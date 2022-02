BOK OM KROPP: Erik Andreassen legg for dagen ei empatisk stemme, som lir litt under å ikkje gjennomgåande ta konsekvensane av det positive kroppssynet som blir postulert. Dette skapar eit etterlate inntrykk av at boka ikkje når heilt gjennom, og at ein del forblir uforløyst, skriv Dina Willemse. (Erlend Berge)