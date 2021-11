ÅPENBARINGSTID: Busspassasjerer beskytter seg med munnbind under et nytt koronautbrudd i London i oktober i år. Espen Stuelands bok viser at pandemitid alltid er en form for åpenbaringstid. Pandemier river teppet til side og avslører vår menneskelige sårbarhet, samt ethvert politisk systems manglende kontroll og evne til å forberede seg på det uforutsette, skriver vår anmelder. (Alberto Pezzali/AP)