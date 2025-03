I Trondheim sentrum finnes knapt et fnugg med snø igjen. På Granåsen skistadion ble det varslet om flomfare under Ski-VMs første konkurransehelg, fordi all den ventede nedbøren kom som regn.

– Dette er det første året verden passerer 1,5-gradersmålet fra Parisavtalen, sier Ragnhild Kvist Simonsen, talsperson i den relativt nyoppstartede aksjonsgruppa «Folk mot fossilmakta».

– Behovet for utfasing av olje og gass er så ekstremt akutt, og det er ingen som snakker skikkelig om det. I stedet har vi plattformer som Ski-VM, som gir legitimitet til virksomheter som ødelegger for alle. Vi vet jo at olje og gass er hoveddriveren for klimakrisen.

Simonsen sikter blant annet til at Equinor er en av mesterskapets sponsorer.

Varslet aksjon

Allerede før organisasjonen har gjennomført en eneste Ski-VM-aksjon, har de rukket å få oppmerksomhet. Nettopp fordi de har varslet om det på forhånd.

Ski-VM 2025 FLEKKETE: Det var lite snø å spore utenfor løypene på kvinnenes skøytesprint, den første langrennskonkurransen under Ski-VM. (Lise Åserud/NTB)

– Den 8. mars har vi tenkt å vi gå opp i løypa i Granåsen og forsøke fredelig og rolig å gå ut og sette oss ned i løypa.

Simonsen opplyser om at aksjonen skjer i dialog med politiet og VM-ledelsen.

– De kommer til å vite akkurat hvor vi skal være, og hvor det skal foregå, og hva vi skal gjøre. De har alle muligheter til å ta sine sikkerhetshensyn, sier Simonsen, og legger til at aksjonen vil foregå i en oppoverbakke med god sikt for å minske faren for eventuelle ulykker. Hun fortsetter:

– Poenget er ikke forstyrrelsen i seg selv. Nå har vi vært åpne om hele prosessen, som gjør det lite sannsynlig at vi kommer oss ut i løypa i det hele tatt. Men poenget er jo å skape debatt og samtale rundt utfasing av fossile energikilder.

Sprint klassisk SPONSOR: Under slagordet «Morgendagen smelter» aksjonerte flere klimagrupper under langrenssløpernes sesongåpning på Beitostølen i 2022. Slagordet er et spill på Equinors støtte til «morgendagens helter». (Terje Bendiksby/NTB)

De siste årene har antallet sivile ulydighetsaksjoner i klimaets navn hatt et oppsving, både på verdensbasis og i Norge. Her innenlands har det vært alt fra avbrytelse av påskedagsgudstjenesten i Skien kirke, utført av Extinction Rebellion, til tilgrising av Monolitten i Frognerparken, gjort av gruppa Stopp oljeletinga. I Sverige ble det basketak mellom klimaaksjonister og vakter under fjorårets utgave av Vasaloppet.

I fjor kastet aktivister suppe på Leonardo da Vincis Mona Lisa, en nyhet som gikk verden rundt. Den gang var aksjonen i solidaritet med franske bønder og for fransk mattrygghet.

Jeg vil oppfordre til å se det større bildet. Vi vil heller ikke se at vintrene forsvinner — Ragnhild Kvist Simonsen

– Slike aksjoner skaper ofte mer sinne enn samtale, som jo er det dere etterlyser. Hva tenker du om det?

– Jeg tenker at disse aksjonene er en fin balanse mellom å skape et drama som tvinger livsviktige saker opp i den offentlige samtalen, samtidig som vi også vil prøve å rette sinne og frustrasjonen som kommer opp dit den egentlig hører hjemme: mot de som faktisk driver klimakrisen og ødelegger for oss alle.

I eksemplet med aksjoner mot kunstverk mener Simonsen det er et paradoks at folk blir sinte for at ramma og glasset rundt et kunstverk blir griset til, mens kunstverket i seg selv ikke tar skade. Hele verdens livsgrunnlag blir ødelagt uten at det frambringer samme reaksjon, sier hun

AKSJON: På informasjonsplakatene om Ski-VM som er stilt opp i Nordre gate har Folk mot fossilmakta hengt opp sin egen plakat med invitasjon til folkemøte om den varslede aksjonen. (Liv Mari Lia)

– Så litt av det vi prøver å få til med Ski-VM nå er å hjelpe folk til å rette frustrasjonen sin riktig vei. I stedet for å bli frustrert på oss, som potensielt kommer til å forstyrre ett løp i fem minutter, må de heller rette heller rette frustrasjonen mot de som faktisk kommer til å ødelegge skirenn i all overskuelig framtid.

– Men kommer dere til å få det til? Instinktet vil jo være å bli sinte på dere, som ødelegger?

– Jeg skjønner reaksjonen, men jeg vil oppfordre til å se det større bildet. Vi vil heller ikke se at vintrene forsvinner. Vi planlegger å potensielt forstyrre ett løp, men det er ingenting mot de enorme forstyrrelsene som fossilindustrien påfører oss, når de med viten og vilje ødelegger skisporten for all framtid.

Vårherre har skapt oss med kropper som kan bevege seg, og slik at vi kan kjenne på fellesskap og glede. Det kjennes kjempeviktig i tida vi lever i — Steinar Leirvik

Redd det kan skade klimakampen

Prost i Fosen, Steinar Leirvik, var «VM-prest» i 1997, forrige gang Ski-VM ble arrangert i Trondheim.

– Verden er jo full av paradoks og ting det er vanskelig å ta stilling til, og dette er én av dem, sier Leirvik om den varslede klimaaksjonen. Han begrunner det slik:

– På den ene sida er det fantastisk med unge idealister som er opptatt av skaperverket og miljøet, men på den andre siden tror jeg ikke det tjener saken, hvis det skulle gått så langt at femmila ble avlyst. Det tror jeg dessverre ville ha skadet klimakampen.

PROST: Steinar Lervik var VM-prest i 1997, nå er han prost på Fosen. (Privat)

Han legger til at det er rart å befinne seg i ei tid hvor det er en dreining mot at folk er mindre opptatt av klima og miljø, mens regnet høljer ned i Trondheim i ei tid det skulle ha vært snø. Lista over paradokser stopper ikke der:

– Jeg har tidligere jobbet som prest på Byåsen og kjenner mange som er engasjert i gjennomføringa av at VM skal lykkes. Da er det også tankevekkende at idrettsfolk som lever av gå på ski med snø under beina er blant dem som forurenser mest, med alle reisene sine. Det er sannelig meg vanskelig, sier prosten.

Når det kommer til de positive ringvirkningene av Ski-VM har Leirvik også mye å nevne.

GRANÅSEN: Steinar Leirvik, daværende VM-prest under Ski-VM i Trondheim i 1997. Da var det ikke mye snakk om snømangel på stadion. (Privat)

– Akkurat nå når nyhetene fra utlandet er så dystre, er det veldig deilig med et Ski-VM, selv om det virker litt som NM akkurat nå. Det er godt å ha noe annet, som samler tusenvis av mennesker rundt noe så troskyldig som idretten er, sier han og legger til:

– Vårherre har skapt oss med kropper som kan bevege seg, og slik at vi kan kjenne på fellesskap og glede. Det kjennes kjempeviktig i tida vi lever i.

Sivil ulydighet

Grunnen til at gruppa tar i bruk sivil ulydighet, som forstyrrelse av et offentlig arrangement er, er at de vanlige demokratiske prosessene ikke fungerer når man vil påvirke en så mektig aktør som oljesektoren, ifølge Simonsen.

AKTIVIST: For Ragnhild Kvist Simonsen og Folk mot fossilmakta er det viktig at den varslede aksjonen under femmila går fredlig for seg. (Liv Mari Lia)

– Man kan stemme hvert fjerde år på et parti som har veldig bredt partiprogram, og som må samarbeide med sju andre partier om å få til noe. Og vi mener at fossilindustrien er så tungt inne med politisk påvirkning at det er ekstremt vanskelig for vanlige folk å påvirke de politiske prosessene som berører oss, sier hun og fortsetter:

– Da er sivil ulydighet eneste effektive virkemiddel.

Hun forklarer at gruppa bygger på en sterk ikkevoldelig tradisjon, etter baptistpastor og borgerrettsaktivist Martin Luther King jr., som tok etter Mahatma Gandhi.

– Som på en måte igjen tok det fra Jesus, sier hun og fortsetter:

– Vi ser at ikkevold er nødvendig for å skape de positive, varige sosiale endringene som vi vil ha. Og det er en tradisjon som de fleste av oss kan spore litt tilbake til Jesus sin virksomhet.

Trondheim 2025 har ikke svart på henvendelsene om de vil uttale seg i denne saken.