Det er interessant når skandinavisk-baserte regissører med røtter i Midtøsten lager film om landene de kommer fra. I fjor fikk vi den rystende, men gode Holy Spider av Ali Abbasi. Han er fra Iran, har utvandret til Sverige og bor nå i Danmark. Thrilleren avslørte hvor kynisk sjiamuslimske menn kan behandle kvinner – en dyster kommentar til demonstrasjonene sist høst mot at unge kvinner ble drept fordi de nektet å gå med slør.

Kinoaktuell denne uka er Boy From Heaven av Tarik Saleh – født i Sverige, men med familiebakgrunn fra Egypt. Når filmen hans ikke er spilt inn i Kairo, men i Istanbul, skyldes det at regissøren med sitt forrige drama gjorde seg upopulær hos egyptiske myndigheter.

The Nile Hilton Incident var en krimfortelling som viste hvor gjennomkorrupt samfunnet var under president Hosni Mubarak like før revolusjonen i 2011.

Ny stor-imam

Saleh har plassert thrilleren Boy From Heaven i spennet mellom to mektige krefter i Egypt: Det sunni-muslimske lederskapet i Al-Azhar-moskeen i Kairo, og nåværende president Abdel Fattah al-Sisis sikkerhetstjeneste og hemmelige politi i samme by.

Men skal det egyptiske samfunnet fungere noenlunde fredelig, bør ikke staten blande seg inn i valget av religiøse ledere. Brudd på denne uskrevne regelen er utgangspunktet for Salehs manus. Han dikter at den høyt respekterte stor-imamen i moskeen, som også underviser ved det tilhørende Al-Azhar-universitetet, blir syk og dør. Dermed oppstår et vell av intriger idet sikkerhetspolitiet opererer i det skjulte for å påvirke hvem som skal bli den neste stor-imamen.

En thriller lagt til slike omgivelser, og med så eksotiske lydkulisser, er ikke filmatisk hverdagskost — Kristin Aalen

Begrunnelsen for denne uhellsvangre innblandingen er at presidentens voktere vil unngå at Det muslimske brorskap får en fot innenfor den innflytelsesrike moskeen og universitetet. I virkelighetens verden gikk det jo slik at Brorskapets mann Mohammad Morsi – som var president etter Mubarak – ble styrtet i et militærkupp i 2013. I dag er den ultraortodokse organisasjonen forbudt, og regnes av egyptiske myndigheter som en terrororganisasjon.

Men også statsterrorisme er en velkjent øvelse i Egypt. Regissøren viser med grell tydelighet at det hemmelige politiet benytter grufulle midler – tortur og drap ikke unntatt – for å oppnå at deres håndplukkede kandidat blir ny stor-imam.

Fiskerens sønn

Det er sider ved filmmanuset til Saleh som ikke virker helt overbevisende. Ikke minst valget av helten – som for det meste er en anti-helt. Adam er en fattig fiskersønn fra en landsby ved Nilen. Han får plutselig stipend fra sin hjemlige moské for å studere ved Al-Azhar-universitetet i hovedstaden.

Ikke før er den stakkars unge mannen kommet til lærestedet i Kairo, vikles han inn i et garn av korrupsjon og angiveri som sikkerhetstjenesten legger ut blant studenter og universitetslærere. Skuespiller Tawfeek Barhom framstiller Adam med mye underdanighet og høyst forståelig fortvilelse. Først mot slutten klarer han å tilføre skikkelsen en kraft som gjør at vi tror på ham som helt.

Det hjelper at regissøren har trykket den erfarne libanesisk-svenske skuespilleren Fares Fares til sitt bryst. Fares hadde hovedrollen i The Nile Hilton Incident, nå figurerer han som oberst Ibrahim i sikkerhetstjenesten. Han er en ganske slu etterretningsoffiser som gir Adam i oppdrag å spionere på alskens aktører i universitetsmiljøet. Fares gir sin skikkelse en viss karakter og nyansert personlighet som ikke er fullt så råtten som systemet han jobber for.

SNØRET STRAMMES: Fiskerens sønn, Adam (Tawfeek Barhom), blir mer og mer bekymret etter hvert som han vikles inn i intriger ved Al-Azhar-universitetet. (Arthaus)

En smugkikk

Intrigemakeriet tar stadig nye vendinger på vei mot valget av ny stor-imam, og blir etter hvert noe utmattende å følge med på. Jeg griper meg i å synes at det er vel så fascinerende å betrakte kulissene og miljøskildringene rundt dramatikken: Grupper av koranstuderende unge menn sitter på golvet inne på universitetsområdet og lytter til de lærde imamene. Mange opptak er gjort ved den vakre Suleimania-moskeen i Istanbul som skal illudere Al-Azhar-moskeen i Kairo. Bildene er et syn i seg selv.

På hodet bærer alle de troende en rund kalott med hvit kant og rødt toppstykke. Innimellom intrigene fletter Saleh inn en resitasjonskonkurranse der det skal kåres hvilken student som er flinkest til å framføre tekster fra Koranen. En thriller lagt til slike omgivelser, og med så eksotiske lydkulisser, er ikke filmatisk hverdagskost.

Boy From Heaven vil neppe gjøre egyptiske myndigheter vennligere stemt mot regissøren fra Sverige. Gevinsten for oss seere med europeisk bakgrunn er at vi får smugtitte inn i en verden vi sjelden får innsyn i. Det er interessant i seg selv.

