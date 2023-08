Xiania 1 – historiker, journalist og forfatter Lotta Elstads fjerde roman – er den typen bok jeg håper flere norske forfattere vil forsøke å skrive. Det florerer nemlig ikke akkurat av ambisiøse, historiske romaner med intellektuelle og politiske vyer i den norske bokhøsten.

Elstad hopper høyt, men lander dessverre ikke helt på bena.

Ulovlig abort

Xiania 1 er en historisk roman om forbudstidens Oslo, nærmere bestemt Vaterland, altså dagens Grønland, som til langt ut på 1900-tallet var et sentrum for smugling, prostitusjon og kriminalitet. Leseren følger den unge heltinnen Klara (for hos Elstad finner man faktisk gode, gammeldagse heltinner med tæl og handlekraft), som drar til Oslo fra Hamar for å få utført en ulovlig abort.

Inngrepet tar nesten livet av henne, og hun blir værende i den mystiske Madam Zavarellas hattebutikk, der forbudte fosterutdrivelser finner sted i kjelleren.

Klara får snart jobb som hushjelp hos den fargerike rikmannsfruen Freddi på Bygdøy, og med en fot i overklassen og en i underklassen sjonglerer hun to elskere: spritsmugleren Leander og kommunisten Matteo.

---

Roman

Lotta Elstad

Xiania I

320 sider, Cappelen Damm 2023

---

Individualitet

«Mystisk», «fargerik», «handlekraftig»; klisjeer fra en under middels kioskroman er lette å ta i bruk om karakterene i Xiania. For meg er det imidlertid dette som gjør Elstad til et så sårt tiltrengt tilskudd til den norske samtidslitteraturen. Hun er nemlig ikke redd for å leke med det kitschy og klisjéfylte.

Klara blir som en slags Forrest Gump: Hun er involvert i omtrent alt spennende som skjer i Kristiania i 1922-1923 — Ingeborg Misje Bergem

Språket er ikke alltid like godt, ofte er setningene heller ganske overlessede, men likevel sprekkfulle av individualitet.

Det er mer enn jeg kan si om mang en blankpolert formulering i skriveskoledebutantenes magre debuter. Kanskje det er derfor hun skriver mer kreativt og håndgripelig om sex enn de fleste av sine kolleger.

Overflatisk

Likevel er det mange svakheter med Xiania. Slik det ofte er tilfelle med historiske romaner, går tidskoloritten på bekostning av romankarakterene. Elstad skal innom kommunistmøter i Petrograd (Kampen), ulovlige aborter, boforhold, spritsmugling, vold mot kvinner, homofil kjærlighet og overklassevaner.

[ «Vigdis Hjorth skriver med en uovertruffen kraft» ]

Den genuint interessante beskrivelsen av tidsepoken veier ikke opp for at Klara er en ganske flat karakter. Vel er hun bare 19 år, men utrop som «herregud: Hva ville han si når han så meg!», lodder omtrent dybdene i psykologien hennes.

Kristianias Forrest Gump

Det virker som at Elstad har falt for fristelsen til å ville fortelle for mye. Klara blir som en slags Forrest Gump: Hun er involvert i omtrent alt spennende som skjer i Kristiania i 1922–1923. Som her, der Klara beskriver livet som hushjelp hos Freddi på Bygdøy:

«Besøkte stuene som Freddi fordelte på venner og nære og fjerne slektninger. Så på quickstep-timene en fetter ga til ungkarer ved flygelet, lyttet til diskusjonene om kubismens framtid som en driftig niese arrangerte, videre til den tredje salen, som Freddi hadde lånt ut til foredragsrekker stelt i stand av et gevanter-kledd bekjentskap som parafraserte Marie Curie: «Radio-aktivitet finnes. Så hvorfor ikke ånder?»

[ «Viltert og barokt fra Tore Renberg» ]

Det finnes rett og slett grenser for hvor mange historiske referanser det er plass til i en setning. «Husk, dette er en HISTORISK ROMAN!», er det som romanen skriker. Derfor oppleves ofte Elstads karakterer som stive, nettopp som historiske relikvier.

Alt tyder på at Xiania er første bok i en lengre romanserie, og jeg gleder meg til fortsettelsen. Men neste gang håper jeg Elstad begrenser seg mer.