Hun er svensk, programdeltaker i svenske P2s Naturmorgon, professor i økologi i Lund, amatørgartner og lidenskapelig fuglevenn. Hun tenkte: hvor mange slag fugler kan en liten hage romme?

Susanne Åkerssons drøm var å finne et hus med hage hvor hun kunne dyrke fram grunnlaget for det rene fuglehotellet. Og hun fant. Huset har godt og vel et mål hage – eksakt 1.290 kvadratmeter! – og i dag kan hun notere 21 hekkende fuglearter innenfor gjerdene. Fra egen eiendom har hun talt 150 arter som suser rundt.

20 år har det tatt med nitid arbeide å bygge det opp, dette lille øko-landskapet hvor de hekkende hører til. Sakte, og mer eller mindre prøvende, har de kommet og tatt plass.

For meg og deg

Nå er boken her: Bevingade vänner. Hur jeg fyllde min trädgård med fåglar». Fra boksidene stiger både fuglesang og lidenskap.

Alt går stille for seg, for gjøremålene hun beskriver, tar uendelig med tid. Hun lager fuglekasser, hver passer til hver enkelt art, hun «dyrker» insekter innenfor rekkevidde – og finner ut hvilke fugler som liker hverandre eller passer sammen. Og de kommer.

Sakprosa

Susanne Åkesson

Bevingade vänner. Hur jeg fyllde min trädgård med fåglar

Akvareller av Axel Thortenfedt

Natur ock kultur 2023 (svensk utgivelse)

Boken er til for meg og deg. Ikke for meg, kanskje – jeg har ikke tålmodighet. Men prøv i det små, er vel det Åkesson egentlig sier. For meg er det nok å lese, hun skriver såre enkelt, liketil og ikke overlessende mye om de 21 artene i hagen, deres særtrekk og behov. Sin egen erfaring med dem.

Hun vet at fuglesangen ikke primært er til for vår skyld, men for paringens – men jeg tenker, og det tenker vel Susanne Åkesson også: Sånn er det, men vi får likevel ta del i sangen, bevegelsene på himmelen, tanker om trofasthet og arbeidsomhet.

KJØTTMEIS: Kjøttmeisen er en liten gjenganger i hagen. Den legger gjerne eggene sine i fuglekasser. (Axel Thorenfeldt)

Bildeskapende

Som ornitologen Paul Rosenius skriver om nattergalen og rødstrupen:

«Jordfugl du er – jordsanger – og jorden selv roper ut gjennom din munn. Du er kledd i fargen fra de solbakte stiene og av de siste høstens blader, de som råtner på jorden. Dine øyne er store og glimmersvarte, som vann i skogen. Men rundt deg og over deg svulmer blomsterknoppene og skinner.»

Poetisk? Ja. Og det er ikke Åkessons ord. Hun forteller mer alminnelig, men bildeskapende og fargerikt. Vi blir liksom kjent med dem som flyr.

GRÅSPURVEN: Gråspurv finnes over hele Norge, men antallet er ikke så stort som det en gang var. (Axel Thorenfeldt)

En fugl er en fugl

Ofte setter vi fuglene og dyrene i moralens tjeneste. Gamle Æsop, grekeren, var foregangsmann og mester, med Æsops fabler. Her får fugler og dyr et menneskelig ansikt, de handler som mennesket, de tenker som mennesket, og de kan altså brukes til å få fortalt noe om moral.

I opplysningstiden brukte filosofer og forfattere gjerne fugler til å gjøre seg klok på livet. Les: Holbergs Moralske Fabler. Det skal sies: Det gjør Åkesson ikke. En fugl er en fugl, og fuglen oppfører seg på sitt vis, ikke på menneskets.

Skjønnheten og forundringen er nok. Selv om vi også trenger mytene, i verden som er så fattig på dem.

Åkesson skriver, i min oversettelse: «I min hage finnes kasser, vannbad og vekster for insekter, pinnsvin og flaggermus. Å berike hagen sin med mulige boplasser er en god start for å få en hage som tjener dyrelivet, bidrar til mangfoldet, hjelper til med den naturlige kontrollen av skadeinsekter og videre kan bidra til en rikere ‘avling’».

STÆR: Stæren karakteriseres som en veldig god imitator med et stort repertoar av lyder. (Axel Thorenfeldt)

På fuglens premisser

Enhver fugl kan bygge rede i mitt hjerte, heter det i et dikt av en såre ukjent forfatter. Bra så. Men det vrimler av fugler i litteraturen. De flyr gjennom prosaen, setter seg i lyrikken og vil gjerne være symboler i dramaet.

Fuglene setter tegn i vår verden. Vi ser sporene deres i mudder, snø og sand. Vi ser dem i skriftformasjoner på himmelen. Vi leser og hører om dem, men, det spørs: forstår vi dem?

Susanne Åkesson gjør sitt, på fuglenes premisser. Det rasler mildt i hennes tekst.

