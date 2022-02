TO MÅLGRUPPER: Charlotte Rampling og Virginie Efira (nr. 1 og 2 fra høyre) er blant hovedrollene i «Benedetta». Filmens kontrastering av personlige religiøse opplevelser med institusjonell bibeltro, fremstår som en diskusjon for de innvidde og lærde. For det mer allmenne publikum, er det lite nytt å hente rent, mener vår anmelder. (Another World Entertainment)