans venner. Faren røper at det var hans avdøde ektefelle, kronprinsesse Märtha, som sørget for at barna deres gikk på vanlig folkeskole. Dermed ble avstanden mellom kongehus og alminnelige nordmenn bygget ned. Harald møter Sonja på en fest blant venner. Snart oppstår gnisten mellom dem, og han begynner å vanke i hjemmet hennes.

BEKYMRET KONGE: Kong Olav V (Anders Baasmo) er bekymret fordi kronprins Harald ikke har funnet seg en prinsesse å gifte seg med. (Prime Video)

Gode skuespillere

TV-serien holder det høye nivået som våre beste filmskapere er kapable til. Tidskoloritten fra 1960-tallet er forseggjort med utsøkte detaljer, fra biler til interiører til klesstil.

Skuespillerne er en fryd. Gina Bernhoft Gørvell har en freidig og skjønn utstråling som unge Sonja Haraldsen. Hun formidler på overbevisende vis hvilken kraft hun har for å holde ut all motstanden som forholdet til kronprinsen medførte. Sindre Strand Offerdal har en myk, keitet og tenksom framtoning som Harald. Han får fram hvor vanskelig kronprinsen må ha følt konflikten mellom å lyde sin far, kongen, og å følge hjertets stemme som bandt ham til Sonja.

Å få Den norske kirke til å bygge ned avstanden mellom opphøyd monarki og alminnelig menneskeliv, var ikke lett

Mellom monarki og menneskeliv

Regissør Idsøe er god til å skape scener med flere meningsbærende lag. Sonjas tempo når hun klipper plenen hjemme i hagen på Vinderen avslører stå-på-vilje. Haralds samtaler med faren vitner om hvor autoritær og militær kong Olav var, strålende tolket av Anders Baasmo. Anneke von der Lippe skaper en klok og omsorgsfull fru Haraldsen. Hennes bønn til Gud om at det rette må skje med Sonja og Harald, peker mot en tro på at en høyere makt må gripe inn og løse den gordiske knuten.

Å få Den norske kirke til å bygge ned avstanden mellom opphøyd monarki og alminnelig menneskeliv, var derimot ikke lett. Biskop Arne Fjellbu fra Trondheim får ikke slippe inn i sakristiet i Asker kirke når han skal vie prinsesse Astrid til den fraskilte Johan Martin Ferner – den lokale presten og menigheten er imot et slikt ekteskap. I tillegg er feidene i regjeringen mellom monarkister og republikanere underholdende framstilt.

Dette er en tv-serie det er lett å like, ikke bare fordi den forteller et interessant stykke kulturhistorie, men også fordi det griper å se to mennesker slåss for kjærligheten mot alle odds.

FRI: Sonja (Gina Bernhoft Gørvell) og Harald (Sindre Strand Offerdal) finner et fristed når de stikker ut i Oslofjorden. (Prime Video)