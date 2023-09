Det er sommerferie i Groruddalen og tretten år gamle Mahmoud sukker tungt. Faren hans er alltid ute og kjører drosje, moren maser om at eldstesønnen må gå i butikken, og på gutterommet driver den ti år gamle lillebroren Ali med jenteleker.

Så kommer onkel Ji på besøk fra Pakistan, og Mahmoud må være guide for ham under Oslo-oppholdet. Den ugifte onkelen får seg noen kultursjokk – i Vigelandsparken er statuene nakne, på stranda ligger norske jenter og soler seg i bikinier.

Hør her’a! er en ungdomsroman av Gulraiz Sharif som ble trykket i imponerende 40.000 eksemplarer og var den mest lånte boka på Deichman i 2021. Nå er den skrevet om til et filmmanus av Nora Landsrød og Erlend Loe.

Munnrapp

Filmen viderefører Sharifs røffe og satiriske tone der han sparker i flere retninger. Etniske nordmenns hyttevaner får gjennomgå, men også holdninger i innvandrermiljøet.

Brødrenes far raser over Alis ønske om å gå i jenteklær og skriker at «jeg kom ikke til Norge for at sønnen min skulle være født datter». Mahmoud selv erklærer at pakistanske tanter er verdens beste. De varer nemlig livet ut. «Ikke som i Norge, hvor familier går fra hverandre etter fem minutter.»

FREMMEDE VANER: Drosjesjåfør Shabaz (Manish Sharma) og broren hans, onkel Ji (Asim Chaudry), tar en prat om norsk kultur. (Foto: Motlys) (Foto: Motlys)

Norsk-iranske Kaveh Tehrani debuterer som spillefilmregissør og lykkes langt på vei med å lage en komedie der innvandrerungdoms sosiolekt i Groruddalen formidles på troverdig vis, ikke minst av hovedrollen Mahmoud (Mohammed Ahmed). Men det er krevende å skulle være munnrapp og festlig nær sagt hele tiden.

Når tempoet blir for heseblesende, treffer ikke skuespillerne replikkene like godt med hensyn til timingen. Nå vel, dette oppleves trolig ulikt av kinogjengere i forskjellige aldersgrupper.

Mer avslappet

Det interessante med Hør her’a! er at satire og humor brukes om ømtålige og vanskelige tema.

Min gjetning er at toneangivende innvandrermiljøer kan ha nådd et mer avslappet ståsted i møte med enkelte kulturkollisjoner.

La meg minne om et par eksempler av norsk-pakistanske Iram Haq, en regissør som har laget filmer om innvandrerungdom som havner i klem mellom rigide, kollektive familieregler og en norsk, individstyrt livsførsel.

Hennes kortfilm Skylappjenta (2009) var en fantasifull omtolking av eventyret om Lille Rødhette. Her var Rødhette en norsk-pakistansk ungpike med streng ordre fra familien om å kle seg i skylapplue for å stenge ute alle inntrykk fra det norske samfunnet. Men på vei gjennom skogen blir hun tatt med storm av Normann Norsk.

Verdispørsmål

Senere laget Haq sitt mest smertefylte og personlige drama: Hva vil folk si (2017) handlet om tenåringsjenta Nisha. Hun finner seg godt til rette i en norsk ungdomskultur, noe som truer familiens ære så hardt at foreldrene sender henne til slektninger i Pakistan for å bli lært opp i deres verdier.

Jeg undret meg den gang om problemstillingen var så ubearbeidet i det norsk-pakistanske miljøet at en humoristisk tilnærming ble umulig — Kristin Aalen

Hva vil folk si kom samtidig med The Big Sick, et humorfylt amerikansk drama der en pakistansk-amerikansk mor prøver å få sønnen sin gift med en urdu-talende muslimsk kvinne. Den unge mannen spør oppgitt hvorfor foreldrene emigrerte til USA hvis de bare er opptatt av å bevare den pakistanske kulturen.

Filmens komikk manglet i Haqs vonde drama. Jeg undret meg den gang om problemstillingen var så ubearbeidet i det norsk-pakistanske miljøet at en humoristisk tilnærming ble umulig.

Vrient tabu

Nå kan vi slå fast at Hør her’a! fjerner flere skylapper som pakistanere har gjemt seg bak for å unngå viktige debatter i norsk kultur. Det mest alvorlige tabuet som bearbeides – kjønnsinkongruens – kan sannelig være vrient å takle også i etnisk norske familier.

Filmen nøyer seg med en politisk korrekt løsning som er omdiskutert. Men stort dypere kan neppe komediesjangeren bore i et vanskelig tema.

FARGESPRAK: Den ti år gamle gutten Ali (Liza Haider) elsker å kle seg i jenteklær og leke med dukker. (Foto: Motlys) (Foto:Motlys)

Lillebror Ali som heller vil være Alia, spilles av Liza Haider. Etter premieren på Hør her’a! under filmfestivalen i Haugesund fortalte moren hennes at det norsk-pakistanske miljøet har lettere for å godta handlingen fordi den feminine gutten spilles av en jente.

Uansett, en kulturell endring synes å ha inntrådt, iallfall i deler av innvandrermiljøet ettersom Sharif levendegjør et så alvorlig brudd med en norsk-pakistansk fars idé om at sønnene skal bli macho-menn.

Barnas mor, derimot, forsvarer Alis trang til å gå i kjole og bli Alia. Hos henne finnes ikke angsten for negative reaksjoner fra det pakistanske miljøet som drev moren i Haqs film Hva vil folk si til å bli nådeløs mot sin datter.

Ikke homoseksualitet

Regissør Tehrani har i et intervju med NRK kommet med en interessant påpekning: At lillebror Ali opplever at hen er jente, ikke gutt, har ingenting med homofili å gjøre.

Å drøfte flytende kjønnsidentitet er mindre kontroversielt enn homoseksualitet i en pakistansk og muslimsk kultur, mener filmskaperen. Han tror det hadde vært mye vanskeligere å lage Hør her’a! dersom lillebror Ali – i stedet for å ville være jente – sto fram som homofil.

Film

Hør her’a!

Sjanger: Drama

Regi: Kaveh Tehrani

Med: Mohammed Ahmed, Liza Haider, Asim Chaudhry, Manish Sharma, Imran Abdi Kedir, Selma Salim Rafique

Norge 2023

1 time 26 minutter

Aldersgrense: 9 år

