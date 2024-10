Mong og Svartdahl vant hver sin pris

Jarle Mong (43) er årets vinner av Medierosen, som hvert år deles ut av Tro & Medier, mens Egil Svartdahl (70) ble tildelt organisasjonens hederspris – som den andre personen i historien.

Begge mottok både blomster og verbal ros og fikk en flott inngang til uka i Normisjons lokaler i Staffeldts gate mandag.

– Stjeler blikkontakten

Tro & Mediers daglige leder, Jarle Haugland, benyttet anledningen til å snakke om noe organisasjonen har vært opptatt av en stund: Skjermfrihet.

– Skjermene stjeler blikkontakten mellom mennesker, sa Haugland som gjentok noe han tidligere har vedgått: – Jeg lider av scrolling.

Han mener vi i skjermenes tidsalder har fått en svekket evne til å bygge relasjoner og til å ta frie valg. Haugland problematiserte sterkt den utbredte mobilbruken i samfunnet og slo et slag for skjermfrie soner.

Paradoksalt nok gikk en av de to prisene til en som gjennom tre tiår har vært mye å se på TV, Egil Svartdahl.

Medieros

Før Jarle Mong fikk Medierosen 2024, ble det vist en liten hederskavalkade – på skjerm.

Først ut var kulturredaktør Jens Kihl i Bergens Tidende, en avis Mong ofte skriver innlegg i. Kihl sa at avisa stadig får kjeft for å slippe til Mong så mange ganger, men sa han ikke hadde noen planer om å bruke Mong mindre.

Mong har forøvrig uttalt at «Jeg kan skrive innlegg i Dagen og sånn, men jeg synes det er mest interessant å skrive innlegg til andre enn “menigheten”».

FORNØYD: – Det er utrolig stas å vinne, sier Jarle Mong som mandag mottok Medierosen 2024. (Stein Gudvangen, KPK)

Deretter vanket det i tur og orden ros fra kona Olene, fra Skaperkraft-leder Joakim Magnus, fra tidligere fotballkollega på Brynes A-lag, Vegar Landro, og fra Vebjørn Selbekk.

– Mong har en skarp og god penn og er en viktig og god stemme. Vi ser fram til gode debattbidrag framover, sa Dagen-redaktør Selbekk.

Dessuten kom det en strøm av støtteerklæringer fra kolleger på Framnes kristne vidaregåande skule der Mong til daglig er lærer.

Jarle Haugland syntes det var «utrolig stas» å dele ut prisen til Mong, utpekt fra et sterkt og bredt felt av kandidater og en opprinnelig liste med 20-30 forslag.

Haugland sa at prisvinneren ifølge hans kunnskap hadde fått ett rødt kort i sin fotballkarriere, men var ikke sikker på om det var for ureglementert spill eller røff språkbruk.

Uansett roste Haugland sin navnebror som en dyktig og modig skribent som har fått spalteplass i medier som Klassekampen, VG og Bergens Tidende utenom kristenpressen.

– Hvorfor gidder du?

– Han er en mann med motstrømstanker, sa Haugland før han ga ordet til prisvinneren.

– Det er utrolig stas å vinne, og det hjalp nok i avstemningen å ha 250 framnesinger i ryggen, sa Mong spøkefullt fra podiet.

– Vi liker å bli verdsatt. Det gir oppdrift og er inspirerende. Mange kristne spør hvorfor jeg gidder å skrive i avisene, for det blir jo bare krangel av det, sa Mong som mener den kristne troen snikprivatiseres i vår tid, mens at den hører hjemme på gater og torg – og i avisene.

– Vi må synliggjøre Jesus på alle flater, for Jesus er et fellesgode, ikke bare et gode for oss kristne. Jesus er for alle, og uansett om folk tror eller ikke, vil det at vi snakker om Jesus, føre til et bedre samfunn, mente han.

Lang medie-CV

Tro & Mediers Hederspris er bare blitt utdelt én gang tidligere, i 2021. Da var det medieveteranen og forkynneren Asbjørn Kvalbein som fikk den.

Prisen tildeles personer som har bidratt i mediene over flere år, og Egil Svartdahl er en person som overoppfyller dette kriteriet. Jarle Haugland bød på noen hovedpunkter fra en lang medie-CV: Svartdahl er utdannet konditor, men har bakt lite i sitt yrkesliv. I stedet har han brukt mye tid som forkynner, pastor og mediemann, avbrutt av et år som søppelkjører i Kristiansand i sine tidlige pastordager. Senere er det blitt masse TV-arbeid, mest på TV 2 hvor han ble «hele Norges TV-pastor» i programserier som Gudesens Konditori (1993–1995), Søndagsåpent (1998–2004), TV-pastoren (2005–2007), Pastor på prøve (2008–2011), Fyrlyset (2012) og Reisen hjem (2013–2018).

HEDER: – Bildet treffer meg så dypt, derfor er jeg veldig rørt, kommenterte Egil Svartdahl som et øyeblikk under utdelingen ble helt stum. (Stein Gudvangen, KPK)

For denne innsatsen har han fått Petter Dass-prisen fra Vårt Land (1995), Medierosen fra Tro & Medier for Søndagsåpent (2005) og Økumenikkprisen fra Norges Kristne Råd.

Svartdahl lo godt da han fikk se innslag med seg selv på storskjerm fra tidlig i TV-karrieren, med glimt fra alt fra Gudesens Konditori til Reisen hjem og serien Plussord, alt sammen produsert av TV Inter – et mangeårig team Svartdahl insisterer på å dele Hedersprisen med.

– Egil Svartdahl har bidratt til å gjøre Jesus synlig i mediene over flere år og har hatt stor påvirkning. Det er innlysende at dette er en pris Egil Svartdahl skal få, sa Jarle Haugland og overrakte et innrammet bilde med bibelmotiv, et signert trykk av kunstneren Oscar Jansen, av en gutt med brød og fisk – et kunstverk som for en gangs skyld gjorde Svartdahl stum, og dessuten blank i øynene.

– Bildet treffer meg så dypt, derfor er jeg veldig rørt, kommenterte han og takket Tro & Medier, teamet i TV Inter og ikke minst kona som han sier har holdt ham nede på jorda.

– Jeg havnet i godt lag med TV Inter-gjengen, la han til og fikk tilsvarende respons tilbake fra Einar Matre som er daglig leder i produksjonsselskapet:

– Egil kan prate med alle. Det har gjort at vi sammen har fått til masse, sa han blant annet.

TEAMARBEID: Bare glede hos TV Inter-gjengen som Egil Svartdahl (foran) har jobbet tett med i mange år, fra venstre Henrik Peder Govertsen, Ole Kristiansen, Brynjar Sætre og Einar Matre. (Stein Gudvangen, KPK)

