Härlin har jobbet som misjonær, søppeljente og sykepleier. Gjennom ploggingen får hun brukt egenskapene fra alle de tre yrkene. Det handler om omsorg for et skaperverk på sykeleiet.

Vårt Land intervjuer henne underveis på den ukelange togturen hjem fra årets VM i Gandino i Italia. Togreisen er en del av hennes «miljønerdegreier», som hun selv formulerer det.

Så: Hva er plogging? Det er en sammentrekning av ordene plukking (av søppel) og jogging. Sporten ble grunnlagt av svensken Erik Ahlström for ti år siden. 80 deltakere fra 13 nasjoner deltok i årets VM. Til sammen sanket de 1.289 kilo søppel. Ingen nordmenn var med.

– Det er veldig dumt og svakt, synes jeg. Riktignok er det renere i Norge enn i mange andre land. Men selv i Sverige finner jeg dessverre masse søppel på løpeturene mine, fastslår Härlin.

---

Elinor Härlin

Alder: 39

Bosted: Örebro

Yrke: Sykepleier

Aktuell: Deltok i VM i plogging

---

Elinor Härlin viser fram fangsten etter innkomst i årets VM i plogging. Til sammen ble det plukket over et tonn søppel. (pri)

Kundevogn på slep

Alle deltakerne i VM i plogging har på seg en GPS-sender. Den viser om de har vært innom de tre sjekkpunktene som gir poeng i fellesstarten. Jo fortere man løper, jo flere poeng får man. Det samme gjelder antall kilo søppel man finner underveis og tar med til mål. Plast gir mer poeng enn papir, men batterier er øverst på poengskalaen.

– Det er et ganske komplisert system, innrømmer Härlin. I forrige VM fikk hun fair play-prisen da hun hjalp en konkurrent som hadde fått hull på posen hun bar søppelet i. Sammen fant de en kundevogn fra et handlesenter ute i naturen, og den slepte de med seg til mål.

– Hvordan gikk det i årets VM?

– Jeg slet med å klare makstiden. Jeg hadde vondt i kneet, så farten var dårlig. Men jeg kom i alle fall i mål med det største flaket av bobleplast. Kanskje ikke like spektakulært som i fjor, da jeg kom i mål med et bildekk over skuldrene, forteller Härlin.

Barnelærdom

På veien hjem fra VM har Elinor Härlin vært innom Albania, der hun i fem år jobbet som misjonær for Operasjon Mobilisering. Hun drev med barnearbeid og matdistribusjon.

Etter perioden som misjonær begynte hun å jobbe som søppeljente på en gjenvinningssentral, eller soptjej, som hun selv kaller det. I dag jobber hun som sykepleier. Alt handler om et engasjement for naturen og det skapte.

– I min familie lærte jeg som barn at vi skal forlate en plass finere enn da vi kom. Foreldrene mine sa: Vi skal legge igjen kun to ting: Takk og ingenting!

Svenske Robert Svensson vant disiplinen Urban plogging under årets VM i jogging med søppelplukking. (pri)

Følger budet

For to år siden oppdaget Elinor helt tilfeldig på Facebook – hvis noe er tilfeldig med algoritmene der – at det skulle arrangeres en ploggekonkurranse i Sverige. Det var først etter at Elinor hadde vunnet konkurransen at hun oppdaget at førstepremien var en reise til VM i Italia.

– Det var veldig kult. Jeg fikk møte andre med samme engasjement som meg. Det er så bedrøvelig hvordan vi behandler naturen. Den blir et uskyldig offer. Jeg syns det er ignorant og respektløst. Vi burde følge den gylne regel også når det gjelder skaperverket: Behandle det som vi vil at andre skal behandle oss.

– Hvilken rolle spiller kristentroen din i dette?

– Man må ikke være troende for å forstå at vi ikke kan fortsette å ødelegge den kloden vi bor på. På det svenske ploggelandslaget er jeg en minoritet, som troende. Men for meg henger sporten sammen med troen min.

– Hvordan beskriver du troen din?

– At Jesus er veien, sannheten og livet. Og at man må gi videre av det man har fått. Samt følge budet om å plukke minst ett stykke søppel hver dag.

Misjonær

Elinor Härlin vil gjerne bli kalt en misjonær for plogging. Hun prøver stadig å verve andre løpere til å plukke søppel når de er ute og trimmer.

– Det gjør jeg, selv om det er stor sjanse for at de jeg verver vil gjøre det bedre enn meg – og på den måten skyve meg ut av landslaget, ler Härlin.

– Hvor god er du til å løpe?

– Jeg er ingen snabbis. Men jeg klarer mila godt under timen. Men ikke med sekken full av skrot.