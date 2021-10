UNDERHOLDENDE LUCIA-ROMAN: Forfatter og journalist Vetle Lid Larssen er aktuelt med en roman om martyren Lucia og hennes relikvier. Han må har gjort et usedvanlig godt utvalg i et enormt kildetilfang for å tak i det materialet som utgjør stillaset handlingen bygges på, skriver vår anmelder. (Giulia Troisi)