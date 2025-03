– Josef har det ikke bare i kjeften, han er hel ved. I tillegg tør han å be om hjelp fra Gud, og lar ikke sin egen stolthet komme i veien.

Forfatter Ida Gilbert er soleklar når Vårt Land spør hvem som er hennes idealmann fra Bibelen: Josef, mannen som oppdro, og var stefar til, Jesus.

For hvem er idealmannen? I en kronikk i VG skildrer statsviter Øyvind Søraas Skorge høyresidemannen som en Erling Kagge-type: En «self-made» mann som står opp tidlig, trener, forsørger sin familie og forsvarer nasjonen om det trengs.

I jakten på venstresidemannen nominerte Klassekampen nylig flere navn: Jens Stoltenberg, Olof Palme, Erlend Mørch. Venstresidens idealmann er «trygg i sin egen maskulinitet» og «tydelig, hardtslående og grunnleggende opptatt av at alle skal ha det bra».

I samme sak nominerer forfatter og podkaster Helena Brodtkorb ingen ringere enn Jesus Kristus som den ideelle mannen, og kaller ham «hot».

– Han tenker på de svake og har samtidig en utrolig appell – også en erotisk appell, sier hun til avisen.

Men hvem er egentlig den kristne idealmann? Er det i Bibelen vi skal lete etter gode, maskuline forbilder?

Slår et slag for Tensing-mannen

Unge menn mangler mannlige rollemodeller, slo Mannsutvalget fast i 2024. De trange kjønnsrollene begrenser menns handlingsrom mener de, og etterlyser maskuline rollemodeller som viser at det finnes ulike måter å være mann på. Dette er ifølge utvalget et likestillingsproblem.

Da Institutt for samfunnsforskning spurte menn om de mangler gode mannlige rollemodeller, svarte 60 prosent ja, fortalte Øyvind Søraas Skorge til Klassekampen. I forbindelse med skolevalget 2023 svarte 60 prosent av guttene at det er nok likestilling i dag, eller at likestillingen har gått for langt.

I letingen etter rollemodeller, vil Gilbert slå et slag for den sindige, men sterke Tensing-mannen. Han som tør å synge inderlig med luftig røst og lukkede øyne, og holder meningene sine for seg selv, samtidig som han taler tydelig imot urett, ifølge Gilbert.

– På fest blir han med og drikker to kvalitetsøl, og takker for seg før resten av gjengen blir for fulle. Han skal nemlig legge seg tidlig for å stå opp med ungene dagen etter, så kona får sove litt lenger.

Forelska i Josef

Men den ordentlige drømmemannen er fremdeles Josef, understreker Gilbert.

– Han står ved Marias side når hun blir gravid med Guds sønn! Han er en type man kan stole på: Man vet han ikke kommer til å snu kappen etter vinden.

I tillegg er han tømrer, så man vet at han kan ta i et tak, mener hun.

– Så de unge, søkende mennene i dag bør se til Josef?

– Helt klart! Josef ville aldri ha postet noe tull på sosiale medier. Han hadde tatt hensyn, sier Gilbert.

– Jeg ble litt forelska i Josef nå, merker jeg.

FORSØRGER: Gilbert og Gunnes mener Josef er den ideelle kristenmannen. Maleriet "Saint Joseph and the Christ Child" av Guido Reno (ca. 1625) viser Josef med Jesusbarnet. (Wikimedia Commons)

– Hult og overflatisk

Skal vi tro avisspaltene ser flere og flere menn til klassiske maskuline idealer, som styrke og disiplin. Også i Vårt Land har mannsdebatten utfoldet seg: Jarle Mongs bok Mer mann (2024) sparket i gang en diskusjon om bibelske kjønnsroller. Mong sa til Vårt Land i sommer at mange menn i dag har blitt myke og ettergivne. Han mener at å være en mann av bibelsk standard handler om heroisme og heltemot, og evnen til å tjene andre og være underordnet en autoritet.

Den gang kritiserte forfatter og tidligere journalist i Stavanger Aftenblad, Arnt Olav Klippenberg, Mong for å «holde fast på gamle mannsideal som hører hjemme i 1950». Andre trekker fram at Jesus hadde en mykhet i seg, uten at det gjorde ham til en mindre maskulin mann.

KrFU-leder Hadle Rasmus Bjuland er tydelig når han nominerer sin ideelle kristenmann. Han stemmer i med Brotkorb, og mener Jesus er det ultimate forbildet.

– En kristen mann anno 2025 etterstreber å være mer lik Jesus. Han har et sett grunnleggende verdier han tror på og står for, og jager ikke etter penger eller suksess. Han er nestekjærlig, ærlig og til å stole på.

Bjuland advarer mot internettikoner som Andrew Tate, men forstår at mange unge kristne syns det kan være kult med slike forbilder.

– De kan ha et konservativt uttrykk som appellerer, men egentlig er det hult og overflatisk.

Også Peter er en viktig rollemodell, mener Bjuland.

– Han viste den menneskelige feilbarligheten, ved å fornekte Jesus, men han erkjente sine feil. Jeg tror vi kan lære mye av ham.

Hvem lærte Jesus å være mann?

– Hadde Jesus vært far, ville han opptrådt fullstendig uansvarlig, mener Gyrid Gunnes, førsteamanuensis i diakoni ved VID vitenskapelige høyskole.

Gunnes mener at Jesus ikke er spesielt interessant eller relevant som forbilde, fordi han ikke hadde forsørgeransvar.

– Har du forsørgeransvar, må du legge bånd på egne ambisjoner. Da kan du ikke være Guds sønn og bli korsfestet – Hvem skal passe på ungene da?

I likhet med Gilbert, mener Gunnes et eksempel på den ideelle kristenmannen er Josef.

– Jesus var Guds sønn, men Gud var en elendig far som først dukket opp da Jesus ble voksen. Josef hadde ingen biologisk relasjon til Jesus, men oppdro ham likevel og tok ansvar for ham og søsknene hans, sier hun og legger til:

– Hvem lærte Jesus å være mann? Josef.