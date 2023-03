I januar tok leiesoldaten Andrej Medvedev fra den beryktede Wagner-gruppen seg over den norsk-russiske grensen. Så snart han ble pågrepet i Pasvik, søkte han asyl. Historien ble fyldig dekket i norske medier, og er derfor kjent for mange. Men Medvedev ikke er den første russeren som har flyktet fra krigen i Ukraina. Han er heller ikke den første som har fått hjelp av aktivisten Vladimir Osetsjkin, som selv er politisk flyktning, bosatt i den franske kystbyen Biarritz.

I fjor organiserte Osetsjkin enveisbillett til Paris for den 34-år gamle russiske soldaten Pavel Filatjev, etter at han publiserte en kontroversiell tekst på internett om sin deltakelse i invasjonen av Ukraina. Ved ankomst til flyplassen Charles de Gaulles postet Filatjev en video hvor han rev i stykker sitt russiske pass og skylte det ned i do.

Filatjevs bok, som han skrev på mobiltelefonen, har senere blitt oversatt til engelsk, fransk, tysk, og en rekke andre språk og utgitt i bokform. Turen er nå kommet til Zov: En russisk soldats forbudte dagbok fra krigen i Ukraina. Det er en utgivelse som nødvendigvis vil bli møtt med sterke og blandede følelser.

Ikke lett å vurdere

Handlingen er etter sigende selvopplevd. Etter å ha tjenestegjort i Tsjetsjenia i 2007-2010, hvor også hans far tjenestegjorde på 1990-tallet, tilbringer Filatjev flere år i kjøttbransjen, inntil sanksjoner gjør det umulig for selskapet å fortsette produksjon i Russland. Pengeproblemer leder ham tilbake til den russiske hær, og på den nå verdenshistoriske datoen 24. februar 2022 deltar han i fullskalainvasjonen av Ukraina. Beskrivelser av livet på slagmarken blandes med sinte utfall mot Russlands ledelse, som har latt den russiske hær forfalle til katastrofalt nivå. Soldatene mangler alt fra informasjonsflyt til et anstendig førstehjelpsskrin.

Sakprosa

Pavel Filatjev

Zov. En russisk soldats forbudte dagbok fra krigen i Ukraina

Oversatt av Steinar Gil

198 sider, Vigmostad Bjørke 2023

Opplevelsene ved fronten tvinger Filatjev til å stille spørsmål ved hvorfor man overhodet invaderer Ukraina. Hvis nabolandet virkelig utgjør en trussel mot Russland, hvorfor venter man ikke heller til ukrainerne går til angrep? Å forsvare Russlands grenser er enklere enn å okkupere Kherson. Situasjonen fremstår ikke bare umoralsk, men ulogisk.

Å vurdere en bok som dette, er ikke enkelt — Ivar Dale

Å vurdere en bok som dette, er ikke enkelt. Filatjev unngår å inkriminere seg selv direkte. Han beskriver ingen episoder hvor han bevisst skyter mot soldater eller sivile. Samtidig vet vi at hundrevis av ukrainere mistet livet i slaget om Kherson, hvor forfatteren deltok. Mange ble drept i granatangrep i Mykolajiv, hvor forfatteren vandrer omkring med granatkaster. Mangelen på informasjon, kombinert med respekt for den russiske hær som institusjon, gjør det umulig for ham å bare melde seg ut av krigen. Men denne veldige hjelpeløsheten står i kontrast til den intelligente fortellerstemmen.

Preg av sjåvinisme

Den ukrainske sivilbefolkningen er ansiktsløs. Skygger i skogen, mennesker med knyttede never foran landsbyhus med gule og blå flagg på taket, menn som passerer med mobilkamera rettet mot ham, stemmer som roper «Ære til Ukraina» på motsatt side av en elv. En krigsfange bundet til et tre, en mobiltelefon med tekstmeldinger som Filatjev ikke forstår, fordi de er skrevet på ukrainsk.

Hans holdning til ukrainerne er preget av en sjåvinisme som på underlig vis gjør mange oppegående russere ute av stand til å «se» mennesker fra omliggende kulturer som noe annet enn kulisser i historien om Russland selv. At ukrainerne observerer russiske invasjonsstyrker omtrent som en russer ville observert en nazi-kolonne på vei gjennom Rostov, er simpelthen ikke begripelig.

Skjønnlitterære virkemidler

Russiske bokhandler bugner av krigsforherligende dagbøker fra tøffe karer som har tjenestegjort i Kaukasus og Syria. Zov er ikke uten litterære kvaliteter, og det er åpenbart at Filatjev styrer mot en annen sjanger. Han tar i bruk virkemidler fra skjønnlitteraturen når han et par kapitler ut i boka avbryter seg selv med et «Oj, beklager, jeg presenterte meg ikke.» At en tredjedel av boka er skrevet i kursiv fungerer mindre bra. Innimellom raljeringen mot den militære ledelsen dukker det opp referanser til forfattere som Mikhail Sjolokhov og Ivan Turgenjev. Tidvis kan den livstrette og forsmådde tonen nærmest synes «tjuvlånt» fra Holden Caulfield i ungdomsklassikeren Catcher in the Rye.

Zov varierer mellom scener med ektefølt nervøsitet og noe som ligner et kronikkinnlegg om behovet for struktur- og kvalitetsreformer i det russiske militærvesenet — Ivar Dale

Zov varierer mellom scener med ektefølt nervøsitet og noe som ligner et kronikkinnlegg om behovet for struktur- og kvalitetsreformer i det russiske militærvesenet. For oversetter Steinar Gil må kontrasten ha vært stor fra å gjenskape Vasilij Grossmans Liv og skjebne i norsk språkdrakt. Mens Grossman var øyenvitne til de store slag hvor russiske soldater nedkjempet fascismen, har russerne selv inntatt rollen som fascister i Filatjevs krig.

Donere inntekter

Under et foredrag i Oslo like etter invasjonen, sa den russiske forfatteren Mikhail Sjisjkin at han drømmer om at en russisk soldat skal se seg rundt i skyttergraven og skrive den store russiske romanen om katastrofen han selv er en del av. Dette er neppe boka Sjisjkin drømmer om. Over fire hundre lesere har anmeldt Zov på nettstedet Goodreads. De fleste er ukrainere som er sterkt kritiske til utgivelsen.

I desember saksøkte Filatjev sin egen hjelper, Vladimir Osetsjkin. Ifølge The Moscow Times hevder han at sistnevnte har stjålet rettighetene til manuskriptet fra ham. I EU diskuterer man samtidig muligheten for at frosne russiske bankkonti skal brukes til gjenoppbyggingen av Ukraina, eller simpelthen doneres til den ukrainske hær. Filatjevs norske forlag burde vurdere å gjøre det samme med eventuelle inntekter fra salget av Zov.

Ivar Dale er bokanmelder og senior fagrådgiver i Den norske Helsingforskomité.