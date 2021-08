Med denne amerikanske filmen markerer Mona Fastvold seg som en av sin generasjons beste

HÅPEFULL SORG: Katherine Waterston og Vanessa Kirby spiller de to sentrale rollene i The World to Come. Filmen, som høstet trampeklapp og stående applaus da den ble vist på filmfestivalen i Venezia i fjor, er en dempet og vakker historie om å finne håp og varme i sorg og kulde. (SF Studios/Sony Pictures)