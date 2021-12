TRO OG LIV: Lystenning og høytid i en russisk-ortodoks kirke i Moskva. Teologen Alexander Schmemanns bok «For the life of the world» er blitt mye lest, også blant kristne fra andre kirkesamfunn enn de ortodokse. Nå er boken kommet på norsk med tittelen «Til liv for verda». (Alexander Zemlianichenko Jr./AP)