– Jeg liker å bedrive mediekritikk når det er på sin plass. Samtidig må vi aldri miste de etablerte medienes verdi av syne.

MDG-politikeren Eivind Trædal har de siste ukene gjort det stort på Instagram og Tiktok. Flere av videoene han har lagt ut, hvor han analyserer verdensbildet på engelsk, har fått flere hundretusen visninger.

I den første videoen, som har nesten 400 000 likerklikk på Instagram og nesten 100 000 på Tiktok, trekker han en rød tråd mellom USAs president Donald Trump og 22. juli-terroristen Anders Behring Breivik.

– Jeg ble sjokkert over å se koblingene mellom en del av tenkerne som blant andre J.D. Vance er påvirket av og Breivik.

Kobler Trump og Breivik

I videoen trekker han fram et sitat fra Napoleon som Trump publiserte på X i midten av februar: «He who saves his Country does not violate any Law». Det samme sitatet er å finne i Breiviks manifest som han skrev i forkant av terrorangrepet i 2011.

– Dette er en historie som er interessant utenfor Norges grenser. Mye av det samme tankegodset som vi har tatt et oppgjør med her hjemme, ser dessverre ut til å ha fått et større gjennomslag internasjonalt.

Siden publiseringen av videoen 23. februar, har Trædal fått henholdsvis 30 000 og 40 000 nye følgere på Tiktok og Instagram.

RØD TRÅD: I instagramvideoen trekker Trædal en linje mellom 22. juli-terroristens manifest og president Donald Trump. (Skjermdump)

– Den reaksjonære autoritære bevegelsen er global: De har inspirert hverandre på tvers av landegrensene. Det progressive motsvaret har ikke alltid vært like gode til å snakke sammen. Derfor er det gøy å kunne gi et lite bidrag til en stor internasjonal samtale om Europa og USAs skjebne.

Ifølge Trædal har nordmenn mye kunnskap vi bør dele med omverdenen når det gjelder ekstremistisk tankegods.

– Vi bør bidra mer til en internasjonal samtale om kampen mot de kreftene som nå herjer i Europa og USA. Breivik skrev på engelsk. Vi tok oppgjøret på norsk.

Sosiale medier som et supplement

Da Statistisk Sentralbyrå (SSB) lanserte Mediebarometeret i fjor, fikk bruken av sosiale medier stor oppmerksomhet. 57 prosent av befolkningen brukte sosiale medier som kilde til nyheter i 2023. Dette fenomenet er særlig fremtredende blant unge mellom 16 og 24, hvor 79 prosent får nyhetene sine på sosiale medier.

Trædal syns trenden er bekymringsfull, blant annet fordi algoritmene på sosiale medier premierer det sjokkerende, sensasjonelle og ekstreme. Samtidig tenker han det ikke bare er negativt.

– Dersom nyheter og meningsinnhold på sosiale medier er et supplement til og ikke en erstatning for redaktørstyrte medier, kan det være positivt.

I USA mener han imidlertid bildet ser nokså dystert ut.

– I USA er det helt katastrofe: Washington Post blir underlagt Jeff Bezos sine innfall og politiske agendaer, for eksempel. Der ser vi en fullstendig kollaps i de redaktørstyrte mediene.

Trædal mener vi kan se begynnelsen av en liknende tendens også her i Norge. Han trekker blant annet fram at Schibsted nylig kuttet 350 årsverk, hvorav en tredjedel av disse tas i avisredaksjonene.

Algoritmenes makt

Medieforsker Tellef Raabe skrev i sommer en kronikk i Aftenposten hvor han problematiserer narrativet om at flere og flere får nyhetene sine gjennom sosiale medier. Han mener i stedet at det motsatte er sant, og at det viktigste er å følge med på bruken av redaksjonelle medier, uansett hvor det publiseres.

Cornelia Kristiansen, kommentator i Dagsavisen, tror sosiale medier er et dilemma for mediene, fordi de vil at ungdommene skal bli kjent med dem, samtidig som de ikke har kontroll over andre kanaler.

Kristiansen har tidligere jobbet med sosiale medier i Dagbladet og vært ansvarlig redaktør i bransjebladet Medier24.

– Hovedproblemet med sosiale medier er at de har ødelagt den gamle forretningsmodellen: Før ble nesten alle utgiftene til mediene dekket av annonsesalg, men nå tar de amerikanske tech-selskapene over mer og mer av dette. Det er veldig skadelig.

Etablerte medier mister kontrollen i promoteringen via sosiale medier, fordi de er prisgitte algoritmene og eierne, mener hun.

– Hvis Facebook bestemmer seg for å ha mindre nyheter, så forsvinner de plutselig, noe vi har sett allerede.

I kronikken tar Raabe også til orde for å bygge opp egne, norske sosiale medier. Han viser til Nettby og Blink, som var store plattformer drevet av henholdsvis VG og Dagbladet på tidlig 2000-tallet. Det tror også Kristiansen er en god idé.

– Persondataene våre er tryggere hvis vi klarer å bygge opp noe eget i Europa. Både teknologiutvikling og moderering er dyrt, men jeg tror det må til.

Vil verne om tilliten til media

I Norge er fremdeles tilliten til redaktørstyrte medier høy. I følge Tillitsbarometeret 2024 har 59 prosent av befolkningen tillit til norske medier. Trædal mener at etablerte medier er under et kraftig press, noe som særlig gjør seg gjeldende i USA.

– De farligste er de som gjør det til sitt levebrød å undergrave tilliten til uavhengige medier og promotere rene propagandaorganer, som Elon Musk gjør.

Han viser til et innlegg Musk nylig skrev på plattformen X, hvor han mente det var urovekkende at Norges befolkning har en høy grad av tillit til mediene.

– Tyder alt dette på at tiden for redaktørstyrte medier er over?

– Det håper jeg virkelig ikke. Man kan snu på flisa og si at det over tid blir synligere og synligere hvor skadelig det er å ikke ha den typen kanaler. Folk har jo et grunnleggende behov for å få med seg hva som faktisk skjer i virkeligheten.