KUNST, LIV, ALDERDOM : Louise Glucks «Winter Recipes from the Collective» ble utgitt i USA høsten 2021, året etter at hun mottok Nobels litteraturpris. Nå er diktene oversatt til norsk. Om Glück er lettlest og diskret, er hun ikke unnvikende, skriver vår anmelder. (Katherine Wolkoff)