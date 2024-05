Olav Solvang

---

Valley (Grammofon)

Album

Joakim Solbakken

In the Valley

Utgiver: Grammofon

---

Joakim Solbakken var i 15 år frontfigur i countryrockbandet Humming People fra Toten. Etter at han flyttet til Hemsedal for å bli fjellbonde, har han – akkompagnert av kyr som rauter og vestavind som uler – skrevet låter til solodebuten In the Valley.

Han kaller det «americana med norsk twist». Låter som ifølge opphavsmannen er blitt til under fjøsstell og annet gårdsarbeid. Sikkert også etter at gamle helter som Johnny Cash og Bob Dylan er blitt spilt i stua. Sjelden har avstanden mellom by og bygd, og veien over Atlanteren, virket kortere enn på In the Valley.

Særpreg

Med Humming People spilte Joakim Solbakken over hundre konserter i året, også i USA. Albumet Live at Halden Prison i 2010 var likevel et høydepunkt. Et annet da selveste Emmylou Harris i 2013 var duettpartner med ham på tittellåten til albumet City of Lost Men. Merkelig at ikke flere utenfor det kristne markedet oppdaget hvor bra band Humming People var. Nå vil de forhåpentligvis finne ut hvor bra frontfiguren deres fremdeles er.

Den amerikanske innflytelsen på albumet er en blanding av country, bluegrass, blues, rock og folkemusikk, hvor både akustiske og elektriske instrumenter benyttes. Islettet av norsk vise- og folkemusikk gir Solbakkens musikk særpreg.

Solbakkens karakteristiske litt ru stemme, hvor det høres ut som han synger med hjertet utenpå skjorta, preger lydbildet

Her på berget har ikke minst gruppa Darling West satt lignende musikk på kartet. Derfor er det ingen overraskelse at det er sistnevnte bands strengevirtuos, Kjetil Steensnæs, som er produsent. Lyden er blitt luftig, jordnær og kledelig «norsk-amerikansk». Solbakkens karakteristiske litt ru stemme, hvor det høres ut som han synger med hjertet utenpå skjorta, preger lydbildet.

Forankring

Selv om tekstene er mindre forkynnende enn flere av tekstene han skrev for Humming People, skinner kristentroen likevel igjennom. Ikke med bibelsitater og forkynnelse, men som fragmenter knyttet til lengsel, håp og forankring. Nærheten og kjærligheten til mennesker rundt ham er et gjennomgangstema.

I «Needless» har sangeren mistet retningen, og føler seg som en idiot. Mens låten slentrer rolig av gårde, finner han – gjennom folk som bryr seg – på nytt fotfeste.

Utfordringer

«Young & Brave» er en tempolåt. Å krysse Atlanteren, krysse grenser, gå fra gutt til mann, byr på utfordringer. Låten «Empty» er fylt med frykt og tvil. I «Ragged» (ble listet på NRKP1) er Solbakken «restless to my bone»: Han er ensom, trenger noen han kan elske, en hjørnestein i livet. Rolig låt, et urolig sinn.

Moralen i disse låtene er at livet går opp og ned, at vi må våge å være sårbare – og Ikke gi opp! Etter storm kommer stille. Som på en enkel pianointro på tittellåten «In the Valley», hvor vi følger sangeren ned til vannet, mens han holder datteren sin i hånden. Han vil finne fred, være grunnfestet. Snart bidrar strykere også til å gjøre himmelen høy.

«Trust In Burdened Times» er en nydelig duett med med Ine Hoem. Budskapet er at natten er forbi. Sommer og fuglesang nærmer seg. Stol på deg selv, slutt å løpe, legg deg ned og hvil.

Godt pop-håndverk

Hans-Inge Fagervik var allerede midt på 1970-tallet låtskriver, sanger og formidler av evangeliske bibeltekster og livets gleder og utfordringer. På Hjerte i nord, som er hans 20. album, tar mannen fra Herøy i Nordland oss gjennom stormen, hvor hjerter rives og slites, og inn i nådens og sjelefredens lys.

---

Fagervik (Grammofon)

Album

Hans-Inge Fagervik

Hjerte i nord

Utgiver: Grammofon

---

Melodien til «Sjelefred» er skrevet av artisten Paul Field, med norsk tekst av Fagervik. Låten er fylt til randen av lengsel etter en slik indre fred. Ifølge teksten har den for sangeren vart i over 50 år, altså er den nok selvbiografisk. Det inntrykket etterlater også de øvrige ti nye låtene, som alle er signert Fagervik. Det er godt og melodiøst pop-håndverk, med følelsesladede tekster tett på livet.

På Hjerte i nord, som er hans 20. album, tar mannen fra Herøy i Nordland oss gjennom stormen

«Stormfuggelsang» handler om å ri av stormer for å overleve, slik havfuglen det refereres til gjør. Slik også Fagerviks forbilde Bob Dylan gjorde, etter at han fikk kjeft for troen sin, som det beskrives i låten «Tonen»: «Æ kjent mæ igjen, æ ha opplevd det», synger Fagervik.

Hans-Inge Fagervik har også fått mye ros for troen sin, blant annet gjennom låtene «Marita», «Thomas sang» og «Festen er alt i gang». På Hjerte i nord er «Nåde» et slikt nøkkelspor. Budskapet er at hvis vi ser oss selv med nådefulle øyne, kan vi også gi nåden til andre.

Raushet og tilgivelse

Mannen som i dag er bosatt på Tromøy i Arendal med kona Merethe, slipper ikke temaet: I «Tusen ting riktig», hjelper det ikke å ha gjort tusen ting riktig, hvis man har gjort fire ting feil. Da er man jamfør teksten ofte stemplet for livet. Flere andre sanger sirkler også rundt hvordan vi blir preget av hendelser. Men også preget av Facebook, som i låten «Hvordan har du det, egentlig» minner om at ting ofte ikke er så på stell som det kan se ut.

Fagervik får solid hjelp fra barna Lucas H. Fagervik (trompet) og Thomas Fagervik (gitar og andre strengeinstrumenter). Blant andre dyktige bidragsytere er produsent Rasmus Solem og musiker Tarjei Nysted (strykearrangement, fiolin, bratsj, cello, nøkkelharpe og så videre), som har bidratt til et kledelig distinkt og halvakustisk lydbilde.